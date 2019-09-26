В Петербурге фельдшер скорой помощи поставила пациентку на колени и пнула

В Петербурге разгорается скандал вокруг ситуации с участием медиков "скорой помощи". ЧП произошло возле приемного покоя Елизаветинской больницы. Конфликт пациентки и двух фельдшеров попал на видео. Женщину госпитализировали за буйное поведение из полиции. Ее, как стало известно "КП-Петербург", должны были проверить на наличие наркотических веществ в крови. Были ли они выявлены, неизвестно. Но от госпитализации дама отказалась и пошла восвояси. На парковке она и встретила фельдшеров. Из-за чего начался конфликт, пока неизвестно.

На кадрах видно, как пациентка кричит матом на сотрудников, курящих возле своей машины, что те не очень хорошие врачи. На удивление один из медиков поддается на провокацию и стряхивает пепел на лицо скандалистки. За всем этим спокойно наблюдает охранник больницы, который сделал все, чтобы не участвовать в конфликте.

После этого фельдшеры, как и говорится в их инструкции, пытаются уйти от конфликта. И направляются в сторону больницы. Но дебоширка их нагоняет и пинает фельдшера. На время все участники конфликта скрываются из кадра, после чего появляются вновь. И теперь в роли нападавшей выступает уже сама фельдшер. Медик ударяет женщину ладошкой по лицу, берет ее за волосы и ставит на колени, после чего пинает коленом в область головы. К слову, все это происходит на глазах у ребенка, который начинает хныкать за кадром при виде драки.

Все происходило на глазах у ребенка

После потасовки пациентку вновь доставили в полицию. Сама же фельдшер решила написать на нее заявление в полицию.

- Сейчас по данному факту ведется служебная проверка, - пояснила "КП-Петербург" пресс-секретарь Городской станции скорой помощи Светлана Вахрушева. - Личность фельдшера на видео уже установлена. Она прошла медицинское обследование и сейчас находится на больничном. Устанавливаются остальные медики, которые были запечатлены на видео. Все они будут опрошены, после чего руководством будут сделаны выводы.

Свою проверку проводят и сотрудники Елизаветенской больницы.

- Сотрудники больницы не участвуют в инциденте, - пояснила специалист по связям с общественностью СПб ГБУЗ "Елизаветинская больница" Екатерина Аверина. - Охранник на видео - сотрудник подрядной охранной организации. Со стороны его руководства будут приняты меры дисциплинарного взыскания.