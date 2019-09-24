«Я видела демона»: Обвиняемая в жестоком убийстве сестры-модели впервые рассказала свою версию расправы

Жизнь 17-летней модели Алены Дубровской (имена изменены – прим.ред.) была похожа на сюжет сказки про Золушку. Красавица росла в многодетной семье. Мать в одиночку тянула семерых детей. Алена была одной из старших, поэтому часть обязанностей по уходу за младшими ложилась на ее плечи. Но благодаря своей красоте девочка из бедной семьи смогла выбиться в люди и начать работать моделью. Девушка успела даже познакомиться с представителями шоу-бизнеса. Среди ее друзей был приятель Сергея Шнурова Стас Барецкий. Но красота модели оказалась не только ее счастливым билетом в жизнь, но и проклятьем…

«СБЕЖАЛА ОТ МАТЕРИ В ДЕТДОМ»

История про Золушку для Алены была не просто сказкой. И если у книжного прототипа Дубровской была злая мачеха, то у Аленки с ее старшей сестрой Светой - строгая мать старой закалки. В доме у девочек царили жесткие правила: с мальчиками не гулять, никакой откровенной одежды и помощь в уборке квартиры. Все шалости жестоко наказывались. Сама же Алена с детства мечтал о другом - хотела покорить подиумы, стать известной и найти богатого жениха. Однако суровая мать ставила крест на такой карьере. Тогда сестры и стали разрабатывать план побега от жесткого контроля. Поначалу девочки просто сбегали из дома. А потом и вовсе подали в суд на собственную мать и потребовали перевести их в детский дом.

Модель была найдена убитой в квартире бойфрендаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Алена сторонилась своей семьи, хотела встать на ноги, жить самостоятельно, - рассказывает одна из подруг Дубровской.

Поэтому Алена со Светой пожаловалась на жестокое обращение дома и заявила, что больше не хочет жить в этой семье. Удивительно, но суд встал на сторону детей. И в 2012 году мать лишили родительских прав. Шестнадцатилетняя Света и четырнадцатилетняя Алена попали в детский дом. Ведь отца у них не было. Глава семейства умер в 2004 году от сердечного инсульта. Эта потеря стала не единственной в семье Дубровских. "Отчим" девочек погиб в трагедии над Синаем, когда возвращался на самолете из Египта в Петербург. Казалось, что смерть после череды трагедий должна взять паузу и оставить семью Дубровских. Но настоящая трагедия ждала родных впереди.

Сестры в детстве подали на свою мать в судФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ЭСКОРТ И ЗАВИСТЬ»

Петербургская Золушка и сестра вырвались из дома. Это сильно породнило сестренок. В детском доме они стояли друг за друга горой. Даже дрались вместе. Казалось, что так между девочками будет всю жизнь. Но с возрастом их пути стали расходиться. Алена поступила в колледж на секретаря-референта и стала пробивать себе путь на подиум. Девушка чуть ли не каждый день снималась в фотосессиях. Чтобы привлечь к себе внимание, она не брезговала даже фото в стиле ню.

Сестры были не разлей водаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Она таким образом просто пыталась раскрутиться как модель, - рассказывают друзья девушки. – Но ни о каком эскорте речь не шла. Она просто пользовалась своей внешностью. Сама же была доброй и отзывчивой, скромной в какой-то мере.

Но вот Свете в отличие от своей сестры в карьере модели особо не везло. Поэтому она, судя по всему, все время оставалась в тени родственницы. Света до последнего старалась произвести впечатление и тоже добиться успеха. Одно время девушка даже пошла на отчаянный шаг. Старшая сестра, как говорили, якобы стала копировать образ младшей. Цвет волос, стрижка, помада, взгляд. На снимках Света выходила безупречно. Но в каждом кадре угадывался образ Алены.

