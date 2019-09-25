Истошно кричали, звали на помощь: Владелец контактного зоопарка в Архангельской области бросил умирать в клетках десятки животных

Неделю назад в поселке Октябрьский Архангельской области у детворы был настоящий праздник. Многие из них вместе с родителями побывали на «Выставке пушистиков», где любовались забавными енотами, разноцветными попугаями и милыми кроликами. Многих из этих животных сегодня уже нет в живых - они погибли в муках от голода, когда владелец контактного зоопарка бросил их там одних. Забрал лишь выручку с мероприятия.

Тревогу забили местные жители, у которых сердце разрывалось от истошных криков и воплей умирающих животных. Несчастные хвостатые были заперты в тесных клетках в одном из помещений местного торгового центра - все это время они ждали хоть какой-то помощи.

- Оставшиеся в живых звери выглядят очень плохо: больные, истощенные, грязные, агрессивные, - рассказывают местные жители. - Ну, представляете, они там неделю сидели без еды и воды!

Многие животные находятся в грязи вне клетки.

Попасть внутрь и начать спасать животных архангельские зоозащитники смогли не сразу из-за того, что искали арендодателя. Тот, в свою очередь, занимался поисками горе-бизнесмена...

Узников контактного зоопарка уже хотели раздавать всем желающим, но неожиданно объявился хозяин зверят и заявил, что никому их не отдаст, так как это его собственность!

Бедных зверей спасают только местные волонтеры.

- Да, он сказал, что всех обязательно заберет, но когда – неизвестно. Уехал в далекие края! Так что пока добирается, будем кормить и спасать их всем миром, - плачут волонтеры.

О случившемся в Октябрьском уже проинформирована полиция. Хотя заявление зоозащитники еще только собираются подавать.