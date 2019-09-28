2019-09-28T10:23:38+03:00
Общество

Броневик с трупом за рулем заметили прохожие на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге

Рядом стояло несколько полицейских автомобилей. Озадаченные граждане хотели обратиться в правоохранительные органы, но действительность оказалась вовсе не такой пугающей
Сергей ВОЛЧКОВ
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Броневик с трупом за рулем на набережной реки Мойки озадачил прохожих. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | НеизданноеБроневик с трупом за рулем на набережной реки Мойки озадачил прохожих. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное
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Позавчера и вчера вечером жители и гости Санкт-Петербурга, гулявшие по набережной реки Мойки, могли наблюдать странную и пугающую картину: возле одного из домов стоял массивный бронированный автомобиль, за рулем которого виднелась неподвижная фигура.

- Рядом стоят два полицейских автомобиля, но самих сотрудников не видно, - отрапортовал один из свидетелей происходящего в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное ВКонтакте. - Подскажите, к кому обратиться, чтобы разобрались?

Комментаторы, впрочем, быстро успокоили неравнодушного гражданина: они заметили, что на таких автомобилях, какие стоят возле броневика, сотрудники полиции в России не ездят, а банка, логотип котрого нанесен на его капот, не существует.

- Здесь снимается кино, - отметил один из участников обсуждения. - По всему видно.

Действительно, как выяснила "Комсомолка", и броневик, и авто - реквизит со съемок отечественного супергеройского боевика "Майор Гром". Ранее ради работы над фильмом при участии полиции перекрывали Большую Морскую улицу от Невского проспекта до Арки Главного штаба. 30 сентября съемочная группа будет работать на набережной канала Грибоедова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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