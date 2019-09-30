«Зенит» - «Бенфика» 2 октября 2019. Прогноз на матч 2 тура группового турнира Лиги чемпионов

Петербург возвращается в европейскую футбольную элиту! Три с половиной года здесь не проходили матчи главного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов. Для возвращения туда «Зенит» приглашал именитых европейских тренеров, но и у Мирчи Луческу, и у Роберто Манчини не получилось из этой затеи ничего. Вскоре оказалось, что и в футболе – гениальное - просто. Назначение главным тренером заслуженного зенитовца, но начинающего в новой профессии Сергея Семака, оказалось выстрелом в «десятку». Семак с первой же попытки вернул «Зениту» чемпионское звание в России, что автоматически гарантировало сине-бело-голубым участие в Лиге чемпионов. А значит, минимум шесть матчей в этом турнире увидят болельщики.

Для повышения шансов выйти в плей-офф, а значит, продолжить выступление в турнире после Нового года «Зениту» в среду, 2 октября надо побеждать португальскую «Бенфику» - своего старого и хорошо знакомого соперника по Лиге чемпионов. Переплетено у «Зенита» с этой командой многое.

Первый в истории матч 1/8 Лиги чемпионов (весеннего этапа турнира) «Зенит» сыграл именно с «Бенфикой». Было это в феврале 2012 – го на стареньком «Петровском». Где роскошный гол пяткой Сергея Семака помог сине-бело-голубым вырвать победу 3:2. Увы, в ответном матче, в Лиссабоне, победила «Бенфика» 2:0 и по сумме двух матчей пошла дальше.

Следующая встреча с именитой португальской командой («Бенфика» дважды побеждала в Кубке чемпионов – предшественнике современной Лиге чемпионов) состоялась осенью 2014-го , когда в «Зените» было время Халка. Но встретились тогда команды, как и сейчас на групповом турнире, в котором португальцы оказались аутсайдерам. Обе победы «Зенита» (2:0 в Лиссабоне и 1:0 в Петербурге) закономерно отражали его большое преимущество.

Взяла реванш «Бенфика» уже спустя год с небольшим. В начале 2016 команды, как и четырьмя годами ранее, встретились в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч был в Португалии и закончилось все для “Зенита» драматически –пропущенным голом на последней добавленной минуте 0:1.

В Петербурге Халку и компании требовалось побеждать и после гола того же Халка во втором тайме проход в четвертьфинал выглядел вполне реальным. Но две атаки гостей превратили для «Зенита» 1:0 в 1:2 – “Бенфика» пошла дальше, а сине-бело-голубым решение задачи участие во втором раунде плей-офф лиги чемпионов снова пришлось отложить. Таким образом, прошлое и настоящее «Зенита» в главном европейском турнире символично закольцевалось – «Бенфика» стала последним соперником в Лиге чемпионов до трехлетнего отсутствие «Зенита» в ней. И «Бенфика» же стала первым соперником, который приезжает в Санкт-Петербург после возвращения здесь Лиги чемпионов. Кстати, поражение 2016 года от португальской команды для нынешнего «Зенита» вовсе не виртуально. В составе команды еще остались участники тех матчей – Игорь Смольников, Юрий Жирков, Олег Шатов, Артем Дзюба и…Александр Кокорин. Который дебютировал в «Зените» именно в домашнем матче с «Бенфикой».

Какой же в среду окажется расклад сил на первом в истории «Газпром-Арены» матчи Лиги чемпионов? Первый тур группового турнира, в Лионе, показал, что «Зениту» здесь и это предсказуемо, гораздо сложнее, чем в России. Выше скорости, выше техническое мастерство соперников, соответственно «Зениту» гораздо чаще, чем в России, пришлось обороняться. А «Бенфика» в тому же, в отличии от «Зенита», участие в Лиге чемпионов не прерывала, и к европейским скоростям привычна. Да и в чемпионате Португалии все у ее многократных чемпионов идет весьма хорошо.

Впрочем, против мобильных и тактически грамотных соперников сине-бело-голубым сложно и в России. Артем Дзюба проигранный в субботу матч «Локомотиву» назвал для «Зенита» безобразным. Что сказано было не для красного словца – казалось, что плана «Б» в атаке у «Зенита» нет. Впрочем, радует, что массовые травмы для команды позади. Восстановился главной весенний голеадор «Зенита» Сердар Азмун, скорее всего будет готов сыграть в среду Александр Ерохин, что при тоже восстановившихся Олеге Шатове и Далере Кузяеве выбор Сергею Семаку заметно расширяет.

И конечно, полные трибуны «Газпром-Арены», которая на первом в своей истории матче Лиге чемпионов обеспечит «Зениту» особенный настрой.

Прогноз «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Бенфика» (Лиссабон): результативная ничья – 2:2

Матч состоится 2 октября 2019 года в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Начало – в 22.00.