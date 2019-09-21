В Петербурге открылась крупнейшая в России трехмерная панорама о войне

От довоенной деревни до взятого Красной армией Берлина - такой широкой и в прямом и в переносном смысле стала экспозиция крупнейшей в России трехмерной панорамы о Великой отечественной войне, которая начала работать 21 сентября в Петербурге. На церемонию торжественного открытия приехал глава города Александр Беглов и председатель Заксобрания Вячеслав Макаров.

- Это действительно уникальная панорама. Важно говорить и напоминать людям о войне. У меня отец сам фронтовик, но он не очень любил рассказывать о тех годах. А сейчас у нас есть возможность увидеть как это было, - сказал на открытии губернатор Северной столицы.

На открытие приехали губернатор Петребурга Александр Беглов и председатель Заксобрания Вячеслав Макаров.Фото: Олег ЗОЛОТО

Особо Александр Беглов поблагодарил главного автора панорамы Дмитрия Поштаренко и весь коллектив творческого поискового объединения «Невский баталист», которые в течение долгого времени работали над экспозицией. Трудно было не только создать эпизоды предвоенной жизни, людей, покидающих родные дома в первые дни боев, сражения на Волге и Днепре и битву за Берлин, но и просто найти подходящее место для огромной инсталляции.

Экспозиция показывает локации от первых дней войны до взятия Берлина.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Трехмерная панорама позволит зрителю пройти путь солдата от стен родного дома до рейхстага. Дорога ведет посетителей от самого начала войны – из белорусской деревни в 1941-м, через окопы Лужского рубежа и мастерские тульского завода, к берегу Волги, в Сталинград. Пройдя сквозь заснеженные перевалы Кавказа в момент боя советских и немецких горных стрелков, застывшую секунду форсирования Днепра и эпизоды освобождения Европы, зритель окажется на крыше рейхстага в 1945-м, - описывают свое произведение сами создатели.

Битва за Сталинград, форсирование Днепра - то, что должне знать каждый.Фото: Олег ЗОЛОТО

«Память говорит. Дорога через войну» - это название для проекта выбрано не просто так. О Великой Отечественной войне сняты десятки фильмов, написаны сотни книг но нельзя останавливаться, нельзя забывать. В том числе и новому поколению россиян, петербуржцев. Дети, выросшие в городе, который мог быть стерт с лица земли, должны знать историю Петербурга-Ленинграда.

Авторы создали модели танков и орудий в натуральную величину.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Такие мальчишки и девчонки как вы, они сражались, они защищали город, - обратился к юным гостям церемонии Александр Беглов, после чего особо поблагодарил ветеранов, которые также помогали создавать панораму.

Здесь можно увидеть, как работали оружейные заводы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Всего в экспозиции, размещенной в восьми залах представлены различные эпизоды сражений, а также макеты самолетов, танков, артиллерийских орудий в реальную величину.