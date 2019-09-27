«Я до последнего считала, что муж передумает»: В Петербурге родители назвали свою дочь Россия Русских

В Петербурге Михаил и Валентина Русских решили назвать свою дочь в честь нашей страны. Россия появилась на свет 19 сентября 2019 года весом 3 кг 160 гр, ростом 52 см. Маму и новорожденную с необычным именем уже выписали из больницы, в ближайшее время родители получат свидетельство о рождении малышки. Родители девочки признаются, что долго думали над именем, но решили остановиться именно на нем. Мать с отцом России Русских рассказали «КП», как приняли такое решение.

ВСТРЕТИЛИ ТОГО ЖЕ АКУШЕРА СПУСТЯ 12 ЛЕТ

- Еще до рождения дочери решили, что если родиться дочка, назовем Россия, - признался «КП-Петербург» Михаил Русских. - Не последнюю роль сыграла, конечно, фамилия. Но я хотел бы сразу сказать - никаких националистических убеждений у нас нет, конечно. Россия ведь она разная – многонациональная, большая, широкая, скупая и богатая. Какой дочка захочет быть, такой и будет. Такой смысл вкладывался в это имя.

Марсель рад появлению сестренки. Фото: предоставлено родителями

Назвать дочку Россией, по словам родителей, было совместным решением.

- Мы обсуждали имя во время отпуска, когда по побережью гуляли, - вспоминает отец России. - Кто-то из нас завел разговор. Супруга до последнего думала, может, я передумаю. Потому что старшее поколение было против: наши мамы, например. Говорили, что будет сложно ребенку с таким именем. А мне, наоборот, кажется, что с таким именем у ребенка все будет хорошо. Это наше решение, и жена меня поддержала. Сокращенно называем ее Рося.

Россия не первый ребенок в семье Русских. Михаил и Валентина воспитывают еще и 12-летнего сынишку. У мальчика, кстати, тоже редкое имя - Марсель, а родился он в Минеральных водах. Но вот совпадение: роды у Валентины тогда и сегодня принимал один и тот же акушер!

- У нас в роддоме произошла неожиданная встреча, - смеется Михаил. - Акушер, который принимал роды у Валентины, когда она рожала Марселя, оказывается, переехал в Петербург! И вот спустя 12 лет он вновь встретил ее в роддоме! Только сейчас он - заведующий отделением.

Счастливый отец семейства держит на руках Россию. Фото: предоставлено родителями

ДРУЗЬЯ ЖДУТ ЗНАКОМСТВА С РОССИЕЙ

Сомнения у родителей были вплоть до оформления свидетельства о рождении.

- Мы были в МФЦ, там женщина на приеме сидела с двойным именем Оксана-Валерия, - вспоминает мать России. - А мы когда туда шли, думали как раз, может, тоже двойное имя дать? И тут она. Мы ее начали спрашивать, как ей с двойным именем? Она говорит: "Прекрасно! Называю себя Валерией". Мы ей сказали, что вот тоже подумываем, но сомневаемся, так как само имя наше уже о многом говорит. Она спросила: "Какое же имя?". Мы говорим: "Россия!". Она удивленно улыбнулась и спросила: "Уверены?". Мы с мужем хором: "Да!".

Родственники семьи Русских в выборе имени для дочки Михаила и Валентины принимали очень активное участие. Многие настаивали на том, чтобы у Марселя была сестренка тоже с французским именем - например, Мишель. Но Русских стояли на своем!

- В большей степени решение было супруга, - смеется Валентина. - Поначалу я немного скептично относилась к этому, а потом она родилась, и он говорит: «Все, давай». Я такая: «Может, подумаем?». Думали, но муж сказал: «Нет, все, как решили, так и назовем, я чувствую». И я его поддержала в этом вопросе, несмотря на все восклицания родственников. А кто как не мы друг друга будем поддерживать в этой жизни?

Сейчас супруги ждут в гости родственников - бабушки и дедушки живут в Подмосковье и Сочи, но им уже не терпится познакомиться с Россией. За девять дней они уже почти свыклись с необычным выбором своих детей. Куда проще к появлению России в семье Русских отнеслись друзья супругов.

- Они говорят: «Это супер!», некоторые, конечно, отшучиваются. Но в целом все неплохо. Может, конечно за спиной будут судачить, - смеется Валентина. - Но нам сказали, что им понравилось.

Еще одна Россия живет в ЕкатеринбургеФото: Алексей БУЛАТОВ

К слову, это не первая девочка, которую назвали Россией. С таким же именем по стране есть еще минимум три ребенка: В Петербурге Россия-Анастасия Романова, в Улан-Удэ и в Екатеринбурге. В уральской столице, к слову, и родился первый ребенок, которая получила такое имя. Девочке сейчас уже 17 лет.