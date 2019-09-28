Трое восьмиклассников избили и ограбили 53-летнего врача-уролога в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

Совершенно жуткая по степени жестокости история произошла 27 сентября в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. 53-летний врач-уролог, работающий в одной из частных городских клиник, возвращался с работы домой. Однако вечер пятницы вместо долгожданного отдыха и покоя обернулся избиением и грабежом.

- В парадной дома № 8 по 12-й Красноармейской улице на пострадавшего напала группа неизвестных, - рассказал "Комсомолке" источник в правоохранительных органах. - Они избили его руками и отобрали сумку, в которой находились паспорт, две банковские карточки и 1 000 рублей наличными.

В полицию по факту случившегося заявила мама медика. Стражи порядка провели розыскные мероприятия и уже менее чем через полчаса задержали подозреваемых: к большому удивлению стражей порядка ими оказались трое восьмиклассников из трех разных школ Санкт-Петербурга. Молодые налетчики, одуревшие от собственной наглости, были задержаны.

Сам пострадавший существенных травм не получил - по крайней мере, как сообщает наш источник, от медицинской помощи он отказался. Похищенное у злоумышленников было изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.