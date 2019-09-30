2019-09-30T12:14:07+03:00
Звезды

Петербуржцев введут в «Незримое пространство» Красса Клемента

Насладиться снимками датского фотографа можно будет до декабря
Анна ПОСЛЯНОВА
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Москва, 24 августа 1991 года. Фото: Красс Клемент / Предоставлено организаторамиМосква, 24 августа 1991 года. Фото: Красс Клемент / Предоставлено организаторами
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Выставка датского фотографа Красса Клемента открылась в «Росфото». В стенах музейно-выставочного комплекса на два месяца разместили около сотни черно-белых снимков, сделанных в разные годы в Москве, Дублине, Париже, Бристоле и Копенгагене. Выставку, организованную в сотрудничестве с Датским институтом культуры и Художественным музеем в Соре в рамках Недели Северных стран, в город на Неве приехал открывать сам фотохудожник.

Париж, 1960-е — 1970-е. Фото: Красс Клемент / Предоставлено организаторами

Париж, 1960-е — 1970-е. Фото: Красс Клемент / Предоставлено организаторами

Красс Клемент родился в 1946 году в Копенгагене, изучал режиссуру в Датской школе кинематографии, но предпочел кино фотографию. Свою первую книгу, «Тени момента», он выпустил 41 год назад. Хотя в мире Клемент известен, прежде всего, благодаря своим черно-белым снимкам, последние девятнадцать лет он работает в цвете.

– Работы автора отражают характерную скандинавскую меланхолию и традицию фланирования – гуляния по улицам с целью наблюдения городской жизни, – отмечают организаторы. – В центре внимания Клемента – человек и его место в городском пейзаже.

Париж, 1960-е — 1970-е. Фото: Красс Клемент / Предоставлено организаторами

Париж, 1960-е — 1970-е. Фото: Красс Клемент / Предоставлено организаторами

Раскрывая человеческие характеры, цепко выхваченные из городского пейзажа, фотохудожник одновременно рисует портрет города.

КОНКРЕТНО:

Где: МВЦ «Росфото», Большая Морская ул., 35, Парадный корпус, 2 этаж

Когда: 27 сентября – 30 ноября

Режим работы: пн, ср, сб, вс – 11:00-19:00; вт, чт, пт – 12:00-21:00

Вход: 150 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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