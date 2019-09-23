2019-09-23T10:46:34+03:00
Общество

Умер двукратный двукратный чемпион Олимпийских игр по конному спорту Иван Кизимов

Чемпион мира скончался в Петербурге 22 сентября
Лилия КОЗЛОВА
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Умер олимпийский чемпион Иван Кизимов / Фото: VK "Конный спорт. Учебник. Кизимов" фото из личного архива И.М. КизимоваУмер олимпийский чемпион Иван Кизимов / Фото: VK "Конный спорт. Учебник. Кизимов" фото из личного архива И.М. Кизимова
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В Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье, 22 сентября 2019 года, умер величайший мастер конного спорта Иван Кизимов. Спортсмен скончался в почетном возрасте, на 92-м году жизни. О кончине одного из самых титулованных конников с прискорбием сообщила Федерация конного спорта России.

- В воскресенье, 22 сентября, на 92-м году жизни скончался Иван Кизимов. Федерация конного спорта России выражает соболезнования родным и близким Ивана Михайловича. О прощании с Кизимовым ФКСР сообщит позднее, - рассказала пресс-служба.

Иван Кизимов с юношества начал занимался лошадьми. В 17 лет он поступил в Деркульскую школу жокеев, на Украине. После школы начал зарабатывать на скачках. Любовь к конному спорту привела Ивана Кизимова сначала к становлению мастером спорта, а дальше его карьера скакнула стремительно ввысь. Он действительно был на коне. Регалии Кизимова не счесть: двукратный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, многократный призёр чемпионатов Европы, 7-кратный чемпион СССР и заслуженный мастер спорта СССР.

В 2003 году в честь 75-летния Ивана Кизимова в Санкт-Петербурге открыли школу олимпийского резерва для детей и подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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