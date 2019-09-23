В «Галерее» охранники магазина одежды жестоко избили двух покупателей

Очередной эпизод жестокости охранников, с которым, придется разбираться полицейским, произошел вечером 22 сентября в торговом центре «Галерея». Люди в черном, стоящие на страже в одном из магазинов жестоко избили двух покупателей, которых заподозрили в воровстве кепки. Так, по крайней мере, рассказывают очевидцы.

- Двое мужчин купили вещи в магазине и уже вышли, когда на них налетела охрана. Предъявили, что покупатели, якобы, украли кепку. Началась ругань, а потом людей начали избивать, - сообщают очевидцы происшествия в соцсетях.

При этом пострадавших били сначала двое, а потом и четверо охранников. По словам очевидцев, которые требовали остановить избиение, стражи «народного добра» действовали очень жестоко. Одному из покупателей сломали челюсть и выбили несколько зубов, а другого сковали наручниками и держали на подземной парковке до приезда полиции.

- Парень в красном (один из двоих пострадавших - прим.ред.) просто отходил в сторону, не дрался, не орал. И тут охранник бьет ему сзади с правой стороны в челюсть. Человек падает без сознания и бьется головой об пол, -

Видевшие все это горожане вызвали скорую помощь. Медики отвезли избитых в больницу.

При этом одни очевидцы говорят, что покупатели сами первыми полезли в драку, а другие уверяют, что агрессия исходила лишь от охраны магазина.

В итоге оба пострадавших написали заявление в полицию. Теперь разбираться в том кто прав, а кто виноват, придется правоохранительным органам.