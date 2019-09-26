Художникам из группы «Митьки» пообещали оставить арт-центр

Творческая группа «Митьки», сложившаяся еще в 80-е годы прошлого века - такая же визитная карточка Северной столицы, как корюшка, Эрмитаж и белые ночи. В 2006 вольные художники справили новоселье – Валентина Матвиенко, бывшая тогда губернатором Петербурга, выделила им под творческий центр помещение в самом центре города, на улице Марата. Радость была сильной, долгой, но недавно едва не закончилась: на днях «Митькам» вручили официальную бумагу с требованием освободить помещение.

По словам Дмитрия Шагина – одного из основателей и, пожалуй, самого колоритного участника «Митьков» - на днях в творческий центр приходила комиссия из комитета по контролю за имуществом. Гости внимательно осмотрели помещение, изучили картины, а после вручили Шагину бумагу.

Арт-центр «Митьков» на улице Марата существует уже 13 лет. До этого художники ютились в квартиры, откуда их выселил внезапно объявившийся владелец.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сказали «распишитесь», - сокрушается Шагин. – Ну, я расписался, а потом только стал читать. А бумага оказалась о выселении. Да еще и с такими оборотами: «лица, незаконно занимающие, обязаны освободить помещение до 30 сентября».

Как отмечает Шагин, это уже не первая беда, свалившаяся на «Митьков» в последнее время. За десять дней до визита комиссии им отказал в финансировании комитет по культуре. Художники просили у города миллион рублей на пост-продакшн фильма «Митьковская встреча эры милосердия» - «добрую пародию» на приключения Жеглова и Шарапова.

- Я считаю, это травля просто, - разводит руками художник. – Сначала оставили без денег, хотя обещали помочь, теперь вот на улицу выгоняют. Кто это все придумал, травлю-то такую?

Связаться с комитетом по контролю за имуществом и напрямую спросить, что происходит, нам не удалось. Не понимает мотивов чиновников и адвокат и юрист Андрей Тындик, который помогает «Митькам» с «жилищным вопросом».

По словам Дмитрия Шагина, у «Митьков» могут отобрать творческий центр на улице Марата, который им в 2006 году выделила Валентина Матвиенко.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Некоторое время назад у «Митьков» произошла реорганизация, и появилось новое юридическое лицо, - объясняет Тындик. - С лета мы пытаемся перезаключить договор на пользование помещением. Обратились в комитет имущественных отношений, там с радостью согласились. И все шло спокойно, пока вдруг Шагину не вручили уведомление о выселении.

Неопределенность продолжалась несколько дней, и вот наконец ситуация будто бы подошла к развязке: не трогать «Митьков» распорядился губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Пусть «Митьки» не беспокоятся, у них все будет в порядке, - заявил губернатор. - Соответствующее поручение я уже дал. Пусть продолжают дальше трудиться и творить.

Комитет по контролю за имуществом пообещал уведомление отозвать, но, по словам Тындика, пока они не перезаключат договор, конфликт не будет считаться исчерпанным.

- Мы очень рады, что есть конструктивная инициатива, и надеемся, что чиновники ее выполнят, - отмечает он. – Но сейчас мы на всякий случай готовимся к суду, и пока не будет нового договора – а он должен появиться ориентировочно в течение месяца – будем настороже.