2019-09-21T22:32:02+03:00
Спорт

Сергей Семак: У Кокорина есть предложения из другой страны

После победы над «Рубином» главный тренер «Зенита» рассказал о будущем Александра Кокорина
Максим МИХАЛКО
Поделиться:
Сергей Семак впервые прокомментировал возвращение Александра Кокорина в футбол после тюрьмы.Сергей Семак впервые прокомментировал возвращение Александра Кокорина в футбол после тюрьмы.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

- Для меня отказ РФС дозаявить Сашу Кокорина стал сюрпризом! - сказал Семак на пресс-конференции после игры с «Рубином» 21 сентября. - Я не знал, что дозаявить его мы не сможем, но теперь уже ясно, что Саша до Нового 2020 года не сыграет. Мое реакция на это решение было негативной, потому что заранее закон не мог предусмотреть ситуации, которая у Кокорина сложилась. Но на мой взгляд, решения в таких ситуациях должны учитывать интересы игрока. Два года без футбола это очень много, в любом возрасте. Конечно, и как тренер «Зенита» я заинтересован в футболисте такого уровня, как Кокорин.

- Будет подавать апелляцию?

- Моя тренерская позиция - решение должно максимально учитывать интересы футболиста. Время для подачи апелляции есть, но, насколько я знаю, клуб подавать ее не будет.

- Каковы перспективы Кокорина в ближайшее время?

- Начнет занятия Саша по индивидуальному плану, но надеюсь, вскоре сможет присоединиться к общей группе. Осенью в чемпионате России будет перерыв на матчи сборных, мы в это время проведем товарищеские матчи, будем использовать Кокорина в них. А также думать, как еще задействовать Сашу.

- Рассматривался ли вариант с его арендой?

- Ему поступало предложение из другой страны. Но выезжать заграницу Саша может только по специальному разрешению. А работать за рубежом он не может. Поэтому Кокорин останется здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Кокорин может сыграть за «Зенит» уже этой осенью

Но только не в официальных, а в товарищеских матчах (подробности)

Из тюрьмы вышел, но играть не сможет: РФС отказал Кокорину в футболе

Выступать за «Зенит» нападающий не будет до весны (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Зенит» – «Рубин». 21 сентября 2019: Прогноз на матч чемпионата российской премьер-лиги
Прогноз на матч чемпионата российской премьер-лиги по футболу «Зенит» – «Рубин. Команды сыграют в субботу, 21 сентября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало – в 19.00
Умер скандальный экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен - футболист, дравшийся на поле с Радимовым и замеченный на пьянках с Аршавиным
Последние шесть лет спортсмен был прикован к кровати, но отказался от эвтаназии и до последнего радовался каждой минуте, проведенной с семьей
«Зенит» - «Енисей»: Онлайн-Трансляция 26 мая 2019 года матча 30 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Текстовая онлайн-трансляция матч 30 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск). Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало– в 14.00. (Мск).
Зенит-Енисей 26 мая 2019 года: Прогноз на матч 30 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 30 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск). Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 14.00. (Мск)
Новости 24
Пять голов из восьми: «Зенит» разгромил «Рубин» на стадионе «Газпром-Арена»
Все нормально, ущерба нет: В Петропавловке у китайского туриста украли больше 100 тысяч рублей
Водителям на заметку: С понедельника Вантовый мост уходит на двухмесячный ремонт
Петербургские руферы устроили файер-шоу на Невском проспекте и сняли это на видео
«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Рубином» на языке жестов
Йо-хо-хо, две бутылки рома: Петербуржцы с картиной вынесли из алко-маркетов элитный алкоголь
В Ленобласти создали уникальный биопротез, который растет вместе с рукой
Двух зарезанных бомжей обнаружили в Полежаевском парке
Подготовка к зиме, «Чистые игры» и Малый Ильинский сад: губернатор Петербурга приехал с инспекцией в Красногвардейский район
Вертолет забирал пострадавшего в аварии на КАД у Мурино
В центре Петербурга мигрант из Таджикистана обматерил гаишника и наехал ему на ноги
В лазурном, в субботу, в 19:00, но без Кокорина: «Зенит» примет «Рубин» в Петербурге
Забег «Кросс наций» на полдня перекроет центр Петербурга
Из-за аварии шесть многоквартирных домов в Приморском районе остались без горячей воды
В Борисовой Гриве с почты украли 135 тысяч рублей
В Петербург не пустили 260 тонн риса с живыми личинками мух
Говори пин-код: У петербуржца силой отобрали банковскую карту и сняли с нее 190 тысяч рублей
Петербуржец оплатил долги брата бывшей жене, чтобы не остаться «без колес»
Прогноз погоды на выходные 21 и 22 сентября в Санкт-Петербурге: Сильный ветер и пасмурно
Более 140 объектов Петербурга благоустроили в ходе проекта «Родной город»
Маленький котенок погиб после изнурительных съемок фильма в Петербурге