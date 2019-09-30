2019-09-30T10:33:06+03:00
Общество

Пулково будет обслуживать пассажиров по электронным визам

Однократное разрешение на посещение России выдается бесплатно на тридцать дней
Лилия КОЗЛОВА
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Новые правила значительно облегчат въезд в город на Неве. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».Новые правила значительно облегчат въезд в город на Неве. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».
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С 1 октября 2019 года Пулково начнет принимать туристов по электронным визам. В пятницу, 27 сентября, в управляющей компании аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы» сообщили, что полностью к этому году провели все необходимые технические и организационные мероприятия, а также протестировали оборудование пункта пропуска.

- Однократная электронная виза выдается бесплатно на тридцать дней. Разрешенный срок пребывания в России составляет не более восьми суток с даты въезда, - напомнили в Пулково. Электронная виза должна быть оформлена не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда. Сделать это можно на сайте Министерства иностранных дел России.

По электронной визе туристы могут наслаждаться красотами и достопримечательностями Петербурга и Ленинградской области, однако выезжать за пределы этой территории им запрещено. Воспользоваться новшеством могут туристы из 53 стран. В их числе европейские государства, например, Австрия, Болгария, Кипр, Латвия, Литва, Польша, Франция, Испания, Бельгия, Турция, Италия, Португалия и множество других. Из азиатских стран представлены Китай, КНДР, Оман, Сингапур, Малайзия, Кувейт, Иран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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