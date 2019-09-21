2019-09-20T20:09:50+03:00
Общество

Успей собрать: Эксперт рассказала, когда в Санкт-Петербурге закончится сезон грибов

Всю неделю горожане в соцсетях хвастались уловом с «тихой охоты»: традиционно самыми популярными направлениями становятся боры Карельского перешейка - Выборгский и Приозерский районы
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Грибники Петербурга рассказывают о самых грибных местах.Грибники Петербурга рассказывают о самых грибных местах.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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В середине августа ВЦИОМ признал петербуржцев заядлыми грибниками. Свое звание горожане полностью оправдывают. Каждый день они делятся в социальных сетях богатым уловом с «тихой охоты». Непогода любителей наполнить корзинки лисичками и черноголовиками не пугает. Они блуждают по лесу, несмотря на сильный ветер и дождь.

Грибы из Пятиречья. Фото: https://vk.com/grib_spb/Валерий Солнцев.

Грибы из Пятиречья. Фото: https://vk.com/grib_spb/Валерий Солнцев.

Отвести душу можно в Выборгском районе. По словам грибников, неподалеку от озера Горошинка растут подберезовики, черноголовики и колпаки.

- Давно не было у нас полных корзин, - рассказала Татьяна Палеха. - Брусничник отличный, наелись вдоволь.

Вот такой красавец рос в Выборгском районе. Фото: https://vk.com/grib_spb/Валентина Рувинская.

Вот такой красавец рос в Выборгском районе. Фото: https://vk.com/grib_spb/Валентина Рувинская.

Улыбнулась удача и Валентине из Всеволожского района. За два часа женщина набила два больших лукошка. В Кировском районе, недалеко от поселка Мга, лесники набрали три мешка.

Этих собрали в районе Мги. Фото: https://vk.com/grib_spb/Анна Лисичка.

Этих собрали в районе Мги. Фото: https://vk.com/grib_spb/Анна Лисичка.

По словам члена Санкт-Петербургского микологического общества Екатерины Паломожных, на улице стоит благоприятная для сбора грибов погода. Прекратится сезон, как только на улице ударит «минус».

Грибочки Валентины, найденные во Всеволожском районе. Фото: https://vk.com/grib_spb/Валентина Матвиенко.

Грибочки Валентины, найденные во Всеволожском районе. Фото: https://vk.com/grib_spb/Валентина Матвиенко.

- Разгар сезона мог бы начаться и раньше, но лето выдалось сильно засушливым. Грибники и до этого активно делились фотографиями в социальных сетях, только червивость у грибов была высокой: жара и сушь способствовала развитию грибной мухе и ее личинками, - рассказывает Екатерина Паломожных. – Условия останутся благоприятными, если не будет ночных заморозков. Росту грибов способствует дневной и ночной перепад температур, с образованием росы, но не заморозки. С заморозками прекратится рост основных потребительских грибов - белых, подосиновиков, подберезовиков и других.

В лесах Ленобласти охотятся не только за грибами, но и за ягодами. Фото: https://vk.com/grib_spb/Алексей Sunchaser.

В лесах Ленобласти охотятся не только за грибами, но и за ягодами. Фото: https://vk.com/grib_spb/Алексей Sunchaser.

По словам эксперта, грибники встречаются во всех районах Ленобласти. Однако традиционно самыми популярными направлениями становятся боры Карельского перешейка - Выборгский и Приозерский районы.

Улов Анжелы Васильевой в Приозерской районе. Фото: https://vk.com/grib_spb/Анжела Васильева.

Улов Анжелы Васильевой в Приозерской районе. Фото: https://vk.com/grib_spb/Анжела Васильева.

- Чуть раньше была более активна южная часть области, а боры были пусты, - рассказывает Екатерина. - Можно найти грибы в любом районе региона. В зависимости от того, какие именно хотите собрать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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