Петербургские предприниматели обещают подорожание молочки в ноябре

Цены на молоко и сыр, творог и кефир могут подскочить к концу осени. Виной тому введение электронной ветеринарной сертификации для готовой молочки, которую с 1 ноября запускают по всей стране. Сертификация станет второй системой контроля, наряду с электронной маркировкой молочных продуктов, которую в качестве эксперимента ввели в России с середины июля до конца февраля 2020-го.

И маркировка, и сертификация преследуют благую цель – очистить прилавки от фальсификата. Но еще летом Ассоциация компаний розничной торговли обратилась к федеральным властям с просьбой перенести внедрение электронной сертификации на другой срок: работа сразу двух систем контроля «неизбежно приведет к росту себестоимости продукции и уходу с рынка небольших игроков». В столице уже поговаривают о росте цене на молочку на десять процентов.

Петербург и другие регионы страны поят молоком и кормят творогом сразу несколько крупных молочных производителей из города на Неве. Комментировать непростую ситуацию вокруг двойного контроля они пока не спешат.

А вот торговцы в росте цен на молочку к концу осени не сомневаются.

– Стоимость молочных продуктов возрастет, причем больше, чем необходимо, чтобы компенсировать расходы по сертификации, – считает председатель Санкт-Петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков. – Обозначения на упаковке, исследования, аппаратура – все это стоит денег. Очевидно, эти затраты сложат на производителей. Ведь в нашем городе свыше девяноста процентов рынка держат транснациональные торговые сети, которые в условиях монополии брать эти расходы на себя не станут. При этом случай лишний раз повысить цены на молочку они не упустят.

По словам Третьякова, продукты в России словно бензин: «что бы ни происходило, цены постоянно растут».

– Причем с точки зрения потребителя все эти затеи бессмысленны: если власть действительно хочет, чтобы мы потребляли качественные продукты, то надо сделать одну простую вещь – сделать так, чтобы торговать качественным было выгодно. А достигается это в условиях конкуренции и неотвратимости наказания за фальсификат, – подчеркивает специалист. – Сертификация преследует две цели: поставить галочку и дать возможность подкормиться некоторым фирмам.

Любопытно, что сами производители значительного подорожания молочки в обозримом будущем в Петербурге не обещают.

– На ценах введение сертификации не отразится никак: дополнительные затраты будут крайне несущественны, – объясняет президент петербургского Союза предприятий пищевой промышленности Григорий Забровский. – Зато на рынке будет качественная продукция. Наличие и маркировки, и сертификации – это не избыточно: это мировая система, другого метода борьбы с фальсификатом нет.

Забровский не разделяет опасений представителей розницы. Более того, почему розничная торговля против одновременного введения обеих систем, ему непонятно, «разве что торговцам нравится продавать фальсификат».

– Качество не должно зависеть от удешевления или удорожания, – подчеркивает Забровский. – Есть нормативы, и продукция должна им соответствовать: что внутри, то и на этикетке.