Железнодорожники устроили петербуржцам познавательное путешествие

С ПОЕЗДА - В МУЗЕЙ

Каждому из нас хочется жить полной жизнью, общаться с новыми людьми и узнавать новое. Люди с ограниченными возможностями - такие же, как и любой из нас. Только им для общения и совместной деятельности часто нужна помощь. Хорошо, когда такие помощники находятся. Например, Северо-Западная пригородная пассажирская компания уже не первый год помогает с организацией выездных мероприятий центру социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК». На этот раз железнодорожники устроили подопечным центра увлекательное путешествие: на комфортабельной электричке ребята отправились сначала в дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина», а затем - в Музей железных дорог России, который находится в Петербурге.

Императорский дворец впечатлил гостей парадными залами и подземным ходом.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Наши подопечные - люди с интеллектуальными и ментальными нарушениями. Часто ребята бывают отрезаны от мира - общаются они в основном в специализированных центрах и через соцсети. Но личное общение, а тем более новая интересная информация им очень важна и нужна. Такие поездки помогают людям с ограниченными возможностями расширить свой кругозор. Это всегда полезно и дает возможности для дальнейшего роста, - говорит директор центра социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» Иван Граевский.

ВЕСЕЛО И ПОЛЕЗНО

На различных экскурсиях подопечные центра «Мастер ОК» бывали не раз, но эту поездку они сразу же назвали необычной. Во-первых, ребята побывали сразу в двух музеях, причем совершенно разных! Во-вторых, само путешествие на поезде тоже стало событием, потому что во время пути персонаж детских комиксов РЖД супергерой Железный Макс провел для пассажиров занимательную викторину по технике безопасности, ведь правила поведения на вокзалах, железнодорожных путях и переездах должны знать все без исключения. После каждого ответа (а почти все они были правильные!) участников викторины ждала самая приятная часть - вручение подарков и сувениров. Ребятам подарили стильные рюкзаки, термокружки, светоотражающие ленты и сладости.

- Мне больше понравилось в Гатчине, потому что я люблю читать исторические романы. Мы видели дворец, даже в подземный ход за- шли. Прямо как в книге! - делится впечатлениями участница поездки Настя.

А вот Артура заинтересовал Музей железных дорог. Где еще можно посмотреть (и даже потрогать!) настоящие поезда!

- Я даже не знал, что на железной дороге есть столько разных профессий. Интересно узнать о поездах и их истории, кто тут работает. О правилах безопасности узнал много нового, - делится впечатлениями молодой человек.

Кстати, знакомить ребят с новыми профессиями - одна из задач центров социально-трудовой адаптации инвалидов. А когда о профессии рассказывают профессионалы, да еще и в месте, где можно увидеть все ее атрибуты, это сильно облегчает восприятие. Тем более что Музей железных дорог России - место действительно любопытное и весьма впечатляющее. Здесь есть исторические и современные экспонаты, интерактивные экспозиции. Каждый посетитель музея точно откроет для себя новое об истории железной дороги в нашей стране.

Общее фото на память об интересной поездке.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Это не первый опыт участия компании в благотворительных мероприятиях. Мы убеждены, что репутация современной организации, помимо всего прочего, зависит от приверженности высоким этическим принципам. В этом вопросе поддержка социально ориентированных программ должна быть важной составляющей деятельности любой компании, - считает генеральный директор Северо-Западной пригородной пассажирской компании Виталий Григорьев.