Не спал за рулем, а думал о новом альбоме: Учитель снимает роуд-муви, действие которого происходит после гибели Цоя

С остановки возле петербургского кладбища доносятся знакомые аккорды гитары. У входа толпятся длинноволосые парни и девчонки с вычурным макияжем и вдруг все они затягивают: «Перемен требуют наши сердца». Вокруг них снуют сотни таких же персонажей – в потертых косухах, шипованных джинсовках и вытянутых свитерах. Молодежь перешептывается: «Цой всегда жив». На секунду ты переносишься на три десятилетия назад, настолько убедительна атмосфера. Идут съемки одной из финальных сцен новой картины Алексея Учителя «47».

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Как Алексей Учитель снимает фильм о Цое 00:00 00:00

Фильм расскажет нам о том, что было после смерти Виктора Цоя в автокатастрофе, о причинах которой до сих пор не утихают споры. Рокер ехал с утренней рыбалки в Плиеньциемсе на дачу, когда на трассе Слока - Талси его «Москвич» на повороте столкнулся со встречным автобусом «Икарус». Алексей Учитель дважды встречался с тем самым шофером. На месте трагедии 29 лет назад, и сейчас – во время подготовки к съемкам. «Комсомолка» побывала на площадке и узнала, о чем говорил Учитель с водителем злополучного «Икаруса», как, по мнению режиссера, погиб певец и какой реакции он ждет от фанатов группы «Кино».

Алексей Учитель был лично знаком с Виктором ЦоемФото: Олег ЗОЛОТО

«Я ПООБЩАЛСЯ С ТЕМ ВОДИТЕЛЕМ АВТОБУСА»

Одна из последних сцен картины снимается на кладбище. В съемках участвовало по меньшей мере 400 человек массовки, среди которых были и настоящие фанаты Цоя. Многие принесли символику группы «Кино» из своих коллекций. В какой-то мере для них это возможность ближе узнать своего кумира, перенестись в ту эпоху.

Действие разворачивается у входа на кладбище. Фанаты стоят у ворот и с волнением ждут команды «Начали!» Как только ворота распахиваются, многоликая вереница людей вливается на тропу, ведущую к могиле. В сердце этой толпы огромный плакат с портретом Цоя, возвышающийся над головами людей. Это не воссоздание процесса похорон, каким он был, а образ, призванный передать ключевую эмоцию, суть того, что происходило в тот день.

Люди штурмуют кладбищеФото: Олег ЗОЛОТО

- Я хорошо общался со многими прототипами той истории, которую мы рассказываем, - поясняет Алексей Учитель. – Повторюсь, сюжет по большей части вымышленный, а герои - собирательные образы. Еще тогда, в 1990-ом, когда я впервые встретился с водителем автобуса, второго участника смертельного ДТП, меня поразила история этого человека. Это действительно интересно. Ехал обычный человек, абсолютно ни о чем не подозревая. И вот еще секунда, еще один поворот на дороге – и его жизнь больше не будет прежней.

Когда мы были в Латвии на выборе натуры, я попросил наших партнеров по фильму найти его. Мы к нему часа полтора ехали от Риги в крошечный поселок, где он живет. Приехали уже поздно. Во дворе у него стояли два «Икаруса».

Водитель автобуса ни с кем не говорит о той роковой аварии. Но для режиссера и его латышских коллег сделал исключение.

По сюжету тело везет водитель, в аварии с которым погиб певецФото: Олег ЗОЛОТО

- Поначалу он отнесся к нам настороженно, - поясняет Учитель. – Предупредил, что снимать на камеру не разрешает. А потом мы разговорились, и он понял, что мы настроены доброжелательно. О том, что произошло, он старается поменьше вспоминать. Поэтому никогда не общается с прессой.

Удивительно, но после той аварии водитель не бросил свою работу.

- Он продолжал заниматься тем же - водил. До сих пор водит, хотя ему уже немало лет, - поделился режиссер. – И очень любит рассказывать, как в молодости служил на подводной лодке в Североморске и до сих пор встречается с сослуживцами.

Люди несут огромный портрет певцаФото: Олег ЗОЛОТО

«Я ПРОЕХАЛ ТЕМ ЖЕ МАРШРУТОМ, ЧТО И ЦОЙ»

Фильм не претендует на документальное отображение событий трагедии. И все же у Алексея Учителя есть свои догадки о том, как разбился Виктор Цой.

