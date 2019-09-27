2019-09-27T11:40:55+03:00
Звезды

Шнуров зло отреагировал на запрет курения на балконах

Скандальный музыкант заявил, что не собирается принимать новую инициативу
Лилия КОЗЛОВА
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Шнуров написал матерные стихи о запрете на курение на балконахШнуров написал матерные стихи о запрете на курение на балконахФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургский рок-музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров дерзко отреагировал на запрет курения на балконах, который начнет действовать в России уже совсем скоро, с 1 октября 2019 года. Скандалист и заядлый курильщик не смог пройти мимо волнующей его темы и написал злые стихи, в которых изложил, что он думает по поводу этой инициативы. Сие произведение шоу-мэн опубликовал в Instagram.

- Газа у меня ведь нету,

Свет погас, я жгу свечу.

Инициативу эту,

На *** я поверчу.

В нашем городском поселке

Жизнь течет на лоджиях.

С мужиками курят телки,

Шашлыки свои жуя.

Нет другой тут развлекухи!

Как провесть нам свой досуг?

Я б спросил, разинув ухи,

Этих депутатских сук, - написал Шнуров.

Вероятно, своими стихами музыкант, вспомнив бунтарский свой дух, решил протестовать принятому закону. Однако запрет все равно вступит в силу.

Напомним, что с 1 октября в России запрещено использовать свои балконы и лоджии в качестве места для пикника с шашлыком. То есть, ставить и разжигать мангал стало нельзя. Также люди теперь не в праве курить на собственных балконах. Однако, как пояснили в МЧС, к ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара. За это любитель табака заплатит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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