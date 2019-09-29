Коллапс в Царском Селе: Как нелегальные гиды из Китая зарабатывают миллионы на очередях в Екатерининский дворец?

«НИЧЕГО НЕ СЛЫШНО, НИЧЕГО НЕ ВИДНО»

Музей-заповедник «Царское Село» под Петербургом – туристическая мекка. Путешественники со всего мира приезжают сюда, чтобы увидеть знаменитую Янтарную комнату. Оригинальные панели из драгоценных камней бесследно пропали еще во время Великой Отечественной войны, но туристов устраивает и восстановленный вариант. Особенно туристов из Китая, которые считают янтарь едва ли не священным камнем: верят, что он приносит удачу и исполняет желания. В погоне за счастьем гости из Поднебесной каждое лето берут в осаду Екатерининский дворец.

Летом китайские туристы занимали очередь с 7 утра, а к полудню стояли стеной.Фото: Артем КИЛЬКИН

«Стояли в очереди за билетом 5 (пять!!!) часов!!! Очередь на 80% состоит из китайских туристов. В самом дворце все бегом, пропуская туда-сюда другие группы, опять же в основном китайские, ничего не слышно, не видно, толкотня! Экскурсовод тараторит замученным голосом выученные фразы, больше заботясь о том, как успеть пройти из зала в зал», - вот лишь один из сотен похожих отзывов в интернете о посещении Царского Села этим летом.

Проблема, которую каждый петербургский гид называет своей главной головной болью, на днях достигла всероссийского масштаба. О том, что с «осадой» Царского Села нужно что-то делать, заговорили в Министерстве культуры. Поводом стал вал обращений от российских туристов со всей страны, которые жаловались, что из-за огромных очередей не смогли попасть в Екатерининский дворец.

Китайских туристов выгружают у музея-заповедниками большими автобусами.Фото: Артем КИЛЬКИН

«Руководство Министерства поставило задачу перед директором «Царского Села» и Департаментом музеев разработать систему мер по грамотному регулированию туристских потоков. Нужно сделать все, чтобы и российские туристы имели доступ к собственному культурному наследию, и гости из Китая не стояли в очереди», - говорится в сообщение на сайте ведомства.

240 ТЫСЯЧ ЗА ПОЛДНЯ

В Царское Село мы приехали днем в четверг. С наступлением осени ажиотаж здесь спал, но местные до сих пор с содроганием вспоминают лето. Совсем рядом с Екатерининским дворцом находится еще одна достопримечательность – Царскосельский лицей, в котором учился Пушкин. Рядом, покуривая сигарету, стоит аниматор в образе великого русского поэта.

Туристов запускают группами по 100 человек раз в 15 минут.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Бескультурщина, - закатывает глаза Александр Сергеевич, глядя на вереницу китайцев у входа в Екатерининский дворец. - Они со мной хотят сфотографироваться. Другой вопрос – буду ли я это делать. Сначала посмотрю на их поведение. Нормально себя ведет один из ста. Остальные плюются, орут, кусаются, а иногда кое-что пострашнее.

И что же?

Нужду справляют на улице, - переходит на шепот собеседник. - А однажды даже прямо во дворце. Люди обычные так долго в очереди стоят. Просто они занимают место для «своих» в 7 утра. Приходит сюда со стульчиками и стоят. Бывали даже обмороки, скорую вызывали. И с каждым годом и все больше, больше, больше.

В горячий сезон полюбоваться парковыми и дворцовыми ансамблями приезжают около десяти тысяч человек в день.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас попасть в Екатерининский дворец можно несколькими способами. Часть билетов продают через кассу, а часть уходит туроператорам. Каждые десять дней «Царское Село» размещает сетку посещений для организованных групп. Они могут сами выбрать подходящий для них день и время визита, а когда приезжают – заходят через отдельный вход, чтобы никому не мешать. Откуда тогда взялись эти огромные очереди?

