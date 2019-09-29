2019-09-29T18:30:26+03:00
Происшествия

"Был сильный взрыв": На Муринской дороге загорелся жилой дом

Пламя вырывается на проезжую часть [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Огонь прямо возле проезжей части Фото: ДТП и ЧП ПетербургаОгонь прямо возле проезжей части Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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Очевидцы сообщают о крупном пожаре на Муринской дороге. Пламя исходит от деревянных частных домов. Огонь вырывается прямо на проезжую часть.

- Жара на Муринской дороге, - сообщают очевидцы.

Пожар на Муринской дороге.

Причины ЧП пока неизвестны. Сейчас к месту происшествия едут сотрудники МЧС.

- Живу прямо напротив пожара этого, взрыв сильный был довольно, - сообщил очевидец. - Скорее всего газовый котел взлетел.

Взрыв подтвердили и другие горожане. По их словам, они услышали сильный хлопок. Были в доме люди в момент возгорания - неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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