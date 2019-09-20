2019-09-20T19:12:15+03:00
Общество

«Никто семью выселять не хотел»: многодетных Морозовых не просили возвращать подаренную Смольным квартиру

Ситуацию прокомментировали в комитете по социальной политике Санкт-Петербурга
Дмитрий ЗАЙЦЕВ
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Как оказалось, всему виной простая бюрократия, и на самом деле квартиру у многодетной семьи никто отбирать не будетКак оказалось, всему виной простая бюрократия, и на самом деле квартиру у многодетной семьи никто отбирать не будетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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История с семьей Морозовых, у которых через пять лет якобы могли отобрать подаренную Смольным квартиру, взбудоражила едва ли не весь город. Однако повода для паники, как выяснилось, не было вовсе: как объяснили «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» в городской администрации, слухи о том, что семью, где в июне родилось сразу четыре ребенка, могут оставить без жилья, мягко говоря, преувеличены.

- Когда в нашем городе произошло это удивительное событие, мы, конечно же, сразу взяли под контроль вопрос оказания семье всей возможной помощи, - отмечает председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков. – И одним из самых важных вопросов, конечно же, стал вопрос жилья. Но по закону, основным критерием для предоставления квартиры – абсолютно для любой категории граждан – является десятилетний срок проживания в Санкт-Петербурге. У родителей на тот момент такого срока, к сожалению, не набиралось.

Уже через четыре года Морозовы смогут оформить квартиру в собственность - или встать в очередь на новую, побольше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже через четыре года Морозовы смогут оформить квартиру в собственность - или встать в очередь на новую, побольше.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поэтому, продолжает наш собеседник, был выбран вариант с договором безвозмездного пользования сроком на пять лет. Родителей – Оксану и Виталия – об этом проинформиовали и объяснили, что как только наберется нужный стаж проживания, документ переоформят, и квартира отойдет им в собственность.

- То есть, ни о каком выселении и речи быть не может, - констатирует Ржаненков. – Через четыре года (именно столько осталось Морозовым до заветных десяти лет жизни в Санкт-Петербурге – прим.ред.) они получат ту же самую квартиру, причем безо всякого стояния в очереди. Более того – если у них за это время, скажем, родится еще ребенок, они вдобавок получат право на улучшение жилищных условий и получение новой квартиры.

Резюмируя: поводов для беспокойства нет, и семья Морозовых в полном составе может пользоваться подаренной городом квартирой. А что до формулировок договора – увы, от них никуда не деться. Главное, что в данном случае ничего существенного они в себе, похоже, не несут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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