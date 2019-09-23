2019-09-23T12:47:30+03:00
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«Хоу, Крошик! Кто у нас хороший?!» - Оксимирон, Гуф или Баста могут прочитать рэп о самом известном нерпенке Петербурга

Создатели картины разыскивают исполнителя и композитора трека
Лилия КОЗЛОВА
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Создатели фильма о нерпах ищут исполнителя рэпа о Крошике / Фото: "Спасение тюленей"Создатели фильма о нерпах ищут исполнителя рэпа о Крошике / Фото: "Спасение тюленей"
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Самый популярный и очаровательный ластоногий житель Петербурга – нерпа по имени Крошик собирается покорить рэп культуру и зачитать про себя и своих собратьев речитатив. Трек планируется записать специально для фильма студии «ИОРАН» о ладожской нерпе. Текст рэпа уже написан, осталось только найти исполнителя, который станет голосом Крошика, а также композитора аранжировки.

Тюлень Крошик стал главным героем фильма о нерпах / Фото: "Спасение тюленей"

Тюлень Крошик стал главным героем фильма о нерпах / Фото: "Спасение тюленей"

- Хоп, хоп, Крошик, Я самый хороший, Хватит восхищаться Медным всадником, Если я поблизости в бассейне плаваю.. Если есть сомнения, Укушу как дикий, Я хвостатый, я многоликий. Йоуу, йоуу, кто со мной плескаться, Хоу, хоу, стоило встречаться! Нерпы в Питере, Эрмитаж наш! Нерпы в Питере, ажиотаж. А вы не знали, а вы не ведали. Пока гуляли вы, мы рыбкой обедали. Рядом море, такое все Балтийское, Там на просторе нерпы рыскают. Кто такой Крошик?! Кто самый хороший?! Я мог бы в Ладоге спокойно плавать. Но выбрал жизнь с Леной и Славой. Приходи в гости, Приносите няшки, Рыбу мне дают Из особой чашки. Корюшка проверена Санэпиднадзором, Жизнь моя не просто так, Каждый шаг под надзором! А вообще ребята Я обычный чел, С ластами, понятно, Но в жизни преуспел! Хоу, Крошик! Кто у нас хороший?! Я могу кусаться, и зимой плавать, Но выбрал по приколу жизнь у Славы, - опубликован текст будущего хита в группе «ВКонтакте» «Спасение тюленей».

Нерп Крошик радуется первому снегу в Петербурге / Фото: "Спасение тюленей"

Нерп Крошик радуется первому снегу в Петербурге / Фото: "Спасение тюленей"

Создатели фильма предлагают принять участие в проекте, как именитым исполнителям, так и начинающим. Главное – уловить настроение и образ Крошика. Кто знает, может голосом одного из символов Петербурга станет Оксимирон, Баста или Гуф. Тем более, что первый причастен к развитию в Северной столице культуры рэп-баттлов и популярности такого известного клуба как 1703. Возможно, увидев эту новость кто-то заинтересуется и свяжется с «родителями» Крошика, чтобы принять предложение.

Петербуржцы, правда, двояко отнеслись к идее привлечения Крошика в хип-хоп культуру. Некоторые высказали свое категорическое мнение, отметив, что текст «жутковатый». Другие наоборот поделились, что смеялись от души, читая строки, и считают, что знаменитому тюленю очень пойдет новый образ.

Крошик - самый человеколюбивый нерп в мире.Очаровательного нерпа Крошика дважды отпускали на волю. И дважды он возвращался к людям!

ИСТОЧНИК KP.RU

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