2019-09-28T18:11:11+03:00
Общество

«По-беспределу катанули»: байкеров разочаровало закрытие мотосезона на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

По словам участников, во время мотопарада впервые не перекрывали улицы - в результате мотоциклисты оказались в общем потоке машин
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам участников закрытия мотосезона-2019, во время мотопарада творился "настоящий беспредел". Фото: Виктория Кудрявцева (сообщество "Питерское закрытие мотосезона 2019" Вконтакте)По словам участников закрытия мотосезона-2019, во время мотопарада творился "настоящий беспредел". Фото: Виктория Кудрявцева (сообщество "Питерское закрытие мотосезона 2019" Вконтакте)
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Сегодня, 28 сентября, в самом центре Санкт-Петербурга состоялось традиционное масштабное событие: закрытие мотосезона-2019. На Дворцовой площади собралось несколько тысяч поклонников железных коней, прошел небольшой концерт и мотопарад по главным улицам Северной столицы. И если к остальным частям мероприятия у участников претензий не было, то «торжественный заезд» вызвал у байкеров множество нареканий.

Закрытие мотосезона-2019 собрало в центре Санкт-Петербурга несколько тысяч участников. Фото: сообщество "Питерское закрытие мотосезона 2019" Вконтакте

Закрытие мотосезона-2019 собрало в центре Санкт-Петербурга несколько тысяч участников. Фото: сообщество "Питерское закрытие мотосезона 2019" Вконтакте

- Господа организаторы, а не могли бы вы объяснить, куда делось ГИБДД и отсечка после Большеохтинского моста? – высказали свое возмущение участники мотопарада в социальных сетях. - Или вы считаете, что достаточно, чтобы проехали флаги и клубы, аи на остальных участников колонны можно положить? Выводить половину колонну при не перекрытом движении - это нормально?!

Запись быстро собрала множество комментариев. Суть претензий сводилась к одному: впервые за все время во время пробега мотоциклистов на улицах не перекрывали движение. По мнению участников заезда, это мало того что здорово мешало ориентироваться (кое-кто терял основную колонну по три раза), так еще и создавало опасность аварий.

По счастью, ни к каким серьезным последствиям неважная организация мотопарада не привела. Фото: Виктория Кудрявцева (сообщество "Питерское закрытие мотосезона 2019" Вконтакте)

По счастью, ни к каким серьезным последствиям неважная организация мотопарада не привела. Фото: Виктория Кудрявцева (сообщество "Питерское закрытие мотосезона 2019" Вконтакте)

- Товарищи организаторы, как так вышло, что мотоколонна оказалась среди потока машин на набережной? – вопрошали комментаторы. - Нас "не туда" направили, мы с маршрутом все ошиблись, или вы решили нам курс молодого бойца устроить?

- Вообще по-беспределу катанули! - поддержал обсуждение один из участников. - Как в девяностые!

Официального ответа от организаторов мероприятия пока не последовало. Мы следим за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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