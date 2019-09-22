«Пожалуйста, не надо»: В Ленобласти хулиган жестоко избил мальчика, используя приемы боев без правил

"Пожалуйста, не надо. Не надо! Пожалуйста!". Такие истошные крики слышно на кадрах жестокого избиения четвероклассника в городе Коммунар Ленинградской области. На видео одноклассник мальчика - хулиган Антон (имя изменено - прим.ред.) валит ребенка на землю и прыгает на него ногами, пинает по туловищу и по голове. Ребенок хватается за голову плачет и просит остановиться. Но драчуна это только раззадоривает. Он продолжает измываться и показывает приемы боев без правил. Их, к слову, парень часто постит на своей странице в социальной сети.

Антон из 4 класса. Живет вместе с мамой и двумя ее другими детьми. По словам местных, хулиган не первый раз терроризирует детей. Но справиться с ним никто не может.

- Прошу администрацию района, руководство города Гатчины, отдел образования Гатчины не оставить случай без внимания, тем более, что это не в первый раз. Может произойти трагедия, - жалуется местная жительница Юлия Егорова. - Ситуации третий год. Все молчат, дети запуганы, учителя попустительствуют. Мать пострадавшего мальчика не намерена обращаться в полицию, а школа совершенно ничего не решает уже который год. Обращались весной. Все в курсе, все спущено на самотек. Это лишь единичный случай с одним из пострадавших.

Видео проверяет СКР Фото: кадр из видео

Мальчик, по словам местных жителей, своим поведением довел и своего классного руководителя.

- Из-за него мы остались без классного руководителя на полгода, сейчас нам дали новую учительницу, но насколько ее хватит, неизвестно, - приводит Юлия слова одного из руководителей ребенка из класса Антона. - Он в учителей плюет, бумагу, ручки кидает, матом разговаривает, свои гениталии вытаскивает, всем показывает. После очередной выходки директор пришла в класс и подарила ручки с карандашами. Нам она говорит, что ничего сделать не может, что он нормальный ребенок, это мы все преувеличиваем.

По словам родителей, хулиган выбирает только самых слабых.

- Бьет без разбора, будь это мальчик или девочка, все равно, кто не может дать ответ, у кого нет защиты, - негодуют местные жители.

Сейчас мальчиком уже занялись следователи.

- По предварительной информации, описываемые события имели место 20 сентября в городе Коммунар, - сообщают в СУ СКР по Ленобласти. - Сначала один из подростков валит своего сверстника на землю, после чего другой подросток избивает мальчика, нанося ему удары ногами по голове и другим частям тела. Следователи территориального отдела СКР проводят необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств и мотивов происшествия.

Следователи пообещали проверить и школу, где учится ребенок.