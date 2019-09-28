2019-09-28T22:43:05+03:00
Происшествия

Три рыбака погибли на озере Вермас в Карелии

На озеро они отправились на моторной лодке, чтобы порыбачить, при этом ни у кого из них не было спасательного жилета
Сергей ВОЛЧКОВ
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Спасти мужчин не удалось - на момент прибытия МЧС они уже были мертвы. Сейчас обстоятельства их гибели выясняет следствие.Спасти мужчин не удалось - на момент прибытия МЧС они уже были мертвы. Сейчас обстоятельства их гибели выясняет следствие.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сразу трое здоровых крепких мужчин в одночасье погибли на озере Вермас в Кемском районе республики Карелия. Трагедия случилась 27 сентября. Сегодня, 28 сентября, о ней сообщило местное управление Следственного комитета.

- По версии следствия, четверо мужчин вышли в акваторию озера Вермас на моторной лодке, чтобы заняться рыбалкой - рассказали "КП-Санкт-Петербург" в пресс-службе ведомства. - После в результате какого-то инцидента лодка перевернулась, и все, кто в ней находился, оказались в воде.

В итоге из четверых рыбаков выжил лишь один - ему хватило сил добраться не только до берега, но и до людей и рассказать им о случившемся. На место происшествия незамедлительно прибыли полиция и МЧС, однако было поздно: вскоре тела оставшихся мужчин были обнаружены в воде. Отмечается, что у несчастной четверки не было спасательных жилетов - ни на ком-либо из погибших, ни вообще в лодке. Очевидно, мужчины отправились рыбачить без них.

Что именно стало причиной трагедии - неосторожность кого-то из рыбаков, сильная волна или порыв ветра - сейчас предстоит выяснить следствию. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальной решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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