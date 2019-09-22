Иван Краско: «Дочь от первого брака отреклась от меня, но внуки иногда тайком приходят в театр»

Народный артист России Иван Краско празднует день рождения. 23 сентября актеру театра и кино исполняется 89 лет. Последний год выдался для Ивана Ивановича непростым. Он развелся с молодой женой, 29-летней Натальей Шевель, и буквально остался на улице. Квартиры у него нет, а любимую дачу в поселке Керро заняли многочисленные родственники. В конце весны поползли слухи, что артист плюнул на все и собирается в дом престарелых. Переживать за будущее актера стали его коллеги и друзья. Напрасно.

Сейчас Краско переехал к бывшей супруге 42-летней Наталье Вяль и их детям – Федору и Ивану, а в мае у него появился небольшой участок в родной деревне Вартемяги в Ленинградской области, о котором тот долго мечтал. Все лето Иван Иванович хлопотал там по хозяйству. В преддверии праздника «Комсомолка» узнала, как сейчас живет актер.

«БАНЬКА, КАК ФИЛИАЛ ЭРМИТАЖА»

- Иван Иванович, как прошло лето?

- Летом я был на даче. Отъелся, отдохнул как каплун. Ел и спал. Племянник мне баньку такую сделал, как филиал Эрмитажа. Там и душевая, и туалет, и кухонька. Просто удивительно. Это его гордость. А моя гордость, что у меня такой Славка, племянник.

- Баньку построили, а дерево посадили?

- Я посадил там четыре яблоньки, которые мы привезли из областного питомника. Они так меня всегда радуют, поэтому очень беспокоюсь за них. Теперь вхожу в рабочий режим: начались спектакли в театре.

Лето актер провел на даче.Фото: Александр ГЛУЗ

- В театре имени Комиссаржевской вы служите больше полувека. Кому скажешь, не поверят, что так долго можно провести на одном месте. С чего все началось?

- Я пришел в «Комиссаржевку» осенью 1965 года. Все эти годы театр был моим домом. Но я мог лишиться его в самом начале. Меня сюда пригласили, когда я ушел из БДТ. В тот момент в коллективе был раскол. Труппа разделилась на две части: те, кто был недоволен режиссером и те, кто его поддерживал. Я сразу же примкнул ко вторым. Наша группа из 22 человек написали заявление об уходе из театра. Шум был страшный – революция, бунт. Вызвали меня в обком партии, состоялся серьезный разговор. Режиссера все же уволили, а меня оставили.

«ВЫТАСКИВАЮТ ДРЯНЬ ИЗ ЛЮДЕЙ»

- Какие сейчас у вас отношения с Наташей Шавель?

- Я хочу всех, как царь Федор Иоаннович, примирить и все сгладить. Развелись мы с ней и что? Собачиться? Мы друзья до сих пор. Она сегодня мне позвонила: «Вань, а когда мы с тобой встретимся? Посидим? Поговорим?». Сейчас начало сезона, беготня. Но скоро увидимся. Придет ко мне на день рождения.

- В многочисленных ток-шоу казалось, что вы ненавидите друг друга.

- В этих шоу много нафантазировано. Для остроты впечатлений, для зрителя. Я в «Пусть говорят» однажды довел редактора. Спросил в эфире: «А вы хотите правду знать?». Вдруг шум за кулисами и Дима Борисов туда убежал. Оказывается, редактор так перепугалась, что в обморок упала. Они пытаются дрянь из людей вытащить. Заставляли моих девчонок говорить пакости на себя самих. А они глупые, соглашаются на всякие версии. Любовники, незаконные дети. Потом им пишут гадости: «Ты плохая женщина, как ты могла Иван Ивановичу изменить». Для чего это все?

- А вам зачем это?

- Деньги… Деньги! Ну, что, зарплата у меня, Народного артиста, сорок тысяч рублей. А иногда и не дотягивает.

- И каково вам было участвовать в этом фарсе?

- Мне всегда говорили, что у меня болезненное чувство справедливости. Столько врагов и неприятностей нажил из-за этой черты характера. Это баба Поля меня воспитала. Русская женщина, труженица, справедливая до невозможности. Я маленький был, она мне сказала: «Ванюшка, врать последнее дело». Я знаю, что врать невыгодно. Сколько веревочка не вейся – кончик найдется.

