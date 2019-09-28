«По-беспределу катанули»: байкеров разочаровало закрытие мотосезона на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Сегодня, 28 сентября, в самом центре Санкт-Петербурга состоялось традиционное масштабное событие: закрытие мотосезона-2019. На Дворцовой площади собралось несколько тысяч поклонников железных коней, прошел небольшой концерт и мотопарад по главным улицам Северной столицы. И если к остальным частям мероприятия у участников претензий не было, то «торжественный заезд» вызвал у байкеров множество нареканий.

Закрытие мотосезона-2019 собрало в центре Санкт-Петербурга несколько тысяч участников. Фото: сообщество "Питерское закрытие мотосезона 2019" Вконтакте

- Господа организаторы, а не могли бы вы объяснить, куда делось ГИБДД и отсечка после Большеохтинского моста? – высказали свое возмущение участники мотопарада в социальных сетях. - Или вы считаете, что достаточно, чтобы проехали флаги и клубы, аи на остальных участников колонны можно положить? Выводить половину колонну при не перекрытом движении - это нормально?!

Запись быстро собрала множество комментариев. Суть претензий сводилась к одному: впервые за все время во время пробега мотоциклистов на улицах не перекрывали движение. По мнению участников заезда, это мало того что здорово мешало ориентироваться (кое-кто терял основную колонну по три раза), так еще и создавало опасность аварий.

По счастью, ни к каким серьезным последствиям неважная организация мотопарада не привела. Фото: Виктория Кудрявцева (сообщество "Питерское закрытие мотосезона 2019" Вконтакте)

- Товарищи организаторы, как так вышло, что мотоколонна оказалась среди потока машин на набережной? – вопрошали комментаторы. - Нас "не туда" направили, мы с маршрутом все ошиблись, или вы решили нам курс молодого бойца устроить?

- Вообще по-беспределу катанули! - поддержал обсуждение один из участников. - Как в девяностые!

Официального ответа от организаторов мероприятия пока не последовало. Мы следим за развитием событий.