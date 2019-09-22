Чудом увернулись: Появилось видео ДТП с самосвалом, вылетевшего на встречную полосу из-за кошки

Жуткая авария произошла днем в субботу, 21 сентября, на Новоприозерском шоссе. Загруженный песком самосвал перевернулся, пробил отбойник и вылетел на встречную полосу. Легковушкам, которые двигались по дороге в этот момент, чудом удалось уйти от столкновения. Многотонная машина проскочила в полуметре от иномарок. Запись с видеорегистратора опубликовала Екатерина Никитина, жена одного из водителей.

- Спасибо тебе, мой любимый, что умеешь управлять ситуацией, - написала женщина. - Я всегда доверяла тебе свою жизнь, и много раз ты ее спасал. Были трамваи, лоси, зайцы и вот теперь КамАЗ.

Дорогу засыпало песком. Фото: группа "ДТП и ЧП" "Вконтакте".

В соцсетях пользователи поздравляют семью со вторым днем рождения.

- Вот это реакция! – пишут они. – Вовремя успели отскочить. Молодец!

Причиной аварии, по словам очевидцев, стала кошка. Животное выбежало на дорогу. Автомобилю, который двигался перед самосвалом, пришлось резко затормозить.

- Там кошка пыталась дорогу перебежать. Тетя решила спасти кошечку, вдавив на тормоза. А самосвал пытался не въехать в тетю, - рассказывают в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

Такого маневра мужчина за рулем грузовика не ожидал. Он попытался уйти от столкновения, из-за чего у машины лопнуло переднее колесо. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.