Величественные интерьеры гости разглядывают через экран телефона.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Китайцы не хотят работать по правилам, - объясняет президент Санкт-Петербургской ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Виктория Баргачева. – Их цель – заработать на туристах как можно больше. Еще в Китае туристы покупают путевки за смешные деньги. Им говорят, что в эту цену все включено, но уже в России выясняется, что за культурную программу, гвоздь которой Янтарная комната, надо платить отдельно. Правда, билеты продают не за тысячу, а за семь тысяч рублей. Если бы эту сумму сразу включили в путевку, то она бы не была больше такой дешевой и привлекательной.

От внимания объективов не ускользает ни одна деталь.Фото: Артем КИЛЬКИН

Китайские группы обычно приезжают на восемь дней, за такой короткий срок групповые билеты в Царское Село не купить – так и появляются эти многометровые очереди. Впрочем, гиды этому только рады.

- С группы 40 человек они зарабатывают 240 тысяч. И это за полдня работы, - объясняет Виктория. - Поэтому они готовы на все. Если бы китайским туристам давали адекватную информацию об очередях, они бы и не поехали, но гиды не оставляют им выбора.

В Екатерининском дворце не может одномоментно находиться больше 950 человек, включая сотрудников музея.Фото: Артем КИЛЬКИН

Служба охраны не раз пыталась пресечь таких «нелегалов», но законных рычагов давления на них нет.

- Они утверждают: мы большая семья или друзья. Доказать, что это не так, невозможно, поэтому не имеем права не пустить их, - говорят сотрудники музея.

Дворец построен по принципу анфилад, что значительно осложняет перемещение туристов.Фото: Артем КИЛЬКИН

« НЕ ДЕЛАЕТ НАМ ЧЕСТИ»

Директор «Царского Села» Ольга Таратынова отмечает, что справиться с проблемой сложно, поскольку желающих прогуляться по императорским залам гораздо больше, чем они могут вместить.

- То, что происходит в нашем музее летом, в высокий сезон, не делает ему чести. На нас обрушилось огромное количество желающих посетить дворец. Но здание 18 века абсолютно не приспособлено к такому объему гостей, - объясняет Ольга Таратынова. – Еще два года назад мы рассчитали оптимальное количество людей, которые могут находиться в нем единовременно – 950 человек (150 из них – сотрудники, - прим.ред.).

В Большом зале дворца вместо охов и ахов разносятся щелчки сотен фотокамер.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пустить гостей сверх нормы не могут по трем причинам – это может стать угрозой для экспонатов, сотрудникам будет сложно обеспечить безопасность посетителей, да и о комфортном знакомстве с экспозицией придется забыть. Ольга Таратынова считает, что выходом из ситуации могут стать именные электронные билеты. Посетители смогут забронировать их в интернете по паспорту и приехать в Царское Село к указанному времени.

- С июля мы реализуем сто именных билетов в день. Люди получили возможность спокойно попасть в музей, - объясняет Ольга Таратынова. – Это мировая практика. Система онлайн-бронирования действует в музеях Кремля. По такому пути пошли Альгамбра в Испании, Галерея Боргезе в Италии, недавно заявил об этом Лувр. Человек, где бы он ни жил, садится за компьютер и покупает себе билет. Мы хотим полностью перейти на такую систему. Это один из вариантов.

Съемка в Янтарной комнате запрещена. Это единственное место, где туристы отводят взгляд от экранов смартфонов.Фото: Артем КИЛЬКИН

Так или иначе, у музея стоит задача разобраться с очередями до начала следующего лета. Помогать ему в этом будет целый экспертный совет с представителями Минкульта. Первая встреча пройдет в ближайшее время.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Закон против нелегалов

Летом 2019 года депутаты Законодательного собрания Петербурга выступили с предложением ужесточить контроль за гидами-переводчиками и экскурсоводами. Согласно проекту все сотрудники должны проходить обязательную аттестацию, которая докажет готовность проводника к просветительской деятельности. Обязательным условием станет российское гражданство.

- У нас в Петербурге легально работает 5,5 тысячи гидов. Они имеют сертификаты и соответствующее образование, - объясняет один из авторов инициативы Алексей Макаров. - Но для них работы нет, так как места заняты приезжими экскурсоводами, которые работают по серым схемам и рассказывают о городе жуткие небылицы.