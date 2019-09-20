2019-09-21T10:44:20+03:00
Общество

Сад у воды: общественное пространство «нового формата» открылось в Невском районе

На церемонии открытия его назвали «Ивановско-Щемиловским» [видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Сад у Ивановского карьера - новое место притяжения для жителей Невского района.Сад у Ивановского карьера - новое место притяжения для жителей Невского района.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Еще пять месяцев назад у Ивановского карьера в Невском районе был, фактически, огромный пустырь, заросший сорной травой. Место пользовалось популярностью у жителей окрестных домов, но ничем, кроме простора и близости к воде, порадовать их не могло. К счастью, в прошлом году внимание на проблему обратили городские власти. На преобразование территории выделили 214 миллионов рублей.

Пространство сада разбито на зоны - так, например, есть отдельная зона для детей и тех, кто любит активный отдых. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пространство сада разбито на зоны - так, например, есть отдельная зона для детей и тех, кто любит активный отдых.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вчера, 19 сентября, все необходимые работы по благоустройству наконец завершились, и сад у Ивановского карьера торжественно открыли для всех желающих. Теперь между Белевским проспектом, улицами Фарфоровской, Ивановской и Седова, разместилось общественное пространство «нового формата», где каждый, вне зависимости от возраста и характера, сможет найти себе развлечение по душе.

Есть и зона спорта с современными уличными тренажерами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Есть и зона спорта с современными уличными тренажерами.Фото: Артем КИЛЬКИН

На территории в семь с небольшим гектар разместилось сразу несколько тематических зон: для спорта, для активного и «тихого» отдыха. Каждая из зон обустроена на высшем уровне: есть площадки для катания на скейтбордах, велодорожки, тренажеры. Кроме того, в саду обновили пешеходные тропинки, высадили новые кусты и деревья, установили лавочки и фонари. Уважили даже рыбаков: специально для них (ну и просто для любителей отдыха на природе, конечно) наладили удобные и безопасные подходы к воде, а в пруд, расположенный на месте бывшего песчаного карьера, запустили карпов. Хороших, кстати, карпов, откормленных – будет у кого-то в ближайшие выходные трофейная рыбалка!

Сад расположен у воды - поэтому неудивительно, что даже церемония открытия прошла в «водном стиле» Фото: Артем КИЛЬКИН

Сад расположен у воды - поэтому неудивительно, что даже церемония открытия прошла в «водном стиле»Фото: Артем КИЛЬКИН

Качество работ оценил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он прошелся по новому саду, осмотрел игровое и спортивное оборудование и, в целом, увиденным остался доволен. А чуть позже внес предложение: на будущий год создать у Ивановского карьера специальную площадку для детей с ограниченными возможностями и открыть «сад ощущений» наподобие того, который в начале сентября появился в Красногвардейском районе при школе-интернате № 1.

В следующем году у Ивановского карьера должен появиться сад ощущения для незрячих и слабовидящих детей - такое распоряжение дал губернатор Александр Беглов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В следующем году у Ивановского карьера должен появиться сад ощущения для незрячих и слабовидящих детей - такое распоряжение дал губернатор Александр Беглов.Фото: Артем КИЛЬКИН

- На следующий год запланируйте, - дал губернатор поручение местной администрации. – Надо всегда при проектировании общественных пространство учитывать людей с ограниченными возможностями. Потому что если этого не сделать сразу, потом это сделать будет очень трудно. Мы о них почему-то постоянно забываем, а забывать нельзя.

К слову, назвали новый сад Ивановско-Щемиловским – в честь деревни Щемиловки, которая располагалась неподалеку, и ныне не существующей одноименной речки.

в Невском районе Петербурга открылся новый парк.Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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