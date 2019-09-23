Не там сходил в туалет: В Петербурге пьяные хозяева выбросили щенка с 4 этажа

"Рассказываю об этом и слезу не унимаются". Эта история поразила своей жестокостью даже зоозащитников, которые ежедневно сталкиваются с покалеченными животными. Четырехмесячный щенок жил в семье в доме на Гражданском проспекте и был очень преданным питомцем. Не отходил от любимых хозяев ни на шаг и каждый раз ждал возвращение людей домой, как праздника. Когда же в замочной скважине слышался поворот ключа, щенок, виляя хвостом, несся их встречать. Так было до тех пор, пока хозяева не устроили пьяную вечеринку.

- Каждый из нас с вами знает кучу ужасающих историй, - рассказывают зоозащитники. - Каждый раз думаешь, что сейчас тебя уже трудно чем-либо удивить, но насколько в страшном мире мы живем. Эти ужасы случаются все чаще и чаще. Слезы текут. Этому малышу очень нужна ваша помощь. Он только начал жить и вылетел в окно с четвертого этажа. В пьяном угаре малыша сбросили с высоты хозяева или их гости. Вы можете себе представить? В окно. Что испытал малыш - боль и ужас. За что? Не там сходил в туалет, не там прошел, не так посмотрел?

Щенку сделали операцию на лапе Фото: vk.com/amstaffkomandaspb

Окровавленного щенка подобрали неравнодушные прохожие, которые сразу же вызвали полицию. И силовики не остались в стороне.

- Очевидцы отвезли щенка в клинику Филлмора, - продолжают зоозащитники. - Пьянь задержана. Сотрудники 15-го отделения полиции - люди с большим сердцем. Проходившая мимо Екатерине и ее супругу экстренно доставили щенка в клинику. Всем миром мы сейчас спасаем малыша. У него уже покалечена душа, сломана лапка и пока неизвестно, что с ребром. В первые дни он был очень тяжелый, врачи боролись за него. Сейчас он стабилен и перенес операцию на левой лапке. Он настоящий боец и очень хочет жить.

Щенку ищут новый дом Фото: vk.com/amstaffkomandaspb

Сейчас щенку ищут новых хозяев. Несмотря ни на что, питомец пока не разочаровался в людях и очень хочет домой.