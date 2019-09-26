Неделю сидят взаперти: жители Васильевского острова рассказали о животных, брошенных в котокафе

Жители Васильевского острова в Петербурге бьют тревогу. В одном из котокафе на 4-й линии под названием «Гулу» уже неделю не появляются хозяева и посетители, а десятки животных сидят в помещении взаперти. Кошечки и коты прижимаются к большому стеклу и жалобно смотрят на прохожих людей, в надежде на спасение. Очевидцы рассказывают, что хвостатые находятся в жуткой грязи, а у некоторых есть даже ранки.

- Уже неделю наблюдаем ситуацию, там не убирают, не следят за состоянием котов. Куда обратиться и что делать в этой ситуации? – бросили клич о помощи неравнодушные петербуржцы.

Котокафе "Гулу" закрыто всю неделюФото: СОЦСЕТИ

Местные жители отмечают, что кафе закрыто все время, хотя написано, что оно работает с 14 до 22. За неделю помещение котокафе заросло грязью, пылью, вокруг разбросаны коробки из-под корма, все лежанки в шерсти. Петербуржцы предполагают, что может котов кто-то и кормит, но не достаточно, так как животные, в борьбе за еду, поранили друг друга.

В помещении грязь, пыль, за котами никто не убираетФото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» решила разобраться с проблемой и позвонить в кафе, чтобы узнать, в чем же все-таки проблема. По телефону ответила одна из владелиц котокафе «Гулу». На ломанном русском с китайским или корейским акцентом она подтвердила, что животное действительно заперты в помещении одни.

Некоторые коты с ранками, у кого-то слезятся глазаФото: СОЦСЕТИ

- Мой друг очень болен и не может работать. Через несколько дней он вернется. Я тоже одна, мне некогда. Кошки сами могут выжить, - ответила женщина на другом конце провода.

Однако содержание в таком состоянии кошек, вызывает сомнение у петербуржцев, которые грозятся полицией, если за животными не последует хороший уход.