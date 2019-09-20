В Санкт-Петербурге умерла оперная певица Ирина Богачева

Российская культура понесла новую и тяжелую утрату. В Петербурге, на 81 году жизни умерла оперная певица Ирина Богачева. Информацию о смерти народной артистки СССР корреспонденту «КП-Петербург» подтвердили в пресс-службе в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, где Богачева работала заведующей кафедрой сольного пения.

- Ирина Петровна скончалась около 22 часов 19 сентября, - сообщила пресс-секретарь консерватории Екатерина Хомчук.

Пока никаких подробностей смерти оперной дивы нет. Представители консерватории находятся на связи с мужем Ирины Богачевой, однако сейчас не лучшее время для расспросов.

Известно, что артистка скончалась в палате больницы номер 40 Курортного района Санкт-Петербурга. Учитывая почтенный возраст певицы, проблемы со здоровьем были не удивительны.

Справка «КП»:

Ирина Петровна Богачева родилась в 1939 году в Ленинграде. В 1965 году окончила консерваторию имени Римского-Корсакова по классу пения. За год до этого она дебютировала на сцене Кировского театра (ныне Мариинского) в партии Полины в опере «Пиковая дама».

Имеет звания Народной артистки Российской Федерации, Лауреата Ордена Дружбы, Ордена «За заслуги перед Отечеством III степени», Ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени», Почетного гражданина Санкт-Петербурга, профессора, заведующей кафедрой сольного пения консерватории.

Информация о прощании с Ириной Богачевой будет объявлена позднее.