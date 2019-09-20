2019-09-20T19:55:41+03:00
Общество

С вещами на выход: С 1 октября в Санкт-Петербурге закроют 44 хостела

Судьба еще трехсот мини-гостиниц до сих пор под вопросом
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
С 1 октября вступает в силу закон о хостелах.С 1 октября вступает в силу закон о хостелах.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Для петербургских мини-отелей наступил «час икс». С 1 октября 2019 года в силу вступает закон о хостелах. Спустя несколько лет обсуждений депутаты Госдумы внесли поправки в Жилищный кодекс и поставили крест на существовании гостиниц в квартирах.

Для Петербурга, негласной столицы хостелов, такие нововведения стали болезненными. Бюджетный ночлег пользуется у приезжих большой популярностью. Туристов привлекают цена и удобное расположение - самый центр города. В этом и заключается проблема. По новым порядкам, хостельерам необходимо перевести свои квадратные метры в нежилые помещения. Удастся это только в том случае, если оно расположено на первом этаже, имеет отдельный вход, эвакуационный выход, парковку. Соблюсти все эти требования в Петербурге, городе-музее, сложно. Первыми жертвами нового закона стали 44 хостела. С начала октября они прекратят свое существование. Разом исчезнут 770 номеров.

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Еще 308 пунктов размещения для экономных вояжеров находятся в процессе перехода. Им оказывают поддержку Комитет имущественных отношений совместно с региональным отделением «Лиги хостелов». Как отмечают в Смольном, для бизнеса, инвестирующего в мини-отели, город создаст особые преференции.

На совещании, посвященном развитию гостиничной инфраструктуры вице-губернатор Олег Марков отметил, что в текущем году 18 нежилых помещений передали в аренду под создание хостелов. Их должны обустроить в течение года.

- Подбирайте качественные помещения, оказывайте помощь во взаимодействии с городскими ресурсоснабжающими организациями, - поручил чиновникам Олег Марков.

Он отметил, что в 2020 году в городе пройдут массовые мероприятия, в том числе, Евро-2020, на которые приедут сотни тысяч туристов. И их всех надо где-то разместить.

КОМПЕТЕНТНО

«Теперь не койки, а комнаты»

Яна ОКУНЕВА, президент Объединения хостелов России:

- У нас не стоит угрозы ухода с рынка. Да, гостиничные услуги вне закона, но никто не запрещал сдавать помещение в найм по договору. На это обращали внимание сами авторы законопроекта. Сейчас рынок переформатируется под новую практику, которая называется «туристическое жилье». Комнаты будут сдаваться не по местам, а целиком. За минимальную стоимость турист получит минимальные удобства – чистота в комнате и заправленную кровать. Хостелам придется либо закрываться совсем, либо продавать мебель и оборудовать комнаты под сдачу по договорам найма. Это мировая практика, которая пришла на наш рынок.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По состоянию на сентябрь 2019 года в Петербурге работают:

1467 коллективных средств размещения;

27 пятизвездочных;

111 четырехзвездочных;

350 трехзвездочных;

103 двухзвездочных;

22 объекта с одной звездой;

854 объекта без звезд – это хостелы, мини-отели и апарт-отели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«У нее были шансы»: вскрылись чудовищные подробности гибели 12-летней девочки, руку которой затянуло в трубу бассейна в Турции
Турист из США, который помогал спасать Алису из подводной ловушки, рассказал, как персонал отеля пытался скрыть трагедию, а медики отказались везти школьницу в больницу на вертолете
Новости 24
Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Петербурге
Петербуржцам советуют не лезть к некоторым городским птицам
Открылся благоустроенный сад у Ивановского карьера
Холода отменяются: Синоптики обещают теплую осень и зиму в Петербурге
Новый удобный проездной хотят ввести в Петербурге
Банде в медицинских халатах дали 33 года за ограбление больницы в Сестрорецке
Движение на Колтушском путепроводе ограничат до 15 октября
Серийные пожары памятников культуры в Новой Ладоге проверит СК РФ
В Петербурге пройдет российско-вьетнамский туристический форум
Радиус добавили, а коричневую ветку убрали: в петербургском метро появились новые схемы подземки
Гору алкоголя и «закуски» нашли на свалке строительного мусора под Красным Селом
Умер народный артист России Игорь Шибанов
«Золотой фургон» с Невского проспекта переехала на окраину
С 1 октября в Петербурге закроются 44 хостела
Организатора убийства заочно осудили в Петербурге
В Петербурге появится памятник вождю вьетнамской революции Хо Ши Мину
Похитители люков уменьшили бюджет Петербурга на 5,8 миллионов рублей
Из-за брошенного окурка загорелась квартира на Октябрьской набережной в Петербурге