"Был сильный взрыв": На Муринской дороге загорелся жилой дом

Очевидцы о ЧП с «Боингом»: «Трапы еще не надулись, а люди летели по ним с огромной скоростью»

«КП» выясняет, почему так много пассажиров получили травмы и переломы при эвакуации из Боинга 767-300, севшего в барнаульском аэропорту 25 сентября