Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу

В Санкт-Петербург пришла настоящая осенняя погода. Начинающие желтеть кроны деревьев повисают под грузом капель дождя, реки быстро наполняются водой. Во вторник, 1 октября, синоптики сообщили, что ожидается подъем уровня воды в Неве до 16-170 сантиметров. Простым языком, появилась угроза наводнения в Северной столице. В связи с этим, сотрудники защитной дамбы, которая располагается в Кронштадте, приняли решение закрыть створки.

- Для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге 01 октября 2019 года задействован Комплекс защитных сооружений. Затворы КЗС начали движение на закрытие водопропускных отверстий в 06:30. Затвор судопропускного сооружения С-1 встал на порог судоходного канала и занял положение «закрыто» в 07:12, - сообщила дирекция дамбы.

В данный момент движение потоков воды со стороны Финского залива в Неву остановлено. На время закрытия дамбы Кронштадтский корабельный фарватер закрыт для прохода судов по распоряжению капитана морского порта города.

Как синоптики и обещали, уровень воды в петербургских реках продолжает подниматься. Если в 6 часов утра он поднялся на 45 сантиметров, то на 8 часов уровень выше уже на 61 сантиметр. За последний час, согласно данным Горного университета, вода прибывает по 2 сантиметра каждые 15 минут.

Однако не все так страшно. К полудню стихия должна будет успокоиться. Предварительно к 14:00 опасность потопа снизится, и откроются створки дамбы. Однако Петербург – непредсказуемый город, поэтому все может еще поменяться.