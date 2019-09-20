2019-09-20T17:34:47+03:00
Спорт

Из тюрьмы вышел, но играть не сможет: РФС отказал Кокорину в футболе

Выступать за «Зенит» нападающий не будет до весны
Петр КИБЕР
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Кокорин "засиделся" и не сможет сыграть за "Зенит" до весны.Кокорин "засиделся" и не сможет сыграть за "Зенит" до весны.Фото: Александр ГЛУЗ
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Радоваться было рано. Александр Кокорин, три дня назад вышедший из тюрьмы по условно-досрочному освобождению и уже успевший подписать новый контракт с «Зенитом», не будет играть за клуб. По крайней мере до весны. Такое решение принял комитет Российского футбольного союза (РФС), отказавший нападающему в дозаявке.

- Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину и позволить ему заниматься его работой, - написал эмоциональное послание в «Инстаграме» главный тренер Сергей Семак.

Сергей Семак опубликовал эмоциональный пост в "Инстаграме"... Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сергей Семак опубликовал эмоциональный пост в "Инстаграме"...Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Надо сказать, что комитет РФС в общем-то не был обязан разрешать петербуржцам дозаявлять Кокорина. Трансферное окно в России закрылось еще 3 сентября и добавить игрока в состав можно было лишь в качестве исключения. Иногда такие вещи делаются, как с тем же Клаудио Маркизио год назад. С Кокориным так не поступили. Это и возмутило Семака.

- Мало того что он год провел за проступок, который совершали 99 процентов мужского населения, так теперь его решили еще на 5 месяцев оставить без футбола. Оказывается Саша опасен не только для общества, но и для игры. Все справедливо, закон существует для людей, - горько иронизирует Семак.

Впрочем, уже через несколько минут главный тренер сине-бело-голубых удалил свой пост в «Инстаграме» и извинился.

Футбольный эксперт Константин Осипов считает, что комитет РФС просто не пошел навстречу игроку и клубу.

- Они могли разрешить Кокорину играть, дать возможность показать, что Саша исправился. Это был бы хороший пример для молодежи. А на фоне провальных выступлений наших клубов в Еврокубках - усиление для «Зенита», - уверен специалист. - Впрочем, там могли быть процессуальные трудности, о которым мы не знаем. Теперь игроку остается лишь тренироваться и не терять расположения духа.

Но позднее удалил пост и извинился. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но позднее удалил пост и извинился.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что касается самого Кокорина, который накануне прошел медобследование на базе «Зенита» и уже был готов приступить к тренировкам, то выйти на футбольное поле в официальных матчах он сможет лишь весной. В феврале откроется новый сезон дозаявок в российский чемпионат и с марта стартуют игры.

Еще один шанс начать играть чуть раньше (в середине февраля) нападающий получит если «Зенит» выйдет в следующий этап Еврокубков.

Почуяв бурю в спортивных СМИ, в РФС быстренько пояснили свое решение: Кокорин на один день не успел раньше выйти из тюрьмы. Пол существующим правилам, игрок должен был приступить к своим обязанностям до 16 сентября (даты окончания срока подачи документов), а выпустили футболиста только 17-го.

- Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применений норм, - сообщили в РФС, добавив, что решение было « уникальным и сложным».

ИСТОЧНИК KP.RU

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