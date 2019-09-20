Душа народа: В Петербурге покажут танцы из Башкирии

В преддверии визита знаменитого башкирского коллектива в Петербург «Комсомолка» выяснила, как сам Гаскаров и его артисты связаны с городом на Неве и узнала, почему народные танцы никогда не станут атавизмом.

Хореограф и балетмейстер Файзи Гаскаров – ученик и последователь легендарного Игоря Моисеева. В юности Файзи был артистом его ансамбля. И сам мэтр когда-то благословил молодого талантливого танцора на создание собственного коллектива.

- Гаскаров ехал из Москвы в Уфу с четким пониманием того, чем будет заниматься, - рассказывает в эфире радио «Комсомольская правда» директор Международного центра имени Дягилева Наталья Ториашвили. – По дороге домой он мысленно создавал номера, представлял то, что будет делать. Это стало смыслом его жизни.

Это было 80 лет назад. С 1939 по 1970 год Гаскаров работал (с небольшими перерывами) художественным руководителем Башкирского государственного ансамбля народного танца, который впоследствии получил его имя. И носит его с гордостью.

- Это самобытный, потрясающий ансамбль, - говорит Наталья Ториашвили. – Первый, который бережно хранит свою национальную историю, и плюс еще развивает танцы народов мира.

Наталья Ториашвили в студии радио «Комсомольская правда».Фото: Андрей ГАШЕВ

В Петербург ансамбль привозит программу «Танец – душа народа». В первом отделении петербуржцам покажут народные танцы Башкирии – это золотой национальный фонд республики. Многие из этих номеров поставлены самим Гаскаровым: «Зарифа», «Гульназира», «Дружба», «Три брата», «Баик», «Загида», «Семь девушек», «Проказницы», «Северные амуры» и другие

Второе отделение будет посвящено танцам народов мира. Аргентина, Белоруссия, Америка, Россия – не забудут никого. «Кантри» будет сменяться «Тверскими гуляниями», «Гаучо» - «Калинкой». Будут и танцы малых народов, например «Камчатские зарисовки» - корякская пляска.

Петербуржцам покажут не только народные танцы Башкирии, но и самые знаменитые танцы мира. Фото предоставлено организаторами концерта.

КСТАТИ

С нашим городом у многих артистов ансамбля связано немало профессиональных и личных воспоминаний.

- Мало кому известно, но многие артисты-ветераны ансамбля заканчивали Вагановское училище (сейчас Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой – прим. авт.), - рассказывает Ториашвили. – Там очень долго не было народного отделения, училище специализировалось исключительно на классической хореографии. Именно Гаскаров в свое время уговорил руководство Вагановки открыть новое направление.

Так в Вагановском училище стали готовить кадры для народных танцев. И после ухода Файзи Гаскарова на пенсию именно выпускник петербургского училища Хашим Мустаев – до этого артист балета Мариинского театра – стал художественным руководителем ансамбля.

ВОПРОС РЕБРОМ

Кому нужны народные ансамбли?

- Да, мы могли бы привезти более медийную историю, - признает Наталья (ее центр занимается организацией концерта). – Но здесь совсем другое: я считаю, что такие концерты объединяют людей, напоминают им, что мы можем жить дружно. Но для этого нельзя забывать прошлое, историю, чем наши народы были близки.

По словам Натальи, народные ансамбли могут помочь «раскрыть душу» классическому балету, который сейчас проходит очень сложный период. Ториашвили, которая сама 30 лет провела на сцене, очень переживает из-за этого.

- Это уже какой-то цирк, а не балет, - говорит она. – Осталась одна техника. Тела бедных девочек перетянуты так, будто это гимнастика. Где «души исполненный полет»? Где состояние отрешения от публики, внедрения в свою роль. Меня воспитывали: мы в ответе за то, что несем со сцены. На каждого артиста возложена сумасшедшая ответственность за каждого зрителя, с каким он сердцем уйдет, будет думать, что такое искусство.

КОНКРЕТНО

Концерт ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова в Санкт-Петербурге пройдет в БКЗ «Октябрьский» 25 сентября 2019 года. Начало – в 19.00

В 2019 году ансамбль отмечает юбилей – 80 лет. Фото предоставлено организаторами концерта.

СПРАВКА «КП»

Ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова в этом году отмечает свой 80-летний юбилей. Это первый профессиональный танцевальный коллектив Республики Башкортостан. Его в 1939 году создал Файзи Гаскаров – ученик и последователь Игоря Моисеева.

Ансамбль - хранитель народных традиций Башкортостана. Годы выступлений позволили сформировать свой неповторимый гаскаровский стиль, особую пластику движений, разнообразные по жанрам и формам хореографические шедевры.

В репертуаре ансамбля 180 танцев. Более 50 из них – в постановке самого Гаскарова. Ансамбль Гаскарова удостоен золотой медали «Пять континентов» и диплома «Посол Мира» в штаб-квартире Юнеско в Париже за концертную программу «Танцы народов мира». Коллектив стал вторым российским после Ансамбля Игоря Моисеева, получившим это престижное звание.

В ТЕМУ

Почему в Академии русского балета им. Вагановой запрещено поднимать ногу выше 90 градусов, остались ли нынче меценаты и зачем преподавать в школе национальную культуру. Слушайте полную запись беседы с Натальей Ториашвили на радио «Комсомольская правда».