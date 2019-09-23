Куда звонить и жаловаться, если дома нет отопления: Полезные телефоны для жителей Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге отопительный сезон официально стартует с 24 сентября 2019 года, но есть счастливчики, у которых дома батареи уже несколько дней теплые. Но, нужно признать, что все-таки тех, у кого дома все еще нет отопления, гораздо больше. Во вторник ситуация должна измениться, но если вы продолжаете замерзать в квартирах, не стоит ждать, когда дадут отопление - лучше сразу позвонить по телефону «горячей линии» по теплу 2019 в Санкт-Петербурге.

В Жилищном комитете и во всех районных администрациях Санкт-Петербурга на базе жилищных агентств звонки начали поступать уже с 23 сентября. Жалобы принимают по будням с 9 утра до 21.00 - телефон (812) 710-44-54. Телефон СПб ГКУ «Жилищное агентство районов Санкт-Петербурга» - круглосуточный. Узнать, когда дадут тепло в домах Красногвардейского района, в Сестрорецке, Приморском и других районов Санкт-Петербурга можно по следующим телефонам.

Куда звонить, если дома нет тепла: список телефонов 2019 по районам Санкт-Петербурга:

ГКУ ЖА Адмиралтейского района - телефон (812) 409-71-21 (круглосуточно)

ГКУ ЖА Василеостровского района - телефон (812) 323-20-38 (круглосуточно)

ГКУ ЖА Выборгского района 417-66-58 (круглосуточно)

ГКУ ЖА Калининского района 542-26-18 (круглосуточно)

ГКУ ЖА Кировского района 252-25-64 с 9:00 до 18:00 252-65-23 с 18:00 до 9:00

ГКУ ЖА Колпинского района 461-78-51 (круглосуточно)

ГКУ ЖА Красногвардейского района 241-59-96 (круглосуточно)

ГКУ ЖА Красносельского района 241-38-03 (круглосуточно)

ГКУ ЖА Кронштадтского района 435-01-24 с 9:00 до 18:00; 435-33-96 (круглосуточно) 246-20-22 (круглосуточно)

ГКУ ЖА Курортного района 437-07-74 с 9:00 до 18:00; 437-37-00 г. Сестрорецк (круглосуточно); 433-81-40 г. Зеленогорск с 9:00 до 18:00

ГКУ ЖА Московского района 241-36-65 круглосуточно

ГКУ ЖА Невского района 412-33-37 (круглосуточно) 242-39-27 с 9:00 до 18:00

ГКУ ЖА Петроградского района 241-22-22 круглосуточно

ГКУ ЖА Петродворцового района 409-72-75 круглосуточно

ГКУ ЖА Приморского района 576-46-29 круглосуточно

ГКУ ЖА Пушкинского района 241-39-81 с 9:00 до 18:00; 241-39-80 круглосуточно

ГКУ ЖА Фрунзенского района 576-53-49 с 9:00 до 18:00

ГКУ ЖА Центрального района 273-15-82 с 9:00 до 18:00; 272-11-44 с 18:00 до 9:00