2019-09-23T11:26:54+03:00
Происшествия

«Выбил дверь ломом и вывел жену с двумя дочерьми»: В Ленобласти многодетный отец погиб, когда пошел в огонь спасать сына

Глава семьи до последнего боролся за жизни своих родных, но спасти себя и трехлетнего ребенка не успел
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments3
Глава семейства погиб, спасая свою семью из пожараГлава семейства погиб, спасая свою семью из пожара
Изменить размер текста:

Семью Коротяевых в поселке Решетниково в Ленинградской области знали все. Супруги воспитывали троих детей: двух дочерей (12 и 7 лет) и трехлетнего сына. У пары было свое хозяйство. Пока 38-летний отец Сергей занимался строительством, его 33-летняя жена Людмила приглядывала за ребятишками и помогала соседям в огороде. По словам местных, Сергей и Людмила жили небогато, но ни в чем не нуждались.

- Они жили очень долго вместе, - рассказал "КП-Петербург" дядя Сергея Михаил. - Они очень сильно любили друг друга и своих детей. Мы часто к ним приезжали, ссор у них не было. Жили дружно.

Глава семьи до последнего боролся за жизнь родных

Глава семьи до последнего боролся за жизнь родных

Трагедия произошла накануне ночью. В 4 утра загорелся семейный дом Коротяевых. Супруги в этот момент, скорее всего, крепко спали. Кто-то из них почуял запах гари и поднял тревогу.

- Я пока не знаю, что именно произошло, но я был у них часто и примерно представляю, что случилось, - продолжает Михаил. - Если загорелась печка, то огонь перекрыл им выход. Потому что она находится как раз возле двери. Они стали выбираться через задний ход, который был закрыт замком снаружи. Сережа, видимо, стал ломать дверь ломом. В этот момент младший сын испугался и убежал, спрятался. Когда замок был сломан, Сережа вывел из дома жену и двух дочерей. После чего пошел за младшим сыном.

Последнее, что видела Людмила, как муж уходит обратно в горящий дом. Из пожара он так и не вернулся. Погиб вместе с сыном.

По словам родственников, Сергей любил своих детей больше жизни

По словам родственников, Сергей любил своих детей больше жизни

- Женщина с двумя дочерьми были госпитализированы, в настоящее время их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, - рассказывают в СУ СКР по Ленинградской области. - Сейчас по факту пожара проводится проверка.

Людмила доставлена в больницу с ожогами, у одной из дочерей перелом. Сейчас спасенные находятся в больнице.

Дом выгорел полностью Фото: СУ СКР по Ленинградской области

Дом выгорел полностью Фото: СУ СКР по Ленинградской области

- Дом сгорел полностью, - поясняют родственники семьи. - Пока сложно сказать, нуждаются ли они в чем-то. Первое время будут жить у матери Сережи в квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«У нее были шансы»: вскрылись чудовищные подробности гибели 12-летней девочки, руку которой затянуло в трубу бассейна в Турции
Турист из США, который помогал спасать Алису из подводной ловушки, рассказал, как персонал отеля пытался скрыть трагедию, а медики отказались везти школьницу в больницу на вертолете
Новости 24
Памятник Даниилу Гранину в Петербурге откроют до 30 октября
Фото вестибюля станции метро «Шушары» петербуржец поделился в сети
Почудилось: Бухгалтер сообщил о нападении 50 террористов на кафе в Приморском районе Петербурга
В Ленобласти раскрыли кражу 700 рублей и пакета с продуктами у пенсионерки
В Ленобласти официанта базы отдыха усадили в багажник, вывезли в лес и привязали к дереву
На Обводном канале водитель «Киа» протаранил четыре машины и сбежал с места ДТП
Тепла ждать не стоит: Первые заморозки напугали петербуржцев
Женщина на Mitubishi Lancer в Лужском районе до приезда ГИБДД думала, что сбила лося
Разбили тарелку: В Петербурге стартовали съемки фильма с Хабенским и Пересильд в главных ролях
Петербуржец вывел из горящего дома жену с двумя детьми, но погиб, когда вернулся за третьим сыном
Журналист из Японии, которого обокрали в Эрмитаже, поразился отзывчивости петербуржцев
Роспотребнадзор рассказал, когда нужно вакцинироваться от клещевого энцефалита
В легендарном доме Бака на Кирочной нашли «таинственный портал»
Смертельное ДТП на КАД: Иномарка влетела под припаркованную на обочине фуру
В Петербурге разметка «вафельница» появилась на трех перекрестках
Зима близко: В Ленинградской области выпал град
Голубой Mercedes-Benz за 7 млн рублей угнали из поселка Комарово
После массовой драки у станции метро «Проспект Славы» возбуждено уголовное дело
«Оштрафовать хозяев за жестокое обращение»: Петербуржцы переживают за одинокую лошадь, которая разгуливает по городу
Связали проводами и избили ремнями: Под Петербургом рабочие отомстили бизнесмену, похитив у него полмиллиона рублей
Погода на воскресенье 22 сентября в Санкт-Петербурге: Горожан предупреждают о сильном ветре
Пять голов из восьми: «Зенит» разгромил «Рубин» на стадионе «Газпром-Арена»