Модель не стеснялась сниматься обнаженнойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«НАД ТРУПОМ ГЛУМИЛИСЬ»

Как и в сказке про Золушку, Алена нашла своего принца. Антон был старше ее в два раза. Несмотря на это, девушка переехала из общежития к нему домой. Теперь все свое свободное время она стала посвящать карьере модели. Ее снимки обновлялись каждый день. Также девушка снимала видео с шоуменом Стасом Барецким. Но это сказка оказалась без счастливого конца.

В тот роковой день Алена вместе с возлюбленным отмечала 23 февраля, когда к ним в гости заглянула Света. Старшая сестра, по версии следствия, сказала бойфренду родственницы, что ей нужно поговорить наедине с сестрой. Антон согласился и отлучился за алкоголем. Когда же вернулся, нарвался на настоящую кровавую бойню.

Сестра модели не признает свою винуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Из квартиры, по его словам, доносились истошные крики модели. Он умолял открыть ему дверь. Но к глазку так никто и не подходил.

- Девушка действовала с особой жестокостью, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. – Она глумилась над сестрой, заставляя ее терпеть мучительную боль из-за своей неприязни. Во время расправы она нанесла сестре не менее 189 ударов ножом: в голову, шею, туловище, руки и ноги. При этом девушка отрезала своей сестре ухо.

Чуть позже Алена выбежала из квартиры. Ошеломленный бойфренд модели, по его словам, вбежал домой, увидел забрызганную кровью комнату и пустился вдогонку за сбежавшей сестрой своей возлюбленной. Нагнать ее удалось лишь на улице. Девушку сразу же доставили на допрос. Но она заявила, что не помнит, что произошло в квартире. Больше она не промолвила ни слова. Тогда ее по решению суда и отправили в психиатрическую клинику. Там она провела два года. И теперь ее дело вернули в суд. По словам врачей, девушка вменяема.

Внешне сестры были похожиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«МОЮ ДОЧКУ ПОДСТАВИЛИ»

Но вот мать обеих сестер уверена, что Света не убивала сестру. А настоящий убийца, по ее словам, находится на свободе.

- Сестры ссорились, но по мелочам, - рассказала «КП-Петербург» Ирина Дубровская. – Конфликты были из разряда: «Положи на место мою тушь», и не более. Света не тот человек, который способен на убийство. У нее было много бравады, но на этом все. Мы неоднократно разговаривали с дочкой по телефону, пока она была в больнице. Она себя нормально чувствует. Она не псих точно. Это не она сделала. Мне это и без нее было понятно.

В причинах убийства модели разбирается судФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Версия самой Светланы раньше была неизвестна. Девушка раньше заявляла, что ничего не помнит. Но маме она рассказала, что произошло в квартире.

- Она была в той квартире, - поясняет Ирина. - Там была только она, Алена и Антон. Света пришла, они сели за стол, после чего Светка очень себя плохо почувствовала. Дальше она все помнит как бред, галлюцинации. Стоит Антон весь красный и злой. Он показался ей похож на демона. Она помнит, что она стояла на коленях рядом с Аленой. Все было красное, возможно, что в крови. Она пыталась убежать от Антона. Но ноги были ватные. Заметьте, что у моей убитой дочери в крови был найден фенобарбитал. Светка после задержания просила потом, чтобы сделали анализ всего, что было на столе. Этот препарат мог быть подмешан и Свете. Сами посудите, она занималась паркуром и атлетикой. Убежать от 40-летнего мужчины для нее не было проблемы. И на видео видно также, что когда Света увидела полицию приехавшую на вызов, она побежала к ним с радостью.

Сестра модели сейчас в СИЗОФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам матери, у Антона были причины для убийства.

- Из-за этих фотографий, например, где Алена обнаженная позирует, - вздыхает Ирина. – Да и Алена, мягко говоря, ему была не совсем верна.

Тем не менее, в Следственном комитете заявили, что были проверены все версии случившегося. Сейчас в Санкт-Петербургском городском суде началось новое рассмотрение убийства модели. Сестре за расправу грозит до 25 лет колонии.