«Выбил дверь ломом и вывел жену с двумя дочерьми»: В Ленобласти многодетный отец погиб, когда пошел в огонь спасать сына

Семью Коротяевых в поселке Решетниково в Ленинградской области знали все. Супруги воспитывали троих детей: двух дочерей (12 и 7 лет) и трехлетнего сына. У пары было свое хозяйство. Пока 38-летний отец Сергей занимался строительством, его 33-летняя жена Людмила приглядывала за ребятишками и помогала соседям в огороде. По словам местных, Сергей и Людмила жили небогато, но ни в чем не нуждались.

- Они жили очень долго вместе, - рассказал "КП-Петербург" дядя Сергея Михаил. - Они очень сильно любили друг друга и своих детей. Мы часто к ним приезжали, ссор у них не было. Жили дружно.

Глава семьи до последнего боролся за жизнь родных

Трагедия произошла накануне ночью. В 4 утра загорелся семейный дом Коротяевых. Супруги в этот момент, скорее всего, крепко спали. Кто-то из них почуял запах гари и поднял тревогу.

- Я пока не знаю, что именно произошло, но я был у них часто и примерно представляю, что случилось, - продолжает Михаил. - Если загорелась печка, то огонь перекрыл им выход. Потому что она находится как раз возле двери. Они стали выбираться через задний ход, который был закрыт замком снаружи. Сережа, видимо, стал ломать дверь ломом. В этот момент младший сын испугался и убежал, спрятался. Когда замок был сломан, Сережа вывел из дома жену и двух дочерей. После чего пошел за младшим сыном.

Последнее, что видела Людмила, как муж уходит обратно в горящий дом. Из пожара он так и не вернулся. Погиб вместе с сыном.

По словам родственников, Сергей любил своих детей больше жизни

- Женщина с двумя дочерьми были госпитализированы, в настоящее время их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, - рассказывают в СУ СКР по Ленинградской области. - Сейчас по факту пожара проводится проверка.

Людмила доставлена в больницу с ожогами, у одной из дочерей перелом. Сейчас спасенные находятся в больнице.

Дом выгорел полностью Фото: СУ СКР по Ленинградской области

- Дом сгорел полностью, - поясняют родственники семьи. - Пока сложно сказать, нуждаются ли они в чем-то. Первое время будут жить у матери Сережи в квартире.