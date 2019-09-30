Татьяна Ткач: «Когда Говорухин позвал сниматься в фильме с Высоцким, я даже сценарий читать не стала»

Народная артистка Татьяна Ткач 30 сентября 2019 года отмечает юбилей. Актрисе театра и кино исполняется 75 лет. Но на этом круглые даты не заканчиваются. В 1969 году на экраны вышел фильм «Белое солнце пустыни», в 1979-м «Место встречи изменить нельзя». Обе картины стали культовыми и во многом предопределили ее судьбу. Накануне знаменательной даты Татьяна Дмитриевна рассказала корреспонденту «КП»-Петербург» о значимых ролях, любимых мужчинах, звездных поклонниках и том, кто сегодня является ее счастьем и защитой.

«ВЫ ОБЯЗАНЫ МЕНЯ ПРОСЛУШАТЬ!»

- Татьяна Дмитриева, простите, ну какие 75? Вам и 50-ти не дать. Что вы такое с собой делаете?

- Ничего не делаю. Зарядкой заниматься не люблю. Никаких уколов для лица не применяю. Не хочу искусственно омолаживаться и выглядеть жалко. Что может быть лучше естественности? Накануне юбилея приступила к репетициям сразу двух спектаклей и поняла, что надо немного вес сбросить. Перестала есть хлеб, хотя всегда очень любила его, особенно с маслом! Примерно за полгода - минус пять килограмм. Когда женщина в возрасте и толстая, то она не может выглядеть красиво и интеллигентно.

- Вы ведь родом из Харькова? А в Ленинграде как оказались?

- Родилась я вообще в Якутской АССР. В то время многие сидели в сталинских лагерях, мой отец не стал исключением. Потом его реабилитировали, и мы переехали в Харьков. Там я выросла, окончила театральный институт, начала работать. А потом меня заметил руководитель Ленинградского Мюзик-холла Илья Рахлин. Предложил работать у него, пообещал квартиру. Но в Мюзик-Холле я работать так и не стала. Примерно на второй день пребывания в Ленинграде я пришла в БДТ. Ворвалась в кабинет Товстоногова и заявила: «Вы обязаны меня прослушать!». До сих пор не понимаю, как наглости хватило, но меня взяли.

«ЗАРЯЖАЛСЯ ОТ МЕНЯ, КАК ОТ БАТАРЕЙКИ»

- Правда, что первой ролью в кино, вы обязаны артисту БДТ Павлу Луспекаеву, который сыграл в «Белом солнце пустыни» Верещагина?

- Луспекаев это что-то невероятное. Он серьезно болел уже тогда. У него была гангрена и ампутированы обе стопы. В театре он появлялся не часто. И вот в один из вечеров, после спектакля он зашел к нам в общежитие познакомиться. Со свитой артистов, конечно. Всех угощал, балагурил. Я сидела на своей коечке, смотрела на него во все глаза и внимательно слушала. Я такого человека никогда в жизни не видела. Потом он повернулся ко мне и спросил: «Как тебя зовут?». А я что-то засмущалась и сказала: «Ткач». «Ну, спасибо тебе Ткач, вижу, что я тебе понравился!». Больше мы не встречались и не общались. Я вышла замуж и уехала из общежития в коммуналку. И когда режиссер Владимир Мотыль утвердил Луспекаева на роль Верещагина в «Белом солнце пустыни», тот поставил ему условие: «Буду сниматься, только если поедет Татьяна Ткач!». Мотыль сам приехал ко мне домой. Сказал, что предлагает мне роль главной жены гарема в своей картине. Я не стала отказываться, хотя даже сценария не видела.

Я не знаю, что это было. Романом трудно назвать. Он испытывал ко мне нежные чувства. Я, видимо, сама выдавала электричество, когда его видела. А он, наверное, заряжался от меня, как от батарейки. Какой он был мужественный человек. На съемках с него снимали сапоги, а оттуда кровь выливалась… Это была его последняя картина.

- Как вы попали к Алову и Наумову в «Бег»?

- Сначала меня отобрала в картотеке Ленфильма их ассистентка по фамилии Терпсихорова, правда, для роли Серафимы. А когда я к ней пришла на встречу в гостиницу в кожанке и вся мокрая от дождя, она поняла, что лучше всего я подхожу на роль Люськи.

