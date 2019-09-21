Сергей Семак: У Кокорина есть предложения из другой страны

- Для меня отказ РФС дозаявить Сашу Кокорина стал сюрпризом! - сказал Семак на пресс-конференции после игры с «Рубином» 21 сентября. - Я не знал, что дозаявить его мы не сможем, но теперь уже ясно, что Саша до Нового 2020 года не сыграет. Мое реакция на это решение было негативной, потому что заранее закон не мог предусмотреть ситуации, которая у Кокорина сложилась. Но на мой взгляд, решения в таких ситуациях должны учитывать интересы игрока. Два года без футбола это очень много, в любом возрасте. Конечно, и как тренер «Зенита» я заинтересован в футболисте такого уровня, как Кокорин.

- Будет подавать апелляцию?

- Моя тренерская позиция - решение должно максимально учитывать интересы футболиста. Время для подачи апелляции есть, но, насколько я знаю, клуб подавать ее не будет.

- Каковы перспективы Кокорина в ближайшее время?

- Начнет занятия Саша по индивидуальному плану, но надеюсь, вскоре сможет присоединиться к общей группе. Осенью в чемпионате России будет перерыв на матчи сборных, мы в это время проведем товарищеские матчи, будем использовать Кокорина в них. А также думать, как еще задействовать Сашу.

- Рассматривался ли вариант с его арендой?

- Ему поступало предложение из другой страны. Но выезжать заграницу Саша может только по специальному разрешению. А работать за рубежом он не может. Поэтому Кокорин останется здесь.

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