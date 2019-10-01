2019-10-01T15:15:31+03:00
Происшествия

Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу

Уровень воды в Неве 1 октября поднимется до 160-170 сантиметров
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Из-за угрозы наводнения 1 октября в Петербурге закрыли створки дамбыИз-за угрозы наводнения 1 октября в Петербурге закрыли створки дамбыФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербург пришла настоящая осенняя погода. Начинающие желтеть кроны деревьев повисают под грузом капель дождя, реки быстро наполняются водой. Во вторник, 1 октября, синоптики сообщили, что ожидается подъем уровня воды в Неве до 16-170 сантиметров. Простым языком, появилась угроза наводнения в Северной столице. В связи с этим, сотрудники защитной дамбы, которая располагается в Кронштадте, приняли решение закрыть створки.

- Для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге 01 октября 2019 года задействован Комплекс защитных сооружений. Затворы КЗС начали движение на закрытие водопропускных отверстий в 06:30. Затвор судопропускного сооружения С-1 встал на порог судоходного канала и занял положение «закрыто» в 07:12, - сообщила дирекция дамбы.

В данный момент движение потоков воды со стороны Финского залива в Неву остановлено. На время закрытия дамбы Кронштадтский корабельный фарватер закрыт для прохода судов по распоряжению капитана морского порта города.

Как синоптики и обещали, уровень воды в петербургских реках продолжает подниматься. Если в 6 часов утра он поднялся на 45 сантиметров, то на 8 часов уровень выше уже на 61 сантиметр. За последний час, согласно данным Горного университета, вода прибывает по 2 сантиметра каждые 15 минут.

Однако не все так страшно. К полудню стихия должна будет успокоиться. Предварительно к 14:00 опасность потопа снизится, и откроются створки дамбы. Однако Петербург – непредсказуемый город, поэтому все может еще поменяться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Михаила Боярского застукали за парковкой машины на встречной полосе Невского проспекта
«Краковская» с опарышами: Петербуржец купил в магазине колбасу с личинками мух
Смотрим и плачем: В Петербурге сожгли 420 килограммов санкционных продуктов
Ураганный ветер снес светофор и кусок крыши в Петербурге
Град выпал в Московском районе Петербурга
Мигрант на маршрутке насмерть сбил 61-летнюю женщину в Кировском районе Петербурга
Пьяный петербуржец разломал на части авто случайного водителя
В Выборге запертую в квартире пенсионерку спасли соцработники
Бастрыкин поручил проверить ситуацию с пенсионеркой из Карелии, которая живет в заброшенном санатории
Умирать больно: Кот пять часов мучился, застряв в стеклопакете в Петербурге
Рядом с «Юбилейным» могут создать новый спортивный комплекс
Из-за опасности подтопления в Петербурге дежурят 60 бригад водоотведения
Экс-наркополицейского из Петербурга поймали на продаже метадона на 14 млн рублей
Упавшее из-за урагана дерево перекрыло дорогу в Петербурге
Метрополитен опубликовал график работы «Проспекта Славы», «Дунайской» и «Шушар»
81-летняя петербурженка обменяла полмиллиона на деньги из банка приколов
Почти половина петербуржцев с высшим образованием работают не по профессии
На пять рублей может вырасти стоимость проезда в городском транспорте Петербурга
Подросток, потерявшийся в лесу в Ленобласти, выбрался, ориентируясь на звук