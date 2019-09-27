«Найти источник — это целый квест». Проект «Родники Ленобласти» побывал в Гатчинском и Лужском районах

Два дня ребята колесили по деревням и сёлам, проехали около двух тысяч километров и привезли на анализ в лабораторию «Росгеологии» 35 проб воды из природных источников региона!

Обычно о том, как прошла очередная экспедиция «Родников» рассказывают наши журналисты. Но в этот раз мы решили дать слово самим блогерам – тем, кто уже не первый год вместе с нами занимается «родниковым ориентированием на местности» и готов часами пробираться к колодцам, трубам и даже часовням с природной водой, чтобы проверить, насколько чистой и полезной она является в реальности.

Вы только представьте: целых 35 родников. Фото: Александр Чеботарев.

«Родники Ленобласти»: зачем мы это делаем?

Третий год подряд «Комсомолка» и «Сообщество Питерских блогеров» проводят проект «Родники Ленобласти». Мы уже изучили под микроскопом около 200 источников от Выборга до Бокситогорска. Их отмечали наши читатели на интерактивной карте. Однако до сих пор на ней остаются серые метки — те места, куда ещё не успел заглянуть эко-десант.

Как показал опыт, иногда даже проверенные источники, воду в которых берут уже несколько поколений петербуржцев и жителей области, оказываются непитьевыми. Так, в прошлом году экзамен не прошел каждый четвертый родник, а в позапрошлом — и вовсе каждый третий: в одних — вода мутная или слишком жесткая, в других — зафиксировано превышение содержания нитратов и даже аммиака. Не зная об этом, очень легко получить от природной воды вред вместо пользы. Кроме того, наш проект позволяет привлечь внимание и к другим проблемам водных ресурсов региона — например, к необходимости ликвидации бесхозных скважин, которые часто принимают чуть ли не за лесные гейзеры.

Мы не остановимся, пока не проверим все родники на карте.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

ФИГУРИСТЫ И ДВОРЦЫ

В каждом автопробеге проекта участвуют около восьми человек. «Родники Ленобласти» позволяют им совмещать приятное с полезным. Конечно, каждая экспедиция — это спринт за 20-30 пробами воды, жесткий тайминг и не всегда самые живописные уголки региона. Но от встречи с достопримечательностями в окрестностях Петербурга все равно не уйдешь. И кое-какие из них становятся для блогеров полной неожиданностью.

Павел Прокофьев, руководитель «Сообщества Питерских блогеров»:

Павел Прокофьев.Фото: Елена РЕДЬКИНА

—В посёлке Малое Забородье неподалёку от Ропши нас встречал Евгений Плющенко. В лодке. Картонный. Такой вот стрит-арт. Мы так и не узнали, кто создал эту «инсталляцию» и зачем, но встреча порадовала. Да и сам родник очень чистый и ухоженный.

Знаменитые фигуристы блогеров ещё не встречали… Фото: Павел Прокофьев.

Полина Исакова, Instagram-блогер, дизайнер:

Полина Исакова. Фото: предоставлено героем.

—Почти все источники, которые достались моему экипажу, были или в болоте, или в лесу. Бродили вокруг них часами, чтобы найти. Больше всего меня впечатлил родник в деревне Пудость. Он течет под руинами мельницы Штакеншнейдера, которую возвели еще в 17 веке. Много читала про неё и хотела сюда попасть. Конечно, сегодня от сооружения почти ничего не осталось, но все равно здорово к истории прикоснуться.

Родник находится прямо среди руин. Фото: Полина Исакова.

Валерия Шевчукова, Instagram-блогер, Миссис Ленинградская область 2018, врач:

Валерия Шевчукова.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

—Меня больше всего впечатлила сама Ленинградская область! Осенью она бесподобна. Золотые листья, белогривые кони в бескрайних полях, маленькие часовни — хотелось любоваться, даже несмотря на дождь и холодный ветер. И, конечно, мне очень интересно узнать результаты химического анализа воды их родников. Не зря же мы их столько искали!

Лосилий, лось в расцвете сил, туристический символ Ленинградской области, который не смог остаться в стороне от благого дела и тоже присоединился к участникам «Родников Ленобласти»:

Лосилий скачет от счастья при виде Большого Гатчинского дворца.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

—Мое большое сердце в этой экспедиции покорила Гатчина! Вы видели, какой там дворец? Его построила Екатерина II по проекту Антонио Ринальди для графа Орлова. Между прочим, излюбленное место отдыха царской семьи. И родники здесь тоже есть, куда же без них! Прямо в Дворцовом парке мы взяли пробы из колодца Иордань. И полюбовались видами Белого озера.

ЭЛЕМЕНТАРНО! ИЛИ НЕТ?..

Впечатлили путешественников и сами родники, а точнее — все то, что их окружает. Например, люди, которые берут воду из источников десятилетиями и уже позабыли о «аш два о» из крана. Дорогу к ключам местные знают хорошо: куда свернуть на развилке, на какое дерево ориентироваться… в отличие от экспедиторов, которым пришлось включить «Шерлока», а иногда — вообще положиться на интуицию.

Анна Прохорова, блогер в «Живом Журнале», ветеринар:

Анна Прохорова.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

— Найти родник — это целый квест. Приходится продираться сквозь кусты, бродить по полям, искать «зацепки». Но меня всегда смущало, когда люди пьют воду из родников и думают, что это полезно и целебно. Даже тележки с канистрами на электричке возят. А вода, может быть, из-под какой-то стройки течёт. Это ещё одна загадка нашего проекта: узнать, где вода действительно чистая, а где — нет.