Тогда еще была жива вдова Михаила Булгакова - Елена Сергеевна. Алов и Наумов пробы всех артистов показывали ей. И именно она утвердила меня на роль Люськи. Дело в том, что в реальной жизни Люська была губернской дочкой, она убежала из дома и стала походной женой генерала. Булгаков беседовал с этой женщиной в поезде. «Да, она очень похожа на ту, с которой он писал этот образ», - сказала режиссерам Елена Сергеевна.

Татьяна Дмитриевна рассказала «КП»-Петербург» о значимых ролях, любимых мужчинах, звездных поклонниках.

«НАБИВАЛИСЬ, КАК СЕЛЬДИ В БОЧКУ, И ПЕЛИ ПЕСНИ»

- Расскажите, как вы познакомились со Станиславом Говорухиным и почему он вас пригласил в картину «Место встречи изменить нельзя»?

- Случайно в павильоне на каких-то съемках. Он подошел ко мне, представился, объяснил, что он режиссер. Сказал: «Я вас знаю, видел в «Беге», мне очень понравилось. А вы в театре работаете? Хотелось бы увидеть вас на сцене». Потом мы с нашим театром приехали на гастроли в Одессу, где тогда работал Говорухин. Я позвонила ему и пригласила на спектакль. Он пришел. Так мы и подружились. Я была у него в гостях, его потрясающая жена очень вкусно готовила и нас угощала. Разговаривали обо всем. Я тогда рассказала, как мне нравится Высоцкий, что он приходил к нам в БДТ и пел для Товстоногова и артистов. А Говорухин дружил с Высоцким. И снимал его в фильме «Вертикаль».

- Что и Товстоногов концерт Высоцкого слушал?

- Товстоногов не знал Высоцкого, и слушал поначалу настороженно, но в итоге ему очень понравилось. Владимир Семенович, просил заказывать песни. Артисты как-то не проявляли активности. А я много песен тогда заказала. И он об этом не забыл.

И вот, звонит как-то Говорухин и говорит: «Таня, я снимаю кино, все роли уже разобраны, осталась одна – бандитка. Но поскольку ты любишь Высоцкого, то у тебя будет возможность с ним пообщаться. Он парень щедрый, обязательно будет петь для группы. Все живут в одной гостинице в Одессе». Я ответила, что даже сценарий читать не стану и полетела сниматься. Было хорошо от одной только мысли, что я могу с ним познакомиться и слушать его. В Одессе, мы действительно как сельди в бочку набивались. А он пел и рассказывал. Обаятельный. Хороший, настоящий человек. Он меня узнал и спросил: «Так, это вы в Ленинграде меня спасали?»

- Получается, что эта крошечная роль подружки Фокса сделала вас знаменитой?

- Да, меня сразу стали узнавать. Особенно меня любили мясники. Времена были разные, в том числе и голодные. Когда я заходила в магазин, улыбались, говорили: «Привет от Фокса!» и выносили из подсобки лучшие куски. Меня многие коллеги, особенно в 90-е просили помочь им достать продуктов на праздники. И я ходила и говорила: «Вот, опять гости приехали».

О ЛИЧНОМ

«Я всегда влюблялась в таланты»

- У вас были романы с известными артистами?

- Никогда. За мной многие пытались ухаживать и некоторые делали прямые предложения: «Давайте встретимся». В таланты я влюблялась всегда, но только платонически, другие соблазны на меня не действовали. Мне были не важны чувства мужчин в мой адрес, важнее любить самой. Я два раза была замужем и оба раза по большой любви.

- Вы можете назвать свою жизнь счастливой?

- Конечно. Да, наверное, у меня не так много главных ролей в кино, как хотелось бы, зато какие эпизодические! Какие партнеры! Я никогда не сидела без работы и сейчас очень много играю. Мне даже юбилей не удастся отметить, потому что в этот день я на сцене. Плюс у меня замечательные дети и внук. Сын Руслан - художник, пишет картины маслом на огромных холстах. Внук Филипп закончил музыкальную школу, занимается аранжировками. Говорит мне: «Таня, послушай, что я сочинил». Дочь Наташа — это мое счастье. Моя защита. С ней мы всю жизнь, как подружки. Я без нее шагу сделать не могу, советуюсь по любому поводу. Разве этого мало?