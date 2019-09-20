С вещами на выход: С 1 октября в Санкт-Петербурге закроют 44 хостела

Для петербургских мини-отелей наступил «час икс». С 1 октября 2019 года в силу вступает закон о хостелах. Спустя несколько лет обсуждений депутаты Госдумы внесли поправки в Жилищный кодекс и поставили крест на существовании гостиниц в квартирах.

Для Петербурга, негласной столицы хостелов, такие нововведения стали болезненными. Бюджетный ночлег пользуется у приезжих большой популярностью. Туристов привлекают цена и удобное расположение - самый центр города. В этом и заключается проблема. По новым порядкам, хостельерам необходимо перевести свои квадратные метры в нежилые помещения. Удастся это только в том случае, если оно расположено на первом этаже, имеет отдельный вход, эвакуационный выход, парковку. Соблюсти все эти требования в Петербурге, городе-музее, сложно. Первыми жертвами нового закона стали 44 хостела. С начала октября они прекратят свое существование. Разом исчезнут 770 номеров.

ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ

Еще 308 пунктов размещения для экономных вояжеров находятся в процессе перехода. Им оказывают поддержку Комитет имущественных отношений совместно с региональным отделением «Лиги хостелов». Как отмечают в Смольном, для бизнеса, инвестирующего в мини-отели, город создаст особые преференции.

На совещании, посвященном развитию гостиничной инфраструктуры вице-губернатор Олег Марков отметил, что в текущем году 18 нежилых помещений передали в аренду под создание хостелов. Их должны обустроить в течение года.

- Подбирайте качественные помещения, оказывайте помощь во взаимодействии с городскими ресурсоснабжающими организациями, - поручил чиновникам Олег Марков.

Он отметил, что в 2020 году в городе пройдут массовые мероприятия, в том числе, Евро-2020, на которые приедут сотни тысяч туристов. И их всех надо где-то разместить.

КОМПЕТЕНТНО

«Теперь не койки, а комнаты»

Яна ОКУНЕВА, президент Объединения хостелов России:

- У нас не стоит угрозы ухода с рынка. Да, гостиничные услуги вне закона, но никто не запрещал сдавать помещение в найм по договору. На это обращали внимание сами авторы законопроекта. Сейчас рынок переформатируется под новую практику, которая называется «туристическое жилье». Комнаты будут сдаваться не по местам, а целиком. За минимальную стоимость турист получит минимальные удобства – чистота в комнате и заправленную кровать. Хостелам придется либо закрываться совсем, либо продавать мебель и оборудовать комнаты под сдачу по договорам найма. Это мировая практика, которая пришла на наш рынок.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По состоянию на сентябрь 2019 года в Петербурге работают:

1467 коллективных средств размещения;

27 пятизвездочных;

111 четырехзвездочных;

350 трехзвездочных;

103 двухзвездочных;

22 объекта с одной звездой;

854 объекта без звезд – это хостелы, мини-отели и апарт-отели.