2019-09-20T16:32:53+03:00
Общество

В Пулково открылся магазин Duty Paid

Он будет работать для пассажиров внутренних рейсов
Екатерина СЕМЕНОВА
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В Пулково открылся магазин Duty Paid в зале внутренних рейсов. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».В Пулково открылся магазин Duty Paid в зале внутренних рейсов. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».
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Полетели в отпуск и забыли дома солнцезащитные очки? Или еще хуже - любимую игрушку ребенка? Отдых теперь будет испорчен? Совсем не обязательно!

В Пулково для пассажиров внутренних рейсов открылся новый магазин формата Duty Paid группы компаний RegStaer. Для покупателей там представлен широкий ассортимент. Те, кто ищет подарки для родных и близких, смогут выбрать парфюмерию, косметику, часы, аксессуары (в том числе от ведущих мировых брендов). Если предстоит долгий путь, можно купить сладости и напитки в дорогу. Маленьким пассажирам понравится выбор игрушек.

Томительное ожидание рейса теперь может превратиться в увлекательный шопинг. Площадь нового магазина - около тысячи квадратных метров! Если, наоборот, времени у вас совсем мало, то на сайте www.regstaer.ru можно сделать предзаказ. В аэропорту останется только забрать нужный товар. При этом вы еще и получите скидку десять процентов.

- Конфигурация магазина Duty Paid позволяет пассажирам совершать покупки по пути следования от зоны досмотра к выходам на посадку, - рассказывают в компании «Воздушные Ворота Северной Столицы». - Duty Paid с современным технологичным дизайном стал якорным магазином коммерческой зоны зала внутренних вылетов, запустив процесс обновления концепции существующих заведений и увеличения коммерческих площадей в терминале аэропорта Пулково.

Отметим, что коммерческая зона Пулково включает более 50 магазинов и 25 точек общественного питания, в том числе рестораны быстрого обслуживания, русской, американской, итальянской, японской кухни, ирландский паб, кофейни и снек-бары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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