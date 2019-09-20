Под капельницей и на коврике: Сбитую машиной косулю везут за 1,5 тысячи км в Петербург ради спасения

Около 1,5 тысяч километров предстоит проехать маленькой косуле из Саратова в Санкт-Петербург, чтобы попасть в руки специалистам, готовым биться за ее жизнь. Трагедия разыгралась в Кумысной поляне под Саратовом. Кто-то сбил и бросил умирать на дороге маленькую косулю. К счастью, по дороге ехала девушка Анастасия, которая просто не смогла оставить животное. Благодаря ей длинноногая малютка до сих пор жива и собирается в долгое путешествие в Северную столицу на серьезную операцию.

У косули диагностировали серьезную травму черепа и перелом бедра / Фото: Центр "Велес"

- Девушка била в колокола, обзвонила множество ветклиник, но никто не был готов принять дикое животное. Откликнулись только одни врачи, которые оказали первую помощь косуле и диагностировали у нее сильную черепно-мозговую травму и перелом бедра, - рассказали активисты центра «Велес» в Петербурге.

Однако проблема не разрешилась. По законодательству, такими животными никто не занимается, да и негде. Министерство охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, куда обратилась клиника за разъяснением, приняло решение косулю усыпить. Но как можно усыпить живую девочку, если у нее есть шанс на выздоровление?

В Саратове собирались косулю усыпить / Фото: Центр "Велес"

Анастасия с этим положением дел не смирилась и продолжила обрывать телефоны всех известных клиник и искать помощь. Вскоре она ее нашла, но за 1,5 тысячи километров от родного Саратова – в Петербурге. Активисты центра «Велес», услышав всю историю сражу же взялись за дело, Буквально за сутки они созвонились с начальником отдела государственного контроля и надзора за использованием объектов животного мира и среды их обитания Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александром Гавриловым, и попросили не усыплять косулю, а дать ей шанс на жизнь и передать животное в петербургский центр.

Сейчас «Велес» уже готовится принять маленькую пациентку. Все понимают, что она может не выжить, ведь состояние тяжелое, дорога длинная, а это еще и большой стресс для животного. Но шанс на жизнь она обязана получить.