- Я не криминалист. Но во время съемок документальной картины «Последний герой» в 90-ых мы повторили тот путь, который проделал Виктор с рыбалки. Сначала дорога петляла через лес. И если бы Виктор заснул, он бы врезался в первое же дерево. Потом он выехал на прямую дорогу. Проехал по ней всего около километра. Дальше – тот самый поворот, где все случилось. За те секунды, что он ехал по прямой, заснуть было невозможно. А вот отвлечься – легко. Я убежден, что, поскольку он писал свой новый альбом «47», он что-то слушал. И у меня такое было не раз. На долю секунды уходишь в свои мысли – и теряешь контроль над дорогой. Это не про сон, это про уход в творчество, в то, чем ты живешь в данный момент.

На съемках собрались 400 человекФото: Олег ЗОЛОТО

К этому фильму Алексей Учитель шел восемь лет. Но каждый раз съемки откладывались. И сейчас, по словам режиссера, пазл наконец сложился.

- Это мистическая притча, попытка понять феномен неугасающей популярности Цоя, - поясняет Учитель. – Мне казалось, что эта история будет затухать. Но даже спустя 30 лет мы продолжаем воспринимать Цоя не просто как музыканта, а как легендарную культовую личность. Что за этим стоит? Почему мы до сих пор чувствуем его музыку? Его песни удивительно в тебя попадают. В любой возраст. Это поразительно.

- Цой - это фигура, которую при всем желании однозначно воспринимать невозможно. У нас принципиально нет актера, который его играет. Но все события в кадре, связанные с ним, каждый трактует по-своему. Конечно, будут разные мнения. И я к этому готов. Но я надеюсь, не повторится история «Матильды», не будет криков: «Запретить!» Мне бы хотелось, чтобы каждый нашел в этом фильме то, что будет ему близко.

По сюжету в этом автобусе собираются все близкие певцаФото: Олег ЗОЛОТО

СВАДЬБА ПАУЛИНЫ НЕ ПОМЕШАЛА

В центре истории – отношения между героями, едущими в автобусе. По словам Учителя, актеры прекрасно вжились в свои роли. И свадьба Паулины Андреевой с Федором Бондарчуком на съемочном процессе не сказалась.

- Прямо во время съемок в Петербурге свадьба. Паулина замечательна. По моим ощущениям, она – точное попадание в тот персонаж, который описан в сценарии. На наших съемках просто нет людей, которые равнодушны к происходящему, которые приходят потому, что у них контракт. Я чувствую это. Сыграть это невозможно.

Марьяна Спивак играет жену ЦояФото: Олег ЗОЛОТО

«РОДСТВЕННИКИ ЦОЯ РЕАГИРУЮТ ПО-РАЗНОМУ»

Алексей Учитель общается сейчас с семьей Виктора Цоя. Родственники по-разному реагируют на предстоящий фильм.

- Я разговаривал и с отцом Виктора, и с сыном Сашей. - делится Учитель. – И понимаю их переживания по поводу фильма. Сашу беспокоит, что всю картину его отец будет лежать в гробу. Но это ведь не буквально так. К тому же, у нас все открыто. Он может любой материал посмотреть. Быть на съемках в любую секунду. Ну и, конечно, я постараюсь убедить его результатом.

Цыганов угрюм как и его герой

После разговора с «Комсомолкой» Учитель возвращается к съемкам. Массовка уже разогрета. Ворота кладбища вновь и вновь распахиваются под натиском толпы. Люди несут цветы и плакаты: «Будем любить всегда», «Мы с тобой».

Съемки фильма подходят к концуФото: Олег ЗОЛОТО

- Цой для меня – это звезда по имени солнце, - делится впечатлениями Марьяна Спивак, играющая в фильме жену певца. – Мы все детство под гитару хриплыми голосами пели его песни на остановке. А перед съемками его специально переслушивали. Он все время у нас на площадке. И не только. Бывает, идешь домой и слышишь, кто-то играет его песни, рядом на заборе надпись «Цой жив». Здесь превалирует состояние человеческих отношений. Да, у моей героини непростые отношения с героиней Паулины Андреевой, но в их взаимодействии рождается очень искреннее и честное понимание чувств этих двух женщин, которых были в жизни Цоя.

В этот момент мимо нас в кадр входит сосредоточенный Евгений Цыганов. Закуривает. Как и его персонаж, актер кажется угрюмым. От комментариев воздерживается, тихо садится за руль и смотрит вдаль – туда, откуда по команде «Начали!» потечет нескончаемая толпа фанатов, пришедших проститься с рок-идолом.

До конца съемок фильма осталось 11 дней. Выход фильма запланирован на октябрь 2020-го года.