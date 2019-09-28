"Духи танцуют в небесах": Северное сияние заметили ночью жители Ленинградской области

Осень 2019 года радует петербуржцев и жителей Лениградской области необычными погодными и атмосферными явлениями. Мы уже писали про гало вокруг солнца, про смерчи и прочие причуды природы. Теперь к ним можно добавить еще одну – не такую редкую, но намного более красивую – северное сияние.

- Вот такую картину наблюдали сегодня ночью во Всеволожском районе, за деревней Корабсельки, - рассказали участники группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное. К посту они приложили фотографии – не особо четкие, но изумрудные всполохи на фоне ночного неба на них вполне различимы.

А вот так увидели северное сияние в деревне Корабсельки - за несколько десятков километров от Ладожского озера. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное

- Умопомрачительная красота! - оценили картинку другие пользователи. - Будто духи танцуют в небесах!

Кроме того, этой ночью северное сияние можно было увидеть и на берегах Ладожского озера. Умопомрачительной красоты снимками с подписчиками поделился в своем Instagram фотограф Александр Спиридонов.

"Огни духов" полыхали над озером всю ночь. Северное сияние можно было увидеть минувшей ночью на Ладожском озере. Фото: Александр Спиридонов (instagram.com/tooluxel)

По словам специалистов, причина такого буйства красок в ночном небе – мощная магнитная буря, которая обрушилась на планету в ночь с пятницы на субботу. К слову, она до сих пор не закончилась - так что внимательнее следите за своим здоровьем и старайтесь не перенапрягаться.