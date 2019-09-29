"Был сильный взрыв": На Муринской дороге загорелся жилой дом
Пламя вырывается на проезжую часть [видео]
Огонь прямо возле проезжей части Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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Очевидцы сообщают о крупном пожаре на Муринской дороге. Пламя исходит от деревянных частных домов. Огонь вырывается прямо на проезжую часть.
- Жара на Муринской дороге, - сообщают очевидцы.
Пожар на Муринской дороге.
Причины ЧП пока неизвестны. Сейчас к месту происшествия едут сотрудники МЧС.
- Живу прямо напротив пожара этого, взрыв сильный был довольно, - сообщил очевидец. - Скорее всего газовый котел взлетел.
Взрыв подтвердили и другие горожане. По их словам, они услышали сильный хлопок. Были в доме люди в момент возгорания - неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU