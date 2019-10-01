Потомок немецкого солдата приехал в Лугу, чтобы отдать в музей фотографии, которые его дед сделал в 1943 году

LUGA НА ОБОРОТЕ

В апреле этого года в Лужский историко-краеведческий музей пришел необычный посетитель. В руках у 54-летнего мужчины была аккуратная стопочка фотографий и сопроводительное письмо. Из объяснений гостя – на английском и немецком языках – работники музея поняли, что его зовут Ульрих Вайст, что он приехал из немецкого города Реклинхаузен и привез с собой снимки, сделанные его дедушкой в 1943 году.

«Мой дедушка был немецким солдатом с февраля по апрель 1943 года в вашем городе, – гласило сопроводительное письмо. – Надеюсь, в это время немцы не были так жестоки, как в других городах. Я счастлив, что сегодня мы мирно живем вместе. Теперь я хочу помочь вам документировать историю города этими фотографиями. Мой дедушка привез фотографии с войны. Я надеюсь, что вы найдете место для них в вашем музее или архиве».

В помещениях у бункера. Луга – Жельцы. Апрель, 1943 год (Вайст крайний справа). Фото: Лужский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» – Лужский историко-краеведческий музей

– Ульрих совершенно не говорит по-русски, и нам, честно говоря, пришлось очень сложно, – признаются в музее. – Но в результате и общение, и документальное оформление дара прошли очень успешно. Несмотря на языковые сложности, диалог на немецком и английском языках позволил нам ближе познакомиться с самим Ульрихом и историей его семьи.

Дедушка Ульриха, Стефан Вайст, родился в 1902 году, а скончался в 1977-ом, когда Ульриху было всего двенадцать лет. Увы, внуку неизвестны ни номер части, ни место ее квартирования в Луге. Но он помнит, как счастлива была бабушка, когда дед живой и даже без единого ранения вернулся с восточного фронта к ней и сыну Вернеру. В мирное время Стефан Вайст жил в городке Даттелин неподалеку от Реклинхаузена и работал столяром.

Вилла «Беззаботная». Луга, февраль, 1943 год. Фото: Лужский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» – Лужский историко-краеведческий музей

В дар музею иностранец передал пятнадцать снимков из числа тех, что его дедушка привез с войны. Эти снимки хранились в семейном архиве 76 лет.

– Фотографии небольшие, всего шесть на девять сантиметров, – рассказала «Комсомолке» научный сотрудник Лужского историко-краеведческого музея Ирина Голубева. – Они были сделаны в 1943 году, но поражает их уникальное качество. На многих из них легко узнаваемы городской сад и лужские церкви, есть жанровые и групповые снимки. А на обратной стороне аккуратным почерком синими чернилами указаны даты и место съемки – Luga.

РАДИ БЕЗОБЛАЧНОГО БУДУЩЕГО

Процедура приемки дара из Германии в фонды музея и изучение снимков шли все лето.

– По военной форме мы установили, что Стефан Вайст служил в полицейском батальоне охранной полиции Рейха. Он имел звание полицай-вахмистр, – добавляет Ирина Голубева. – Подразделение, в котором служил Вайст, занималось строительством оборонительных сооружений – неких бункеров на левом берегу реки Луга напротив поселка Толмачево и деревни Жельцы. Судя по фотографиям и датам на их обратной стороне, в апреле 1943-го полицейский батальон был передислоцирован из-под Луги в западном направлении.

Орудие №3 и «Буби» – наша бункерная собака. Луга – Жельцы. Март, 1943 год. Фото: Лужский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» – Лужский историко-краеведческий музей

Каждое фото аккуратно подписано чернилами. Фото: Лужский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» – Лужский историко-краеведческий музей

В кадре – лужский Собор Воскресения Христова, лишенный крестов и куполов, сослуживцы и сам Вайст. Многие групповые снимки сделаны «у бункера» в Жельцах. Сразу на нескольких присутствует «бункерная собака» по кличке Буби, а на одном – «бункерная фея Тамара».

Снимки проливают свет на место, где стояли немецкие формирования, на состояние города на конкретную дату, показывают быт полицаев.

– Пока фотографии не экспонируются, – отмечают в музее. – Мы представим их широкому зрителю в феврале 2020 года на выставке, посвященной очередной годовщине освобождения Луги от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Тамара, наша «бункерная фея» и мы около бункера в Луге-Жельцах. Март, 1943 год. Фото: Лужский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» – Лужский историко-краеведческий музей

Потомок участника войны оказался, как отметили специалисты музея, очень искренним, улыбчивым и открытым человеком. От предложения сфотографироваться Ульрих отказался. Но рассказал музейщикам, что любит путешествовать, а поездка в Лугу позволила ему побывать в Австрии, Венгрии, Швеции.

– А еще Ульрих признался нам, что очень болен и что для него посещение нашего музея и передача фотографий являются своеобразным символом, долгом, который он должен выполнить для сохранения памяти о том далеком времени, – добавляет Голубева. – Он выразил надежду и уверенность в том, что общее будущее наших стран будет мирным и безоблачным.

СПРАВКА «КП»:

Лужский историко-краеведческий музей заработал в 1976 году. Он начинался с выставки, которую приурочили к двухсотлетию Луги. Сейчас музей располагается в деревянном здании-памятнике – купеческом доме девятнадцатого века. Главное место в экспозиции отводится подвигу лужан в годы Великой Отечественной войны – легендарному Лужскому рубежу, партизанскому и подпольному движению во время оккупации, освобождению города. Отдельную витрину музея занимают экспонаты, рассказывающие о работе над фильмом «Лужский рубеж», первым в киноэпопее «Блокада» Михаила Ершова: многие эпизоды ленты снимали в Луге и ее окрестностях, а в массовке участвовали жители города.

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