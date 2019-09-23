Сладкая благодарность, подземная церковь и источник с «домофоном»

Для большинства горожан из-за капризов петербургской погоды сезон выездов за на природу уже закончился. Но не для участников самого экологичного проекта «Комсомолки» и «Сообщества Питерских Блогеров».

Поистине супергеройская цель «Родников Ленобласти» — найти самую чистую «аш два о» в регионе. За два года (именно столько существует проект) мы изучили под микроскопом около 200 источников от Выборга до Бокситогорска. Их отмечали наши читатели на интерактивной карте. Однако до сих пор на ней остаются серые метки — они обозначают родники, куда еще не успели заглянуть наши экипажи, и чья вода еще не побывала на экспертизе в лаборатории.

А это значит, что с приходом осени медиадесанту снова пришла пора отправиться в Ленинградскую область собирать «урожай»: бродить по садовым товариществам, продираться сквозь леса и бездорожье и прислушиваться к журчанию воды в чистом поле.

Эко-десант снова в деле.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ДОРОГА НА СЕВЕР

Маршрутный лист первой экспедиции проекта «Родники Ленобласти-2019» отправил два экипажа блогеров и журналистов на север. Им предстояло два дня колесить по Всеволожскому, Приозерскому и Выборгскому районам Ленобласти. Задача-максимум - взять пробы из 25 источников.

Официальный старт экспедиции дали ранним утром на Большом проспекте Васильевского острова: в путь отправились из автосалона «Сигма Моторс» — здесь так вдохновились идеей проекта, что предоставили экодесантникам не просто комфортные, но и очень мощные и проходимые автомашины: минивэн Volkswagen Multivan и пикап Volkswagen Amarok. Именно такие авто идеально подходят для покорения не всегда простых и легких подъездов к природным источникам. К тому же, в кузове одного из них нашлось место для всех бутылок с пробами воды, а другой – Volkswagen Multivan – стал максимально комфортным «домом» для женской части команды.

На старт!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Из восьми человек в составе экодесанта шестеро уже прошли школу жесткого тайминга, перекуса на заправках и спортивного ориентирования по деревням — проще говоря, участвовали в предыдущие сезонах «Родников». Если с собой не только фотоаппарат и стабилизатор, но и резиновые сапоги и шерстяные носки — значит, бывалый.

—В «Родниках» я участвую второй год подряд. Хочется сделать что-то полезное. Сам воду из источников не пью, но узнать, пригодна ли она, все равно интересно. Да и кто не захочет покататься по осенней Ленобласти. К тому же я автоблогер — для меня это возможность рассказать о новых автомобилях, — поделился Александр Чеботарев.

Саша в предвкушении.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Разумеется, техникой и тёплой одеждой арсенал не ограничился. Пустые бутылки для проб, пробирки для анализа воды на изотопы, pH-метр для измерения активности ионов водорода и термометр — в общем, все, что необходимо для точной оценки состояния родников, ребятам вручили специалисты АО «Северо-Западное ПГО» (Росгеология). Без их помощи наша экспедиция была бы абсолютно бессмысленной – ведь прямо из леса бутылки с водой отправляются в лабораторию, где ученые и проверяют образцы на содержание нитратов и нефтепродуктов, кислотность, щёлочность, мутность... Кстати, в сертифицированной лаборатории «Росгеологии» готовы проверить и ваш дачный колодец, и воду из артезианской скважины на участке. И судя по тому, что примерно каждый третий-четвертый источник в прошлых сезонах был признан специалистами непитьевым – такая предосторожность не будет излишней.

С собой взяли целый арсенал.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

РОДНИК НА ЗАМКЕ

Кстати, если вы думали, что родник — это всегда живописный ручеек, благоустроенный питьевой фонтан или, как вариант, святой источник при часовне, вынуждены вас разочаровать. Конечно, и такие попадаются, но гораздо чаще экодесантникам встречаются или старые колодцы, или торчащие из земли трубы. И многие из этих родников нуждаются в заботе и благоустройстве. Иначе народная тропа к чистой воде попросту зарастёт...

Этому роднику явно не хватает заботы...Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Зато там, где за родниками ухаживают, эту заботу подчеркивают по полной программе. Где-то помнят даже тех, кто впервые обиходил ключ более полувека назад: «Родник открыл и обустроил Абрам Маркович Лишанский в 1954-55 годах» - гласила памятная табличка у одного источника.

