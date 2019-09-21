Обзор матча Зенит – «Рубин» 21 сентября 2019 – 5:0. Счет, голы, статистика игроков

Петербургский «Зенит» во вторник провел первый матч Лиги чемпионов во Франции с «Лионом». Одно очко заработать удалось, но и потерю команда потерпела серьезную — травму заработал иранский форвард Азмун. Кроме того, повреждение получил Жирков, также не вышел на поле Караваев.

Впрочем, у Сергея Семака богатый выбор футболистов, и ротацию он может проводить безболезненно. В игре с «Рубином» на поле появились Шатов и Смольников. Учитывая, уровень соперника, наставник «Зенита» остановился на атакующей схеме: 4-3-3.

С первых минут инициативу в матче захватили хозяева.Фото: Артем КИЛЬКИН

У главного тренера «Рубина» Романа Шаронова, который, как и Семак, ранее выступал за казанский клуб и считается учеником Курбана Бердыева, такого богатства выбора, конечно, не имеет. Но тоже удивил, оставив в запасе Сорокина, который похоронил «Зенит» в декабре прошлого года - еще при Бердыеве.

С первых минут инициативу в матче «Зенит» – «Рубин» 21 сентября 2019, как и ожидалось, захватили хозяева. Казанцы с удовольствием оттянулись к своей штрафной. И долгое время вполне спокойно оборонялись. Взорвались сине-бело-голубые к середине тайма, забив гол после ошибки вратаря «Рубина» Дюпина, но он был тут же отменен из-за офсайда.

В первом тайме у сине-бело-голубых отменили два гола.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пострадали от судей зенитовцы и еще раз в первой 45-минутке, на этот раз отменили взятие ворот Шатова - вне игры оказался Дзюба.

В промежутке между двумя незасчитанными мячами, хозяева имели еще несколько явных голевых моментов, но или выручал голкипер казанцев, или мяч летел в «молоко». На перерыв противники ушли при счете 0:0.

На перерыв противники ушли при счете 0:0.Фото: Артем КИЛЬКИН

Второй тайм матча Зенит – «Рубин» 21 сентября 2019 также начался с массированных атак «Зенита», но у игроков петербургского клуба вновь не шли дела в завершении.

Как и положено, в трудной ситуации, бразды правления на себя взял капитан. Серб Бранислав Иванович, проводящий 100-й матч за «Зенит», перепрыгнул всех в воздухе и направил мяч со штрафной в ворота «Рубина» на 58-й минуте.

Но нокаут состоялся чуть позже, и его автором стал Алексей Сутормин. Он, кстати, успел немного в минувшее межсезонье побыть игроком «Рубина», но потом его продали за смешные деньги в «Зенит». И «бывшим» Сутормин отомстил черной неблагодарностью, сделав дубль за девять минут.

Дальше «Рубин» просто рассыпался, пропустив за оставшееся время еще два гола - от Мака и Шатова - 5:0!

Во втором тайме «Рубин» просто рассыпался.Фото: Артем КИЛЬКИН

Следующий матч «Зенит» проведет в субботу против «Локомотива» в Москве, «Рубин» через день дома встретится с «Уфой».

Чемпионат России. Премьер-лига 10-й тур.

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань) – 5:0 (0:0)

Голы: 1:0 Иванович (58), 2:0 Сутормин (65), 3:0 Сутормин (75), 4:0 Мак (82), 5:0 Шатов (87)

Состав «Зенита»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Сантос, Шатов, Оздоев, Кузяев (76, Мак), Барриос (78, Краневиттер), Дзюба, Дриусси (46, Сутормин)

Состав «Рубина»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Башкиров (56, Кварацхелия), Могилевец, Ташаев (71, Подберезукин), Коновалов, Зуев, Кьяртанссон (76, Микелтадзе)

Предупреждения: Могилевец (90+4)

21 сентября 2019 года. Санкт-Петербург. «Газпром Арена».