Алла Мишенина, блогер в «Живом Журнале»:

Алла Мишенина.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

—В этой экспедиции «Родников Ленобласти» меня поразило отношение людей, которые встречались на нашем пути. Всегда готовы помочь, показать дорогу, шутят, с интересом спрашивают о проекте. Местные бережно относятся к своим источникам, из которых десятилетиями берут воду.

СТАЛЬНЫЕ КОНИ И СЫТЫЕ БЛОГЕРЫ

«Родники Ленобласти» - проект «для людей»: в нем есть и ясная и красивая идея, и реальная польза, которую можно принести родному региону и своим землякам. А еще люди, которые помогают превратить первое во второе. Но одной идеей, как известно, сыт не будешь. Поэтому каждая экспедиция проекта требует тщательной организации: куда, как и на чем ехать, где ночевать, где поесть… И все это - тоже основа для приятных впечатлений.

Александр Чеботарев, автоблогер, фотограф:

Александр Чеботарев.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

—Во время нашей очередной экспедиции очень порадовали Volkswagen Multivan и Amarok, которые нам предоставила компания «Сигма Моторс». Но, если сравнивать Multivan и Amarok, выигрывает с большим отрывом второй. Он комфортнее, мягче и быстрее, несмотря на то, что в автомобилях установлены одинаковые двигатели. Ещё один плюс — расход топлива меньше примерно на 3-4 литра. Во второй экспедиции я ехал как раз на «Амароке». Мы столкнулись с настоящим испытанием: 10-километровую песчаную дорогу преодолевали час. Все дело в том, что каждые десять метров на пути оказывалась глубокая лужа. Но даже в таких условиях машина показала себя просто великолепно, разве что приобрела «боевой окрас».

Этот стальной конь справится с любой дорогой. Проверено!Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Евгений Мироненко, блогер в «Живом Журнале», рекламщик:

Евгений Мироненко.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

—До сих пор с удовольствием вспоминаю ужин и завтрак в ресторане «В дрова» в Луге! Накормили от души. А ещё — осенние яблоки. Набрали по мешку.

Путешествия на голодный желудок противопоказаны! Фото: Евгений Мироненко.

Следи за новостями и получишь приз

О своих приключениях блогеры и журналисты рассказывают в группах «Комсомолки» в социальных сетях (следите за нами по хэштегу #РодникиЛенобласти). Читатели, которые внимательно следят за проектом, получают шанс найти МегаКлад. В ходе каждого выезда «экодесантники» оставляют у двух проверенных родников бутылки с символикой проекта. Отыщите их, сделайте то, что указано в записке внутри, и получите подарок от официального партнера нашего проекта, компании МегаФон. Только не забудьте сохранить бутылку — ее нужно будет вернуть при получении приза. «Комсомолка», «Родники Ленобласти» и МегаФон хотят, чтобы леса региона оставались чистыми!

Кстати, благодаря МегаФону у родников, которые мы проверяем в ходе проекта, появились геометки — с их помощью все желающие могут увидеть результаты замеров скорости связи в самых разных уголках Ленобласти.

Далеко не все родники могут похвастаться полезной водой.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Совет от «Родников Ленобласти»: куда поехать, чтобы насладиться золотой осенью по полной программе

Отправляйтесь к озеру Врево, что неподалеку от Луги. Именно здесь, на территории Череменецкого заказника, путешественники ночевали во время второй экспедиции — в коттеджном комплексе «Озеро Врево».

Уютные домики с видом на озеро, почти домашняя обстановка, террасы, мангалы, рядом сосновый лес… Красота! Да и до берега всего 20 метров. Что очень ценно, ведь здесь гостям всегда готовы предоставить и лодку, и удочки… и все лучшие места для дайвинга показать! В общем, блогеры все ещё переживают, что пришлось уезжать уже рано утром. В таком месте хочется задержаться: порыбачить, сходить в лес за грибами или просто устроить пикник.

Кажется, самое время для пикника… Или похода за грибами? А, может, порыбачим? Фото: Александр Чеботарев.

КОГДА СТАНУТ ИЗВЕСТНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ РОДНИКОВ?

Из багажников экспедиторов пробы воды отправляются прямо в сертифицированну. лабораторию «Росгеологии» (точнее — Северо-Западного производственного геологического объединения) на химический анализ. А уже через три недели, когда все пробы будут проверены, мы опубликуем результаты анализа на нашем сайте, а также дополним интерактивную карту проекта.

НАПОМНИМ

В первой экспедиции путешественники побывали на севере Ленобласти, где нашли подземную церковь и источник на ключе, а также приняли вкусную благодарность с грядки от читателя. Чем ещё запомнимся старт третьего сезона, читайте здесь.

Вот такую благодарность ребята получили за первую экспедицию.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

СПАСИБО ЗА ГОСТЕПРИИМСТВО!

Ресторан-бар «В дрова»

В меню уютного заведения охотничья, русская и европейская кухни (особенно рекомендуем котлеты из лосятины — дивно хороши!). Путешественники «Родников» советуют непременно попробовать котлеты из мяса лося.

В ресторане есть бильярд и кальян, а футбольные матчи транслируют на проекторе во всю стену. Кроме того, каждую пятницу и субботу здесь проходят дискотеки. В общем, отличное место, чтобы отдохнуть после рабочей недели или собраться большой компанией. Здесь всегда рады и самостоятельным путешественникам, и туристическим группам, и тем, кто ищет уютное место для свадьбы или дня рождения.

Где: Луга, проспект Урицкого, 79а.

Телефон: +7 (909) 592-75-75

Сайт: vk.com/dal.vdrova