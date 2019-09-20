2019-09-20T17:50:21+03:00
Дом. Семья

Под капельницей и на коврике: Сбитую машиной косулю везут за 1,5 тысячи км в Петербург ради спасения

Отважная девушка из Саратова не дала усыпить несчастное животное
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Обреченную на усыпление косулю провезут 1500 километров, чтобы спасти ей жизнь в Петербурге / Фото: Центр "Велес"Обреченную на усыпление косулю провезут 1500 километров, чтобы спасти ей жизнь в Петербурге / Фото: Центр "Велес"
Изменить размер текста:

Около 1,5 тысяч километров предстоит проехать маленькой косуле из Саратова в Санкт-Петербург, чтобы попасть в руки специалистам, готовым биться за ее жизнь. Трагедия разыгралась в Кумысной поляне под Саратовом. Кто-то сбил и бросил умирать на дороге маленькую косулю. К счастью, по дороге ехала девушка Анастасия, которая просто не смогла оставить животное. Благодаря ей длинноногая малютка до сих пор жива и собирается в долгое путешествие в Северную столицу на серьезную операцию.

У косули диагностировали серьезную травму черепа и перелом бедра / Фото: Центр "Велес"

У косули диагностировали серьезную травму черепа и перелом бедра / Фото: Центр "Велес"

- Девушка била в колокола, обзвонила множество ветклиник, но никто не был готов принять дикое животное. Откликнулись только одни врачи, которые оказали первую помощь косуле и диагностировали у нее сильную черепно-мозговую травму и перелом бедра, - рассказали активисты центра «Велес» в Петербурге.

Однако проблема не разрешилась. По законодательству, такими животными никто не занимается, да и негде. Министерство охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, куда обратилась клиника за разъяснением, приняло решение косулю усыпить. Но как можно усыпить живую девочку, если у нее есть шанс на выздоровление?

В Саратове собирались косулю усыпить / Фото: Центр "Велес"

В Саратове собирались косулю усыпить / Фото: Центр "Велес"

Анастасия с этим положением дел не смирилась и продолжила обрывать телефоны всех известных клиник и искать помощь. Вскоре она ее нашла, но за 1,5 тысячи километров от родного Саратова – в Петербурге. Активисты центра «Велес», услышав всю историю сражу же взялись за дело, Буквально за сутки они созвонились с начальником отдела государственного контроля и надзора за использованием объектов животного мира и среды их обитания Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александром Гавриловым, и попросили не усыплять косулю, а дать ей шанс на жизнь и передать животное в петербургский центр.

Сейчас «Велес» уже готовится принять маленькую пациентку. Все понимают, что она может не выжить, ведь состояние тяжелое, дорога длинная, а это еще и большой стресс для животного. Но шанс на жизнь она обязана получить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Семейные разборки и утро понедельника: Самые забавные кадры из жизни животных со всего мира
С помощью этих смешных фото, участники ежегодного конкурса "Фотографии дикой природы"пытаются привлечь внимание к проблемам браконьерства и вымирания некоторых видов животных
Новости 24
Гору алкоголя и «закуски» нашли на свалке строительного мусора под Красным Селом
Умер народный артист России Игорь Шибанов
«Золотой фургон» с Невского проспекта переехала на окраину
С 1 октября в Петербурге закроются 44 хостела
Организатора убийства заочно осудили в Петербурге
В Петербурге появится памятник вождю вьетнамской революции Хо Ши Мину
Похитители люков уменьшили бюджет Петербурга на 5,8 миллионов рублей
Из-за брошенного окурка загорелась квартира на Октябрьской набережной в Петербурге
Смяла коляску и снесла скамейку: На детскую площадку в Калининском районе вылетела иномарка
Мокрый снег выпадет в Петербурге на выходных
Пенсионерку избили и ограбили ради 700 рублей в Гатчине
Петербург попал в ТОП-6 регионов с самой высокой зарплатой в России
Объеденный труп женщины выбросило на берег Финского залива
Продавщица пожаловалась на безработного, который занимался сексом с ее 15-летней дочкой
Молодой и горячий: Установлена личность «вежливого насильника», проводившего свою жертву до метро
15-летнего парня дважды изнасиловал его старший приятель в Ленобласти
Из центра Петербурга вывезли незаконную «Газель» с чебуреками
Годовалый малыш выпил уксус и попал в больницу Петербурга в тяжелом состоянии
Мать и двое детей погибли из-за утечки газа в Гатчине
Девятилетняя петербурженка с ДЦП утонула в ванной
Петербуржец до смерти избил своего отца во время ссоры
Имение Меншикова в Стрельне стало охраняемым объектом археологии
У помощника депутата ЗакСа Петербурга угнали прицеп с дизельным генератором
Спустя 23 года в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины
У НИИ Робототехники кореец ударил «Патриота»: собирается пробка
Пьяный на джипе, уходя от ДПС, устроил массовое ДТП на Садовой и потерял колесо
Техническая неисправность создала затор утром в метро Петербурга
Петербуржец устроил стрельбу на дороге, а после сам пришел в полицию с повинной