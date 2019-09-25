2019-09-25T19:59:13+03:00
Общество

В Законодательном собрании рассказали, когда откроют станции Фрунзенского радиуса

В Мариинском дворце утверждали вице-губернаторов - каждому пришлось вначале ответить на вопросы, волнующие город и горожан
Сергей ВОЛЧКОВ
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Три станции Фрунзенского радиуса - "Проспект славы", "Дунайская" и "Шушары" - открылись еще в начале сентября, но только в "техническом режиме".Три станции Фрунзенского радиуса - "Проспект славы", "Дунайская" и "Шушары" - открылись еще в начале сентября, но только в "техническом режиме".Фото: Артем КИЛЬКИН
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25 сентября в Законодательном собрании Санкт-Петербурга утвердили кандидатуры вице-губернаторов Санкт-Петербурга. Политической интриги не получилось: свои должности сохранили все, кто занимал их раньше. Зато в процессе утверждения депутаты прогнали каждого из кандидатов через круг вопросов и ответов, напрямую связанных с направлениями, которые он курирует. Затронули и животрепещущие для города темы: дороги, доступность «Пулково» и многострадальный Фрунзенский радиус метро. В частности, в ЗакСе рассказали, когда откроют станции «фиолетовой ветки» метро В Санкт-Петербурге.

Новые-старые вице-губернаторы: Батанов обещает открытие Фрунзенского радиуса. Бондаренко - новую снегоуборочную технику. Совершаева - новые видеокамеры ГИБДД

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«ОТКРОЕМ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ»

Первым удар на себя принял Эдуард Батанов, которого губернатор Александр Беглов рекомендовал на должность вице-губернатора по транспорту, инвестиционной политике и делам Арктики. Ему пришлось отвечать прежде всего за метро и до сих пор не открывшийся в нормальном режиме Фрунзенский радиус, а также за транспортную доступность аэропорта «Пулково».

- С конца августа рабочее движение от станции «Международная» до депо «Южное» осуществляется в полном объеме, - отметил Батанов. – Техническая готовность есть, строительная – в высокой степени. Движение с пассажирами пойдет в ближайшее время.

25 сентября в Заксобре утверждали кандидатуры губернаторов и членов правительства. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

25 сентября в Заксобре утверждали кандидатуры губернаторов и членов правительства. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Впрочем, что это за «ближайшие сроки», Эдуард Викторович не сказал – подвесил интригу. Зато по аэропорту «Пулково» ясности внес куда больше. Так, по его словам, сейчас правительству больше всего нравится идея РЖД организовать в Санкт-Петербурге и пригородах два новых железнодорожных маршрута, один из которых пройдет через «Пулково». Только вот краткосрочным этот проект не назовешь: электрички в районе аэропорта отправятся не ранее чем в 2030-е годы.

ВКЛАД В ЧИСТОТУ

Немало вопросов возникло у депутатов к Николаю Бондаренко – он курирует ЖКХ, городское хозяйство и благоустройство. В первую очередь старого-нового вице-губернатора спросили о том, как он планирует поддерживать дороги и тротуары в городе в человеческом состоянии.

- В этом году город впервые за восемь лет вкладывает в вопрос уборки и содержания около пяти миллиардов рублей, - рассказал Бондаренко. – На три миллиарда закупается техника – всего 471 единица - еще порядка 1,7 миллиарда выделяется на содержание дорог.

Для уборки дорог и тротуаров город закупил 471 единицу техники на три миллиарда рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Для уборки дорог и тротуаров город закупил 471 единицу техники на три миллиарда рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Также Николай Леонидович ответил, что все спецмашины должны поступить в Санкт-Петербург уже в 2020 году.

«БОЮСЬ, КИТАЙЦЫ НАС НЕ ПОЙМУТ»

Олегу Маркову – его Беглов рекомендовал, помимо всего прочего, в качестве «главного по туризму» - пришлось отвечать за китайских туристов. Об этой проблеме мы как-то уже писали: гости из Поднебесной, фактически, создали в Санкт-Петербурге свою собственную замкнутую инфраструктуру, и городу от них, несмотря на ежегодные бешеные потоки, не достается ни копейки.

- Я не думаю, что нужно принимать в отношении Китая какие-то специальные нормативные акты, - отметил Марков. – Боюсь, тогда нас просто не поймут. Понятно, что есть нарушения, но мы работаем в этом направлении и уже добились положительных результатов.

После того, как все кандидаты прошли через «депутатский фильтр», губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Вячеслав Макаров в колонном зале, в торжественной обстановке подписали Совместный план законопроектной работы.

Итогом заседания стало подписание Совместного плана законопроектной работы. Свои подписи на документе поставили Александр Беглов и Вячеслав Макаров. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Итогом заседания стало подписание Совместного плана законопроектной работы. Свои подписи на документе поставили Александр Беглов и Вячеслав Макаров. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

- Это один из важнейших стратегических документов для нашего города, - отметил Макаров. - Мы продолжим внимательную заботу о людях старшего поколения. Для них это имеет огромное психологическое значение. Наши граждане должны видеть, что власть знает их проблемы, думает над ними и пытается решить. Запрос на справедливость и внимание в обществе сейчас колоссальный.

Открытые станции Фрунзенского радиуса пока будут работать в тестовом режиме.Надежда ФАТКУЛЛИНА, Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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