С Натальей Шевель Краско поженился в 2015 году, но брак длился не долго.Фото: Тимур ХАНОВ

- Редакторам шоу вы об этом говорили?

- Спрашивал, зачем этот поток дрязг, измен. Ведь это все Запад смотрит. У них впечатление о России, как о какой-то помойке. Но зачем же они такое себе позволяют на главных каналах? А о том, как народ митинги устраивает, не рассказывают. Людей бьют, давят. Или жуткая история Паши Устинова. Я, как и коллеги, поддерживаю его. Власть развращает, а абсолютная власть – абсолютно развращает. Это уже закон жизни.

УШЕЛ ИЗ ДОМА С ЧЕМОДАНОМ И СВЯЗКОЙ КНИГ ПРО ТЕАТР

- Какие у вас отношения с бывшей женой и с сыновьями? Вы давно с ними не жили.

- Одно время она такая ершистая была из-за этих шоу. Сейчас все хорошо. Гадости, которые она говорила – это все напускное. Я в них не верил. Она достойна носить фамилию Краско даже больше, чем Шевель. Хотя я Наташку понимаю. С этой фамилией она хочет большего добиться, но иногда ей это вредит.

- Как ваши сыновья?

- Я наблюдаю за ними. Недавно они взбунтовались против школы, ушли из престижной гимназии. Но я не хочу на них давить. Педагоги не делают главного – не заинтересовывают учеников, а требуют. Это не педагогика, а муштра. Нас однажды вызвали к завучу, а он не пошел. Я спросил: «Ты что, испугался?». А он: «Я? А ты морду-то ее видел?». Я понимаю, что знаю такие вещи. Я ведь также думал, когда меня с такими людьми сводила жизнь. Сейчас они в девятом классе, в школе со свободным расписанием.

- Есть у вас, о чем вы сожалеете в плане воспитания детей?

- Я был отлучен от них в таком возрасте, когда был нужен. Думаю, что при мне они бы вели себя иначе. Но Наташку винить в этом я не могу.

- У вас ведь еще есть дочь Галина (родилась в браке 1951-1954 года с первой женой артиста Екатериной Краско), с которой вы так и не общаетесь?

- Она отреклась от меня. Сменила отчество. Когда у нее родились две доченьки, я навещал их. Девочки маленькие были и не задумывались, что это за дядька приходит. Однажды читал книжки, им так понравилось. И вдруг одна говорит: «Я вас по телевизору видала, как ваша фамилия?». Пришлось признаться, что я Краско, а их бабушка – моя первая жена.

В театре имени Комиссаржевской Иван Иванович служит больше 50 лет!Фото: Олег ЗОЛОТО

- Почему они скрывали это?

- Не знаю. Тогда же зашел Галин отчим. Начал кричать: «Ты воспитываешь, а кто-то приходит и захламляет мозги». При таком отношении я просто не имел право их навещать. Было это в конце прошлого века. С тех пор мы так и не общались. Но, по-моему, внучки иногда тайком приходят в театр.

- А почему вы разошлись с Екатериной?

- Она заявила: «Или театр, или мы». А у нас ведь любовь была. Наутро я ушел из дома с чемоданом и связкой книг про театр. Говорят, она всю жизнь жалела. Фамилию так и не сменила. На похоронах ее не был. Позвонила Галя и попросила не приезжать. Я уже потом пришел на могилку и увидел: «Екатерина Ивановна Краско».

- Не жалеете, что не общаетесь с дочерью?

- Я не хотел быть незваным гостем. Она отреклась, как бы напыщенно это ни звучало. Но примирение возможно, если обратится она. Я всегда за компромисс.

СКАЗАНО!

- Для меня это обычный день. 90 – еще понимаю. А 89 – это что? Ребята из «Зенита» предлагают устроить праздник в кафе. Посмотреть футбол. А казаки устроили, чтобы я выстрелил из пушки Петропавловки.

(Иван КРАСКО – о праздновании Дня рождения).

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