Однако кое-что в первом выезде даже опытным экспедиторам было в новинку. Так, в деревне Грузино Всеволожского района металлическое «обрамление» колодца было заперто... на магнитный замок. Да-да, прямо как на домофоне. Приложил яркий ключ — насос выдал ровно пять литров. Взять пробу воды удалось только с помощью местных жителей.

Родник под контролем!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Мы уже не раз писали, как долго порой приходится ребятам искать источники: навигатор шалит, с меткой на карте чуть-чуть промахнулись, и готов квест «Найди родник хотя бы за два часа»

—Дорога лесная, временами с глубокой колеёй, лужами и горами. В сухую погоду можно доехать на легковушке... — описание родника неподалёку от посёлка Громово уже попахивало приключениями.

Маршрут оказался очень живописным. Правда, «тупиковым». Спустя десяток километров по сосновому бору выехали в чистое поле.

Разве непроходимые дороги существуют?Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Путешественники засомневались, туда ли вообще забрались, но увидели колею на зеленой траве. Да и «точка» была впереди... Не будем углубляться в подробности, рассказывая, как долго экипаж плёлся по зеленой еще траве. Если коротко — будь к машине привязан плуг, вспахали бы все поле.

Найти родник бывает не так-то просто.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

«СПАСИБО» С ГРЯДКИ

Оставалось только звонить местному жителю Алексею, который и поставил метку на карте. Услышав наш рассказ, дачник ахнул и позвал к себе пить чай — перевести дух. Ведь дом его находился всего в десяти минутах. Туда блогеры и отправились. Но не печенье принялись уплетать, а взяли с собой Алексея, чтобы тот показал-таки дорогу, и уже минут через 10 брали пробу воды из его родника.

Прежде чем попрощаться, дачник вручил ребятам огромный белый пакет с яблоками, огурцами, помидорами и другими овощами с грядки. Эта «маленькая» благодарность мгновенно оттянула руки хрупким девушкам в экипаже... А вкусно-то как!

Спасибо Алексею за вкусный ужин!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

НОВЫЙ ГОД В СЕНТЯБРЕ

День в поисках чистой воды пролетел быстро. На ночлег путешественники остановились в парке активного отдыха «ЛосевоДа» в посёлке Лосево. Это база расположена прямо на берегу реки Вуокса, а на территории можно найти не только уютные коттеджи, русскую баню, веревочный парк и банкетный зал – но и настоящую достопримечательность: редут петровских времен.

Ребята пожарили сосиски на мангале, сходили в баню, подружились с местными котятами и набрались сил в преддверии нового дня экспедиции. И даже немного расстроились, что уже рано утром нужно было снова отправляться в путь. В «ЛосеВоде» можно пройти трассу веревочного парка, поиграть в пейнтбол, заняться sup-серфингом или рафтингом — в общем, вряд ли соскучишься по городу.

На заметку тем, кто решит по нашим стопам заглянуть в это гостеприимное место: в парке «ЛосевоДа» можно не просто отдохнуть, но и, к примеру, устроить корпоративное мероприятие, провести праздник, фестиваль, юбилей или организовать тим-билдинг. Ежегодно на базе отдыха ЛосевоДа проводится всероссийский фестиваль водных видов спорта "Вуокса" - соревнование рафтеров, каякеров и байдарочников.

Сюда точно стоит вернуться.

Второй день экспедиции тоже был богат на находки. Не только водные, но и архитектурные. Около источника в посёлке Щеглово Всеволожского района ребята обнаружили подземную церковь 19 века! Храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» находится в бывшем подвале уже не существующей усадьбы баронов Медем.

Подземная церковь в Щеглово. Фото: Андрей Свистунов.

Завершилась экспедиция поздно вечером в Красном селе — в лаборатории «Росгеологии». В багажниках было 25 пронумерованных бутылок с пробами, а позади — более 1200 километров в пути... А ведь все только начинается!

Впереди — ещё десятки проб!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

КСТАТИ

Во время первого выезда «Родников Ленобласти» ребята не только брали пробы воды, но и оставляли полезные клады около понравившихся родников. Да, до Нового года ещё далеко, но почему бы не начать делать подарки уже сейчас? Кстати, один из МегаКладов от цифрового партнёра проекта — компании Мегафон – до сих пор ждет самых внимательных счастливчиков под елочкой у родника в поселке Гаврилово. Так что, вбивайте координаты в свои смартфоны, отправляйтесь на поиски МегаКлада, любите природу и получайте подарок: 60.595628337775, 29.047036170959476. За «адресами» остальных сокровищ можно следить в социальных сетях «Комсомолки».