2019-09-29T17:32:40+03:00
Общество

В Петербурге у Русского музея из конфет собрали трехметровую картину Репина

Акция приурочена к 175-летию со дня рождения художника [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Петербуржцы могли не только насладиться искусством, но и шоколадом Фото: Галина КОЗЛОВИЧПетербуржцы могли не только насладиться искусством, но и шоколадом Фото: Галина КОЗЛОВИЧ
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В Санкт-Петербурге картина Ильи Репина «Какой простор!» заиграла другими красками. Перед открытием новой выставки художника для горожан провели целое представление. Мастера сумели собрать трехметровую копию работы Репина из ... конфет!

- Картину собрали из четырех тысяч шоколадных конфет перед Михайловским дворцом, - рассказывают очевидцы. - Акцию приурочили к выставке «И. Е. Репин. К 175-летию со дня рождения».

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В Петербурге картину Репина собрали из конфет
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Выставка откроется 3 октября в Петербурге.

- Мы использовали 200 килограммов конфет, - рассказала «Комсомолке» исполняющая обязанности заведующей отдела по связям с общественностью «Русского музея» Марта Мамедова. – Создавали картину на конфетной фабрике. Сначала все виртуально проектировали, раскладывали все по цветам. На это ушло около двух недель. И потом к нам привезли уже готовую картину.

Пришедшие на праздник горожане остались довольны. Конфеты были на любой вкус.

- Мы пытались ограничить количество посетителей, чтобы не было давок, - уточняет Марта. - Поставили ограждение, чтобы каждый по очереди мог подойти к картине. Все конфеты съели за четыре часа. Тут были угощения и с молочным, и с горьким шоколадом. Народ реагировал хорошо, все были рады.

К слову, это уже не первая акция. Ранее в Русском музее из конфет создавали копию картины Марка Шагала «Прогулка». И это не последний шедевр, который создадут из конфет.

- Мы вчера общались с шоколадной фабрикой, - делятся в музее. – В следующем году нам будет 125 лет со дня основания. Думаем, сделаем что-то подобное. Может, даже намного масштабнее.

На самой шоколадной фабрике заявили, что просто пытаются сделать горожан счастливее.

- «Искусство и счастье неразделимы. Людям нужно искусство, чтобы чувствовать себя счастливыми, оно наполняет нас эмоциями и вдохновляет. В искусстве обыкновенное встречается с необыкновенным – это то, что стараемся делать и мы», – пояснил директор шоколадной фабрики Евгения Шефер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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