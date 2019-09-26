Правда и мифы об академике Павлове: ставил ли ученый опыты над детьми

Ученый с мировым именем, великий физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности, первый русский Нобелевский лауреат. Все это об академике Иване Павлове. 26 сентября исполняется 170 лет со дня его рождения.

В России его имя знают со школьной скамьи – с уроков биологии про условные и безусловные рефлексы. Именно поэтому первая ассоциация с именем ученого – «собака Павлова». Без открытий академика не могла бы существовать современная медицина. Однако вокруг его личности и деятельности ходят неоднозначные мифы. Например, Интернет пестрит информацией, что Павлов ставил опыты на беспризорных детях. Или что после экспериментов с животными он отказался от мяса и стал вегетарианцем. И что во время опытов в лаборатории академика «извели» сотни собак. Насколько правдивы эти слухи и стоит ли в них верить, разбиралась «Комсомолка».

ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Собака Павлова – образ собирательный. Связан он с опытами, которые проводил ученый. С помощью животных он изучал физиологию пищеварения. И именно за открытия в этой области и получил в 1904 году Нобелевскую премию. Но вернемся к четвероногим друзьям. Павлов занимался вивисекцией – проводил сложные операции над животными, чтобы исследовать функции организма. Благодаря подопытным собакам он смог наблюдать за процессом выделения желудочного сока во время кормления. Для этого ему пришлось делать псам в теле так называемые фистулы – отверстия с трубочками, по которым стекали в специальные сосуды слюна, желудочный сок, желчь.

В частности, он уделял внимание и тому, как реагируют псы на различные внешние раздражители при кормлении – например, звук или свет. Так Павлов перешел от изучения пищеварения к рефлекторной деятельности. Классический опыт заключался в том, что после удара в колокольчик собаке сразу же давали корм. Так животное приобретало условный рефлекс – через время слюна начинала выделяться при звуках колокольчика.

На Биологической станции Института экспериментальной медицины в Колтушах Павлов проводил эксперименты.Фото: Олег ЗОЛОТО

Конечно, не все опыты были удачными. А некоторые собаки служили науке годами. Эти четвероногие герои терпеливо служили людям. И несмотря на все страдания, которые псам довелось пережить, им старались обеспечить хорошую жизнь. Грубо говоря, никто не «выбрасывал» их после эксперимента на улицу.

– С фистулой собака может жить долго, потому что приспособление закрывается, его можно промыть и животному оно не мешает. Так собака ест, у нее идет нормальное переваривание. А если нужно для опыта получить слюну или желудочный сок, то фистулу открывают, – рассказывает руководитель музейно-выставочного комплекса «Павловские Колтуши» Лариса Андреева. – Есть данные, что некоторые собаки и по 15 лет жили. И смысл был не в том, чтобы взять собаку, сделать с ней что-то и убить. Павлов прославился тем, что был за то, чтобы собаки служили долго.

Тем более что результаты экспериментов рассматривали в перспективе – сначала на молодом организме, затем собака старела. Их скрещивали, чтобы также изучать наследование темперамента. Кстати, собак для опытов не ловили, просто на улицах.

В Колтушах у Павлова бывали в гостях знаменитые ученые.Фото: Олег ЗОЛОТО

– В Колтушах был специально создан питомник для разведения животных. Не только собак, но и кроликов, мышей, крыс, были козы и овцы, – добавляет Лариса Андреева.

Биологическая станция в Колтушах была создана по инициативе академика в 1926 году. И по сей день там трудятся ученые – там находится Институт физиологии имени Павлова Российской Академии наук.

КСТАТИ

Во время второго крупнейшего в истории Ленинграда наводнения в 1924 году Павлов и его сотрудники спасли собак из затопленной Физиологической лаборатории Академии наук.

В 1935-м, за год до смерти Павлова, по инициативе самого академика на Аптекарском острове в Петербурге установили памятник собаке – в благодарность за службу на благо человечества.

Академик Павлов имел много увлечений. В том числе кататься на велосипеде.Фото: Олег ЗОЛОТО

Известна и такая пронзительная цитата Павлова: «Когда я приступаю к опыту, связанному в конце с гибелью животного, я испытываю тяжелое чувство сожаления, что прерываю ликующую жизнь, что являюсь палачом живого существа. Когда я режу и разрушаю живое животное, я глушу в себе едкий упрек, что грубою невежественною рукой ломаю невыразимо художественный механизм. Но это переношу в интересах истины и пользы людям».

ДЕТИ ПАВЛОВА

Приписывают Павлову и более «кровожадные» опыты, чем с собаками. В Сети сегодня можно найти множество статей о том, что академик ставил также же эксперименты на детях-сиротах. Будто бы Павлов терзал бедных беспризорников, резал им желудки и щеки, и малыши тоже ходили с фистулами, как и собаки. Однако это – ложь. Опыты с детьми в то время были. Но, во-первых, не у Павлова. А во-вторых, вовсе не такие жестокие.

– Это один из мифов вокруг Павлова. Такие опыты проводил ученый Красногорский (он был моложе Павлова и работал у него). Он хотел проводить такие же эксперименты по слюноотделению, но на человеке. Но никаких фистул детям, конечно, не делали, – говорит Лариса Андреева.

Щеки детям не дырявили, а прикрепляли приспособления изнутри. И слюну получали с помощью специального сосуда изо рта. Приятного, может, и мало, но не все так страшно.

У академика Павлова была большая семья.Фото: Олег ЗОЛОТО

– У Красногорского скорее всего были дети из детских домов или беспризорники, которые за конфетку охотно соглашались участвовать в опытах, – отмечает руководитель музея «Павловские Колтуши». – Он хотел на собственном опыте подтвердить или опровергнуть труды Павлова. Эти эксперименты были кратковременные и ни к чему не привели. Но в наше время их «откопали» и «раздули» до неприличия.

БАБОЧКИ И ЖИВОПИСЬ

Гений, посвятивший науке всю свою жизнь, имел много увлечений. Любил кататься на велосипеде, играл в городки. А кроме того, был страстным коллекционером. Собирал марки разных стран. Увлекался энтомологией на протяжении всей жизни – начал собирать жуков и бабочек еще в детстве, на родине в Рязани. И страсть к изучению насекомых имел до самой старости. Сегодня несколько коллекция из нескольких десятков бабочек хранится в мемориальной квартире Павлова на Васильевском острове в Петербурге.

В зрелые годы у ученого появилась страсть к живописи. Это еще одно увлечение академика. Павлов собирал полотна русских художников, постоянно бывал на выставках картин. И был дружен с многими художниками дружен со многими известными художниками - Ричардом Берггольцем, Михаилом Нестеровым, Николаем Дубовским. А в особенности – с Ильей Репиным. В 1924 году он написал знаменитый портрет Павлова, который сегодня находится Третьяковской галерее.

Иван Павлов коллекционировал живопись русских художников.Фото: Олег ЗОЛОТО

А вот распространенная сегодня информация о том, что академик будто бы после опытов над животными отказался от мяса и стал вегетарианцев, – неправда.

– Вегетарианцем в последние годы жизни был Репин. И возможно, они обсуждали это с ним. Но сам Павлов вегетарианцем не был, – отметила Лариса Андреева.

Кстати, хотя животных в жизни Павлова было предостаточно, дома у академика был и кот – любимец его жены Серафимы Васильевны.

У Ивана Павлова всю жизнь было завидное здоровье. В ясности ума и бодрости духа он дожил до 87 лет и ушел из жизни от тяжелого воспаления легких.