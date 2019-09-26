2019-09-26T12:50:52+03:00
Досуг

Участники «Чистых игр» собрали в Петербурге 16 тонн мусора

Всего 21 сентября в десяти районах города в соревнованиях приняли участие 1200 человек
Сергей ВОЛЧКОВ
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В минувшую субботу, 21 сентября, в Петербурге в очередной раз прошли «Чистые игры».В минувшую субботу, 21 сентября, в Петербурге в очередной раз прошли «Чистые игры».Фото: Сергей ВОЛЧКОВ
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Старый выцветший ковер, разбитый унитаз, без счета размокших окурков, разбитых бутылок и смятых консервных банок - такой «урожай» можно собрать на берегах самой обычной городской речки по окончании «шашлычного» сезона. В минувшую субботу, 21 сентября, в Петербурге в очередной раз прошли «Чистые игры» - уникальное мероприятие, участники которого в формате веселой увлекательной игры очищают улицы и парки от мусора. «Экологический десант» высадился в десяти районах города, но главные соревнования развернулись в Красногвардейском - у разлива реки Лапки.

«ОХОТА НА ОТХОДЫ»

Сегодня «Чистые игры» - это огромный международный проект, который поддерживают крупные компании, политики, деятели культуры и искусства. Тем удивительнее то, что всего пять лет назад они были маленьким мероприятием, которое организовала компания друзей, однажды отправившаяся в водный поход по реке Вуоксе.

- На Вуоксе есть множество небольших островов, а на этих островах - груды самого разнообразного мусора, - рассказывает основатель движения Дмитрий Иоффе. - И у нас возникла идея сделать такую ролевую игру живого действия, где мусор был бы своего рода золотом, которое люди смогут добывать и как-то использовать, чтобы набирать победные очки.

В район Лапкинского разлива 21 сентября выдвинулось ни много ни мало 267 участников. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

В район Лапкинского разлива 21 сентября выдвинулось ни много ни мало 267 участников.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Поначалу именно в направлении серьезной «ролевой игры» - с костюмами и персонажами - все и двигались. Однако в реализации эта задумка оказалась слишком сложной, так что спустя какое-то время правила решено было упростить, а самому движению придали спортивный формат.

Первую игру провели уже спустя два месяца. Всем участникам понравилось, и проект быстро пошел на взлет. Вскоре организаторы открыли под него некоммерческую франшизу, запустили собственный сайт и мобильное приложение. А еще через некоторое время «Чистые игры» вышли сначала на общероссийский, а потом и на международный уровень. Так, в минувшую субботу они развернулись одновременно в шести странах: России, Эстонии, Латвии, Польше, Белоруссии и Украине.

В район Лапкинского разлива 21 сентября выдвинулось ни много ни мало 267 участников. Желающих присоединиться к очередному экологической десанту не пугали ни грязь, ни мусор, ни перспектива провести большую часть выходного дня под дождем и пронизывающем ветром. Несмотря на, мягко говоря, не самую хорошую погоду, настроение у всех было приподнятое. И вовсе не из-за призов (сборщикам, показавшим самые впечатляющие результаты в общем и командном зачетах, полагались приятные подарки от спонсоров, а лучшим из лучших - уникальный, изготовленный на заказ кубок чистоты Санкт-Петербурга), а просто из-за желания сделать мир вокруг хоть немного чище и лучше.

«ЭТО ВОСПИТАНИЕ»

Кстати о спонсорах и партнерах. За пять лет существования «Чистые игры» обзавелись надежными друзьями среди ведущих российских компаний. Так, например, в соревнованиях на Лапке в числе прочих была представлена команда торговой сети «Лента».

- В прошлом году мы совершенно случайно увидели в социальных сетях пост, посвященный «Чистым играм», - рассказывает директор по связям с общественностью и государственными органами компании «Лента» Мария Филиппова. - Нам понравились концепция и посыл - сбор мусора в соревновательной форме, возможность провести выходной с пользой не только для себя, но и для своего родного города.

Сегодня «Чистые игры» - это огромный международный проект, который поддерживают крупные компании, политики, деятели культуры и искусства. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Сегодня «Чистые игры» - это огромный международный проект, который поддерживают крупные компании, политики, деятели культуры и искусства.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Вот уже второй год торговая сеть частично финансирует проект, предоставляет инвентарь участникам - мешки, лопаты, тачки, грабли - и призы победителям. Ну и, конечно же, сотрудники «Ленты» сами активно «охотятся за мусором» в рамках «Чистых игр».

- Скажу вам даже больше, - улыбается Мария, - мы в каждом из городов, где есть наша торговая сеть, регулярно устраиваем субботники, очищаем от мусора территории, прилегающие к магазинам, принимаем участие в городских мероприятиях по благоустройству. В Петербурге мы когда-то начинали проводить фестиваль тюльпанов: высадили тридцать тысяч луковиц в парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове. Сейчас фестиваль тюльпанов вышел далеко за пределы Северной столицы и каждый год проводится нами в нескольких городах.

В «Чистых играх» компания видит прежде всего мощный воспитательный элемент: через развлечение и спортивный азарт организаторы прививают людям любовь к городу и чистоте улиц.

«ЭКОЛОГИЯ ДЛЯ НАС - НЕ ПУСТОЙ ЗВУК»

Долгой и крепкой дружбой связаны «Чистые игры» с компанией Mars Wrigley. Когда-то ее представители точно так же вышли на организаторов «Игр», загорелись идеей и активно взялись за поддержку экологического проекта на только на местном, но и на федеральном уровне.

- Мы дважды проводили «Чистые игры» в Сочи - в 2018 и 2019 годах, - рассказывает менеджер по коммуникациям компании Наталья Родионова. - Кроме того, мы активно оказываем проекту волонтерскую помощь: на каждые соревнования обязательно выставляем несколько наших команд. Занимаемся коммуникационной поддержкой - рассказываем о проекте везде, где можем, привлекаем к нему новых людей. Да и вообще экология для нас - не пустой звук: вот уже три года наша компания проводит информационную программу «Чистый город начинается с тебя». Это четыре урока, в рамках которых мы учим детей внимательному отношению к городу и чистоте улиц, рассказываем о раздельном сборе и переработке.

ПОДДЕРЖКА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Конечно, проект нашел поддержку и у властей Петербурга. Так, в Ржевский лесопарк на берег Лапки 21 сентября приехали губернатор Северной столицы Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Они дали участникам дружеское напутствие и торжественно дали старт соревнованиям, перерезав символическую полосатую ленточку. Чуть раньше высокого начальства на площадку приехала председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец. По ее словам, «Чистые игры» - это фактически новое слово в воспитании молодежи.

За пять лет существования «Чистые игры» обзавелись надежными друзьями среди ведущих российских компаний. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

За пять лет существования «Чистые игры» обзавелись надежными друзьями среди ведущих российских компаний.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Это тот случай, когда молодые люди выступают не пассивными наблюдателями, а активными участниками действия, - рассказывает Аблец. - Они инициируют мероприятие, сами формируют команды, сами убирают мусор. И в процессе всего этого решается главная проблема: закладывается правильное отношение к городу. Будьте уверены: после того как человек принял участие хотя бы в одних «Чистых играх», мусорить на улицах он точно больше не будет.

Всего 21 сентября в десяти районах города в соревнованиях приняли участие 1200 человек. Результат - 16 тонн мусора: собранного, рассортированного, упакованного в прочные плетеные мешки и отправленного на хранение либо на переработку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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